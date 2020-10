Salud: un concepto amplio

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el día 10 de octubre, se invitará a que, a partir de la situación actual de la pandemia del COVID-19, se identifique la estrecha relación que tiene la salud física con la salud mental haciendo referencia a ideas y a elementos básicos que propone la Psicología de la Salud.

La OMS define la salud como “el completo bienestar físico, mental y social; y no simplemente la ausencia de dolencia o enfermedades”. Con esta definición se puede reconocer que la salud tiene una naturaleza biopsicosocial, es decir, integra tres elementos: el biológico, psicológico y social. Habiendo dicho esto, se propone tener una concepción de salud más amplia, y que la salud mental no se vea de manera separada de la salud física.

A partir de esta característica, es posible afirmar que la salud está determinada por múltiples factores: el contexto social, el ambiente, las emociones y los pensamientos. Por eso es razonable reconocer que hay conductas que hacen que una persona sea susceptible a las enfermedades, mientras que hay otras que reducen el riesgo de contraerlas. Si las personas creen que pueden enfermar o sanar, tendrán conductas para evitar enfermarse. Es así que resulta importante hacer la reflexión de que hay que prestarle atención y buscar el bienestar psicológico de la misma manera que se busca no contagiarse de COVID-19, sobre todo en estos momentos en los que se vive con limitaciones y dificultades debido a, precisamente, la pandemia.

Finalmente, no sobra resaltar que, así como la salud y la enfermedad son realidades biológicas, también son realidades culturales. Además, tienen un carácter histórico y espacial; seguramente la pandemia y las conductas que se han tenido que adoptar para evitar el contagio, han cambiado su concepción, que es específica de este tiempo.

Paloma Hernández Veytia

Mente sana en cuerpo sano.

Juvenal, poeta romano.

ECOS DEL DEBATE

La Salud Mental tiene la misma importancia que la física

Para mí, la salud mental es un estado de bienestar emocional y el físico es funcionamiento del cuerpo. Ambos tienen relación entre sí, se necesitan una al otro, al tener una mente tranquila tu cuerpo está teniendo resultados positivos, esto reduce enfermedades y a la medida que envejeces, por lo contrario, tu mente tendría consecuencias, tu cuerpo reaccionará a diferentes trastornos. Tener tranquilidad es tener vida saludable. “Busca Paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo” - Anónimo

Fátima Melanie Flores Flores, participante Mar Adentro

La salud mental es un tópico que durante varios años se consideró un tabú para la sociedad a nivel global. Gracias a movimientos de índole social que ocurrieron durante años recientes es que actualmente existe más conciencia y conocimiento al respecto. Este entendimiento nos explica que la salud mental no es tan solo un sentimiento o una emoción, sino algo mucho más complejo que afecta en todos los aspectos de la persona y por ende debe de ser estudiado desde la perspectiva científica.

Manuel Estévez Cortés, participante Mar Adentro

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Salud mental colectiva y recíproca

Dr. Francisco Javier Ramírez Barreto

El Dr. Francisco es director del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), se define a sí mismo como una persona soñadora, cree fervientemente que todas y todos podemos lograr grandes cambios desde nuestra trinchera. Rige su vida a partir del respeto, además, cree que el trabajo duro es fundamental para lograr nuestros objetivos. Reconoce la gran capacidad de las y los jóvenes para empujar cambios en nuestra sociedad, cree que son ellos quienes pueden mover a los adultos a cambiar paradigmas.

En esta ocasión hablamos con el Dr. Francisco sobre la importancia que tiene el cuidado de la Salud Mental, sobre todo en tiempos como los que estamos pasando, además, nos resaltó que es un concepto que se debe interpretar desde un sentido colectivo.

“La Salud Mental no solamente tiene que ver con la ausencia de enfermedad, es un concepto de interrelación física, biológica y emocional” para el doctor, es un concepto integral y tiene un impacto que parte de lo personal hacia lo social: “Es un ganar - ganar a partir del autoconocimiento; Si logro brindar a la sociedad un bienestar a través del manejo de mis emociones, yo también lo tendré”. Respecto a los diferentes actores en el tema, nos mencionó que todas y todos estamos inmersos “En el ámbito laboral es el compañero, la supervisora y la jefa; en escuela son docentes y administrativos; en casa padres de familia”.

Así como hacemos ejercicio para cuidarnos físicamente, debemos tener cuidados psicológicos: “Tenemos el derecho a la salud integral y esto conlleva la Salud Mental. Ahora, no solo tenemos el derecho pues esto habla de que otro tiene que dármelo, también tenemos la obligación de tener Salud Mental”.

La cuarentena nos ha llevado a poner sobre la mesa temas que no veíamos tan importantes. “Antes la Salud mental era un tema aislado, considerada cuestión de carácter. Esta situación extraordinaria destacó nuestra frustración, ansiedad, el no saber qué hacer con nosotros mismos, la depresión, necesidad de adaptación al cambio, y ahora se volvió un tema prioritario para la salud mundial.”

Francisco habló de las estrategias que se tienen para el cuidado de la Salud Mental y cómo se fueron adecuando estas al COVID-19: “Junto a “Quédate en Casa”, se lanzó “Quererte en casa”, son estrategias que nacen para prevenir lo que otros países ya reportaban: incrementos en ansiedad, consumo de sustancias y violencia intrafamiliar. Buscamos minimizar el impacto con cuidados en casa para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores”.

También existe una línea telefónica de atención a crisis emocional, cuenta con personal capacitado para cualquier escenario: “Se reforzó la línea 075 con capacitación a personal de diferentes instancias y organismos en primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis emocional, sumando cuestiones ad hoc al coronavirus a los manuales y procedimientos que ya teníamos”.

Sobre el funcionamiento de la línea 075 explicó el doctor que cuentan con 5 alternativas de atención según el caso: urgencia médica, emocional, violencia con mujeres, violencia con hombres, y para personal sanitario. Además, al llamar te remiten a diferentes dependencias para ayudarte a frenar el factor que está disparando tu problema; “si entro en crisis por el fallecimiento de un familiar, hay todo un protocolo con especialistas en duelo, si es un tema de violencia a mujeres se activa el código violeta, si es adicción te derivamos a CECAJ”.

“Una de las partes importantes es: acércate, háblalo, no tengas miedo de preguntar, y si no sabes cómo hacerlo la misma línea de atención te ayuda. No es solo hablar si yo estoy en crisis, si conocemos a alguien, también me pueden instruir para ayudarle”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“A las y los jóvenes les tocó un cambio histórico en la manera de cuidarnos y vernos socialmente, invito a que sigan empujando para que la concepción de la salud mental ya no sea un tabú. Que generen conciencia y funjan como herramienta que nos permita acceder a todo aquello que hay, desde programas de gobierno hasta iniciativas de organismos, para que en unos años podamos ver los frutos de esto”.

10 notas positivas

Mexicanos crean bioplástico a partir de maíz y almidón Renata Zarazúa, primera mexicana desde 1961 en cuadro final de Roland Garros. Puerto Vallarta seleccionada para importante muestra gastronómica de Francia. Campeche, primer estado en cambiar a semáforo verde. Tomás Cantú, joven mexicano gana medalla de oro en Olimpiada Internacional de Matemáticas. Víctor Nicolás, oaxaqueño de 80 años cumple sueño de graduarse de preparatoria. Diana Nava, maestra abre las puertas de su casa para que niños mixtecos sigan estudiando. Playas de Oaxaca elegidas en “World Travel Awards” como las mejores para viajar. “Sin señas” de Fernanda Valadez gana premios en el Festival Internacional de San Sebastián. Mexicano Gerardo Ulloa conquista Mundial de ciclismo en República Checa.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

HumanaMente

Nacida en 2003 en Jalisco, esta Asociación Civil conformada en su mayoría por mujeres se dedica a orientar, asesorar y ofrecer cursos y talleres psicoeducativos para ayudar a entender enfermedades mentales y mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares, así como eliminar el estigma y la discriminación para finalmente reincorporarlos a la sociedad.

Cuentan con grupos de apoyo semanales para personas diagnosticadas con enfermedades como esquizofrenia, trastorno bipolar, Trastorno de ansiedad (Trastorno Obsesivo Compulsivo y Trastorno de Pánico), Trastorno Depresivo Mayor y más. De igual manera tienen programas psicoeducativos, atención psiquiátrica para familiares o pacientes diagnosticados y conferencias mensuales abiertas a todo público. Dan cursos a las personas para entender su propia enfermedad, también a los familiares para otorgarles conocimiento e información respecto las enfermedades y cómo enfrentar diferentes retos.

Mar dentro propone

Para leer

“El demonio de la depresión” en este, Andrew Solomon explora su propia lucha y revela lo complejo que es vivirla.

Para saber

Estudios realizados por la OMS arrojan que para 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial.

Para Conocer

La línea gratuita 075 brinda atención de crisis emocional 24/7.