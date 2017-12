Por salud, más y mejor ejercicio

La preparación adecuada y la elección correcta de cualquier actividad física es esencial para cuidar la salud. Esto resalta más cuando se trata de ejercicios cardiovasculares, por ejemplo, practicados por personas que presentan alguna enfermedad cardiovascular. Incluso si solo tenemos diabetes, sobrepeso o hipertensión, el ejercicio mal enfocado puede conllevar un riesgo mayor a los beneficios. Por ello es necesario asesorarse bien, y la mejor manera de hacerlo es acercarse a un profesional.

Salvador Sánchez, de Sports World, platicó en entrevista sobre el ejercicio en las personas con alguna enfermedad como la diabetes: “Tenemos un entrenamiento para ellos. Está basado en trabajo cardiovascular regulado, para poderlo llevar a una tensión no muy alta que en lugar de ayudarlo lo vaya a lastimar”.

En Sports World (Av. México 2582, piso 3) tienen un programa recomendado para las personas con diabetes, sobrepeso o hipertensión, llamado Feel Healthy. Una particularidad de este centro deportivo son sus clases multinivel: “No de alto o bajo, inicial o profesional. Todos hacen la misma clase, sólo hay que cuidarlos en dónde deben estar cada uno”. Además, todas sus sesiones son dirigidas por sus instructores certificados en cada una de las disciplinas. Ellos toman en cuenta las condiciones de salud y edad de quienes asisten, para dictar la rutina que mejor se adapte a cada persona.

Método y tiempo

Una práctica habitual son el spinning y la caminadora, con el control constante de las frecuencias cardiacas. La tecnología está de la mano, pues en las bicicletas estáticas se puede regular el tope de velocidad para no excederse.

La salud y el estado físico no es algo que se cuide solamente en el gimnasio: “Hay gente que no se alimenta bien. Lejos de ayudar sólo queman el músculo, no queman grasa, solamente se cansan, se sienten más agotados de lo que deberían de estar”, comentó Salvador. En ese sentido, y por lo delicado del tema: “Una persona con diabetes debe cuidar la alimentación: la grasa, azúcares, todo”.

Una clave para que no sea contraproducente este ejercicio es que no se exceden las frecuencias, al mismo tiempo que ayuda a moverse y articular las extremidades, además de cuidar la espalda. Estas rutinas también se pueden complementar, para darle mayor variedad a nuestras visitas al gimnasio: “Ayudamos con caminata, de 30 a 45 minutos, hacer trabajo de elíptica unos 30 minutos, realizar rutinas de cardiovascular, ejercicios para fortalecer músculos… Se combina con una caminata de natación, que no excede en frecuencia cardiaca”. Con estas prácticas se queman de calorías y grasa, “lo que se necesita hacer”.

Esto porque es un error común pensar que haciendo más ejercicio estaremos más sanos: “Pedaleando o corriendo como en la caminadora, alocados… Tenemos que parar y ver en qué frecuencia se encuentran de acuerdo a la edad y a los objetivos de la persona. Alguien entre 25 o 30 debe tener un tipo de frecuencia… Una persona de 55 o 60 años necesita frecuencias más bajas, de cuidado, de acuerdo a su edad, peso y estatura”.

CAMBIA TU VIDA

Acude al más cercano

• Sucursal Cititower: Av. México 2582, piso 3. Horario: 06:00 a 23:00 horas de lunes a jueves. Teléfono: 3630 5170.

• Puerta de Hierro: Real Acueducto 160. Horario: 06:00 a 23:00 horas de lunes a jueves.

• La Rioja: López Mateos Sur 690. Horario: 06:00 a 23:00 horas de lunes a jueves. Teléfono: 3615 7981.