Una ilusión en Las Vegas

Basta con escuchar su nombre para caer enamorado. O fascinado. ¡O tentado! Las Vegas es una ciudad que de una u otra manera siempre aparece en la agenda de todo viajero. ¿Cómo decirle que no? Hoteles de lujo, aventuras para todos los presupuestos, tiendas de ensueño y gastronomía con ingredientes de todo el mundo. Un placer tras otro te espera al poner sus pies en este rincón del Estado de Nevada.

Para mucha gente, Las Vegas es sinónimo de “apuestas”. Sin embargo, con los años, este destino se ha sofisticado y ahora tiene un montón de atractivos para quienes están detrás de un merecido descanso y buscan algo más allá de tentar a la suerte.

Una recomendación para viajar a Las Vegas es a través de Volaris. Seguro, rápido y con gran atención, en años recientes se ha convertido en una opción perfecta para aquellos que buscan llegar a esta metrópoli de la Unión Americana ahorrando tiempo y a bordo de un transporte moderno.

Todo comienza en el Centro

Caminar por el Centro de las Vegas es disfrutar de un paseo por arquitectura moderna, espacios amplios y bastantes letreros en color neón. ¡Pero hay mucho más!

El corazón de esta ciudad está sembrado de casinos clásicos y restaurantes maravillosos. ¿Una recomendación? Descubre el Fremont East Entertainment District, en pleno corazón de la ciudad. En esta área encontrarás clubs de comedia, centros de entretenimiento nocturno, salas de concierto de blues y jazz, así como otros espacios de entretenimiento musical. Decirle “no” será poco menos que imposible.

La ruta del sabor

Las Vegas tienen ganada una reputación como uno de los puntos gastronómicos más destacados de la Unión Americana. Aquí se dan cita chefs de todo el mundo y restaurantes de clase global. ¿Te parece poco? También hay excelentes opciones para disfrutar de un buen vino o una cerveza artesanal.

Para buenas comidas, la recomendación es hospedarte en Westgate Las Vegas Resort & Casino. Aquí encuentras el Edge Steakhouse, Benihana y Fresco Italiano, tres suculentos conceptos de clase global.

Vida nocturna

“Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas”. Seguro alguna vez esta frase llegó hasta tus oídos, y lo cierto es que la vida nocturna de “la ciudad del pecado” es una delicia espectacular porque encontrarás siempre algo para cada gusto.

Después de una buena cena, puedes visitar alguno de los clubes con los que cuenta la ciudad (y vaya que tiene). Los hay desde temáticos hasta “ultra-lounge”. ¿Qué tan grande es su variedad? Tanta como tu imaginación.

Te puedes dar una vuelta por los clubes de los hoteles, donde destacan el OMNIA Nightclub (Caesars Palace), Hyde (Bellagio), Foxtail Nightclub (SLS Las Vegas) y Hakkasan (MGM Grand). Pura sabrosura.

Compras, irresistibles compras

Ir a Las Vegas y no salir de compras es como no haber ido. No puedes dejar pasar la oportunidad de disfrutar las ofertas que tiene para ti la ciudad, en sus múltiples tiendas. Una de las novedades que tiene la ciudad es la LINQ Promenade, plaza comercial que además de tiendas y restaurantes tiene una zona de entretenimiento, ¡con tirolesa incluida! Entre las tiendas que alberga se cuentan Coach, Dolce & Gabbana o Michael Kors, entre otras.

Ojo, que muchos de los resorts de Las Vegas ofrecen sus propias tiendas comerciales, así que la posibilidad de disfrutar de compras está siempre en la puerta.

Amor eterno

Casarse en Las Vegas debe ser una de las experiencias más propias de la Unión Americana, ¿cómo decirle que no? Esta ciudad es famosa por sus bodas estrafalarias (o muy formales). No es una estadística mejor, pues cada año, más de 78 mil parejas obtienen su licencia de matrimonio en la “ciudad del pecado”.

Contraer matrimonio aquí es mucho más que decir “sí, acepto”. La experiencia matrimonial en Las Vegas incluye actividades como salto en bungee desde un globo aerostático. ¿Suena extremo? En esta ciudad, el único límite es tu imaginación.



¡Nos vamos!

A través de Volaris, la ruta Guadalajara-Las Vegas ofrece el siguiente itinerario:



• Frecuencia: Diaria.

• Saliendo de Guadalajara a las 12:37 horas;

llegando a Las Vegas a las 14:11 horas.

• Saliendo de Las Vegas a las 15:26 horas;

llegando a Guadalajara a las 20:45 horas.

• La tarifa base promedio en 2019 fue

de mil 278 pesos.