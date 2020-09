Síntomas del COVID-19 en las democracias actuales

La pandemia provocada por el COVID-19 ha tenido muchos síntomas que trascienden el cuerpo humano; por ejemplo, las crisis económicas y el daño a la esencia de la democracia que desencadenó desde inicios de año.

Hablando de las crisis políticas, ha existido incertidumbre y especulaciones sobre los efectos de la pandemia en la democracia y su funcionamiento; y a pesar de los idealismos la debilidad de nuestras democracias ha quedado expuesta a nivel mundial y nacional desde el brote del COVID-19, la Unión Interparlamentaria realizó una encuesta para analizar cómo siguen funcionando los cuerpos legislativos en diversos países durante la pandemia. Los resultados de dicha encuesta arrojaron tres opciones: los congresos mantienen reuniones de forma remota, los congresos mantienen reuniones físicas, pero con restricciones de sanidad o los congresos dejaron de reunirse.

Estas alternativas se han visto en todos los congresos estatales mexicanos; no obstante, la problemática sobre los congresos en la actualidad trasciende el “cómo sesionamos” y llega al “sobre qué sesionamos” porque la mayoría de los congresos se han limitado a aprobar o negar recortes o préstamos, un ejemplo es el Congreso de Jalisco, que aprobó la adquisición de una deuda de 6,200 millones de pesos para la creación de proyectos para combatir el COVID-19, deuda aprobada sin conocer el destino especifico del dinero en cuestión.

En la actualidad, seguimos esperando de mecanismos de fiscalización de las acciones tomadas hasta el momento y la creación de más mesas de trabajo en conjunto con la sociedad civil para escuchar las voces ciudadanas; ya que, sin estas estamos frente una pérdida importante de contrapesos, representación y, un aumento en los esbozos del autoritarismo en nuestros gobiernos.

Sin duda, deberíamos cuestionarnos cuántas facultades extraordinarias podemos dotarle al ejecutivo durante las crisis sin perder de vista la esencia de la democracia.

Irais Aranzazú Hernández Santillán

Nuestra democracia está diseñada para decirle la verdad al poder. Alexandria Ocasio-Cortez, política y activista estadounidense.

ECOS DEL DEBATE

La democracia digital es el próximo paso para la representación política

Actualmente, nos encontramos en un contexto donde la mayoría de nuestras labores recurren a una nueva normalidad virtual. Actividades que anteriormente se llevaban a cabo de forma presencial serán sustituidas para pasar a ser parcial o incluso completamente digitales y la democracia no es la excepción. Estos espacios de diálogo y expresión, sin duda serán el paso para una nueva era digital, una donde la representación política no tenga que recurrir a la presencialidad y baste el uso de TICS.

Fátima Margarita Vallejo Ruvalcaba, Participante Mar Adentro.

La democracia depende de herramientas que logren adaptarse a nuevos paradigmas sociales. El uso de las TIC en nuestra vida cotidiana, estimulado por el confinamiento ante el Covid-19 y su uso como sustituto del espacio físico, nos ha obligado, entre otras cosas, a evolucionar con mayor velocidad las formas de relacionarnos dentro de los espacios de representación política por medios virtuales. Por ende, la Democracia Digital se fundamenta en preguntarse ¿Qué hacer con las tecnologías y como representarnos con ellas?

Aldo Francisco Zenteno Paz, Participante Mar Adentro.

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Democracia en tiempos de crisis

Entrevista a Miguel Ángel Lara Otaola

Miguel Ángel se describe a sí mismo como “Alguien que está comprometido con la democracia, las libertades, el respeto a ley y el estado de derecho” tanto en lo personal como en lo profesional y que está “Comprometido con el pluralismo, […]el respeto a los derechos humanos, desde el derecho a la libertad de expresión hasta el derecho al acceso a la información pública y a la asamblea” siendo todos ellos compromisos con su vida personal.

Dirigió los programas de IDEA Internacional en México, Centroamérica y República Dominicana y ha ocupado varios puestos de gestión, investigación y campo en organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Overseas Development Institute (ODI) del Reino Unido, el Instituto Nacional Electoral de México (INE) y el Proyecto de Integridad Electoral en las Universidades de Sydney y Harvard.

Con más de 14 años de experiencia académica y práctica, su eje rector ha sido “Buscar no regresar a ese tipo de regímenes autoritarios donde el ser diferente, el pensar diferente, expresarse diferente, puede costarnos la libertad y la vida” pues su historia familiar y personal lo han orillado a contribuir en esta tarea al “Haber sufrido las consecuencias de no vivir en democracia” como su abuelo preso en un campo de concentración -poco antes de la Segunda Guerra Mundial- por no compartir la ideología del gobierno en turno y que su familia tuviera que separarse a partir de una guerra civil causada por la falta de entendimiento, diálogo, ni democracia entre las partes.

“Luchar por vivir en democracia es fundamental y eso lo he tratado de imprimir en mi vida por el camino que he encontrado: el camino electoral”.

Así mismo, reconoce que vivimos un tiempo de tensión al que se aproxima un periodo electoral en donde existe miedo e incertidumbre, y propone que “Si ya estamos haciendo todo tipo de actividades cotidianas, ¿Por qué no votar? […] Tener la seguridad de que el Instituto Nacional Electoral […] está tomando todas las medidas de seguridad y de higiene para que lo podamos hacer con calma, el derecho a participar no tiene que estar peleado con el derecho a la salud” por lo que hace un llamado para salir a votar “Haya o no pandemia, tengamos la seguridad, votar es muy importante y nuestro voto puede cambiar las cosas”.

Ante la alternativa del voto electrónico, Miguel Ángel cree que es necesario que los institutos electorales se aseguren que los mecanismos y los sistemas sean “a prueba de balas” mientras se informa a la ciudadanía y a los partidos políticos para discutir, negociar y aprobar la iniciativa “Porque si no hay confianza, el tiro puede salir por la culata” y tener menos participación; esto a la par de una adecuación legislativa oportuna, para tener sistemas infalibles, mientras se genera aceptación popular, de los partidos políticos y una mayor confianza.

Finalmente considera que se tiene que combatir la brecha digital y utilizar los medios digitales mientras se genera campaña para acercar a la gente con sus candidatos y garantizar el acceso a la oferta política, pues damos por sentada la democracia y entramos a un nivel de responsabilidad que nos alejan de los valores de inconformidad y libertad presentes en los jóvenes que “nos hacen cuestionarnos panoramas, vigilar […] no tomar todo como nos lo presentan […] para que a la hora de que participemos, lo hagamos con conocimiento de causa, […] porque en tiempos de posverdad y de creciente autoritarismo, […] esa participación, es lo que hace la diferencia”.

Perfil

Miguel Ángel Lara Otaola (@malaraotaola) es un especialista internacional en integridad electoral, Dr. en Política (University of Sussex), MSc en Política Comparada (London School of Economics), MPA en Políticas Públicas y Lic. en Relaciones Internacionales (ITESM).

Mensaje súmate Mar Adentro

“No tenemos que dar por sentada la democracia, tenemos que apreciar esa forma de gobierno, porque es la única en que podemos vivir en libertad, en igualdad y con seguridad, […] hay que vigilar, apoyar a la prensa, participar, unirse a una causa, a un partido, a la sociedad civil, revisar, cuestionar, analizar las iniciativas de leyes y hay que votar, votando, cuestionando, es como hacemos la diferencia”.

10 notas positivas

La zona arqueológica de Teotihuacán reabre con estrictas medidas sanitarias.

José A. Ramírez Aguilar, investigador y astronauta mexicano participará en la primera misión espacial latinoamericana.

Michel Franco, guionista mexicano, gana premio en Festival Internacional de Venecia.

Investigadores del IPN desarrollan invento para prevenir contagios de COVID-19 en espacios cerrados.

Crea Brasil una lámina plástica capaz de eliminar el 99.84% de las partículas de COVID-19.

México y la Unión Europea lanzan el primer foro virtual sobre industrias creativas y videojuegos.

Se celebró la Semana Internacional de la Democracia del 14 al 17 de septiembre.

La OMS lanza informe sobre el progreso de la implementación del plan de acción mundial 2020.

Reconocerán a ingeniero geofísico del IPN con medalla ‘Virgil Kauffman”.

Se prepara la inversión para rehabilitar 60 inmuebles del Centro Histórico de la CDMX.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

IDEA Internacional

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencial Electoral (International IDEA, por sus siglas en inglés) es una organización intergubernamental que apoya la democracia sostenible en todo el mundo.

Su membresía está abierta a gobiernos que demuestren, con el ejemplo de su propio Estado, su compromiso con el estado de derecho, los derechos humanos y los principios básicos del pluralismo democrático y el fortalecimiento de la democracia.

Desarrollan conocimiento comparativo, dan asistencia en reformas democráticas y desarrollo de políticas en tres áreas principales de impacto: procesos electorales, construcción de constituciones, participación política y representación; también abordan temas de género, diversidad y conflicto y seguridad, y actualmente realizan un trabajo importante en el tema de COVID-19 y democracia.

Sus esfuerzos para apoyar el cambio democrático se basan en su potencial de convocatoria que abarca a más de 30 países miembros en las regiones de África y Asia Occidental, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, Europa, además de contar con una oficina de observador permanente ante las Naciones Unidas, donde promueven las alianzas, el diálogo multilateral y las políticas democráticas.

Facilitan el diálogo experto a nivel nacional e internacional, mientras utilizan las tecnologías de información y comunicación (TICs), analizan fenómenos sociales como la migración y refuerzan el compromiso ciudadano con un enfoque prescriptivo, pluralista y no intrusivo, aceptando que la democracia viene en múltiples formas en constante evolución, y que no existe un modelo único y universalmente aplicable ni un punto final para seguirla mejorando.

Mar dentro propone

Para leer

“Cómo mueren las democracias” de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, muestra cómo han desaparecido diversas democracias y qué podemos hacer para salvar la nuestra.

Para saber

La ONU proclamó el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, este año se observa cómo atender a la democracia durante el COVID-19.

Para Conocer

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco convoca al concurso “Participación Ciudadana y COVID-19”.