Vive el encanto natural y colonial de Huauchinango

México es un país lleno de atractivos, cada una de sus regiones posee cualidades, tradiciones, climas y paisajes espectaculares. Uno de los Estados con más arraigo cultural y colonial es Puebla, pues tiene uno de los Pueblos Mágicos más hermosos y atractivos, con muchas actividades destacadas destinadas al turismo, se trata de Huauchinango, que según destaca el sitio oficial http://www.sectur.gob.mx, la localidad se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el 2015, aunque su encanto natural y arquitectónico es reconocido desde décadas atrás. Su voz náhuatl significa: “En la muralla de los árboles”, y tiene razón, pues la locación se levanta entre una exuberante vegetación.

La eterna primavera no existe solo en Cuernavaca, también en Huauchinango. De hecho, este Pueblo Mágico poblano destaca por la floricultura, uno de las actividades principales para su economía. Aquí encontrarás todo un paraíso de flores: azaleas, orquídeas, jazmines, magnolias, tulipanes, begonias, dalias, camelias y muchas más. La mayoría de visitantes recuerda entrañablemente las azaleas.

Para celebrar esta amplia gama, el poblado realiza la Feria de las Flores de Tenango, que se celebra en honor al Señor del Santo Entierro el primer domingo de cuaresma. Durante esta festividad, las calles se llenan de perfume, huapango y danzas, porque la fiesta se arma a lo grande. Se organizan bailes, peleas de gallos, charreadas, desfiles de carros alegóricos y procesiones con la Imagen del Señor del Santo Entierro. También se presenta el baile de “Los abanicos” y “Los voladores”.

Si bien la floricultura alza la mano como uno de los atractivos principales, Huauchinango tiene más destinos naturales por ofrecer, como el Cerro de Zempoala, la Presa de Tenango de las Flores, el Árbol del Tizoc y la presa Necaxa, donde los amantes de la pesca encuentran su sitio ideal para realizar esta actividad.

Para todos los gustos

Huauchinango también tiene otros escenario donde el agua es el principal foco de atracción, por ejemplo las cascadas Totolapa y El Salto de Huayatengo, locaciones magníficas para quienes gustan del turismo de aventura y quieren pasar tiempo con la naturaleza. Mientras que para aquellos que gozan de sentir la adrenalina en sus venas, encontrarán que este Pueblo Mágico tiene afición por el deporte extremo, pues en este municipio se ha realizado el evento Raid Adventure o el Extreme Tour. Sí, Huauchinango es todo un paraíso ubicado en el Centro del país.

En tanto, para quienes tienen una inclinación más cultural a la hora de viajar y buscan el turismo arquitectónico e histórico, está el Mausoleo del general Rafael Cravioto, el Jardín Reforma y, por supuesto, el Centro Histórico del pueblo, que mantiene su encanto colonial con un colorido zócalo presidido por el Palacio Municipal.

¡A comer!

Finalmente, no podemos olvidar uno de los aspectos más importantes de un Pueblo Mágico: la gastronomía, porque un lugar donde la comida no es un punto importante, no hay alma ni gracia, pero Huauchinango, Puebla, sí tiene y a manos llenas. Entre sus platillos característicos destaca el pollo en chiltepín con quiltoniles, los tamales llenones, la machaca con cecina y los tlacoyos de alverjón, ¡delicias todas ellas! No esperes más y en cuanto tengas la oportunidad de viajar descubre este sitio que lo tiene todo, con actividades familiares, en pareja o en solitario.

¡Vamos!

Huauchinango se localiza en la parte Noroeste del estado de Puebla. Sus colindancias son: al Norte con Xicotepec de Juárez y Juan Galindo, al Sur con Ahuazotepec y Zacatlán, al Oeste con Juan Galindo y Tlaola y al Poniente con Naupan, Ahuazotepec y el Estado de Hidalgo.

Para viajar de Guadalajara a Huauchinango en coche haces aproximadamente siete horas y media.

Si prefieres un vuelo, la aerolínea Viva Aerobus oferta el viaje redondo Guadalajara – Puebla en aproximadamente tres mil pesos, con duración de una hora de ida y otra de vuelta; de la capital poblana hay autobuses que transportan a Huauchinnango, son alrededor de tres horas.