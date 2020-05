¿Por qué preocuparnos por el medio ambiente?

Sencillo, porque se lo debemos al planeta. Porque somos parte de un ciclo, y de no ser por los árboles que nos oxigenan, de la tierra que nos alimenta y del agua que bebemos, no estaríamos aquí.

Hazlo por la salud de tus seres queridos, y por las generaciones que vienen y que tienen el mismo derecho que tuviste de vivir una vida plena y sana en la naturaleza.

¿Qué podemos hacer para ayudar? Todo, desde la acción mas pequeña hasta la más grande, desde cambiar un pequeño habito en casa hasta colaborar en un programa mundial.

Como jóvenes, nuestra herramienta más poderosa siempre será la educación y el conocimiento. Cuando seamos conscientes de nuestro entorno, de la cantidad de agua que requirió la hamburguesa que compramos por no preparar algo desde casa, cuando comprendamos la cantidad de contaminación que se emitió para enviar y fabricar esa blusa que pedimos por internet, cuando seamos responsables de la cantidad de plásticos que acumulamos por pedir comida a domicilio, cuando entendamos que las colillas de cigarro que tiramos contaminaran nuestra playa favorita; cuando nos eduquemos, en ese momento podremos tomar acciones.

Basta con comenzar a generar cambios desde casa. Podemos explicar a nuestras familias la importancia y beneficios de consumir localmente, de generar nuestra propia composta, de llevar nuestro propio vaso para elotes, de volvernos consumidores responsables.

El cambio se encuentra en educar y formar a los que nos rodean, en integrar soluciones para el cambio climático en nuestro día a día, en volvernos miles de personas conscientes y responsables de nuestra huella ecológica.

Y cuando creas que tus esfuerzos no tienen impacto, comparte tus acciones y veras que somos muchos luchando por el planeta. Quién sabe, incluso podrías inspirar a alguien a volverse un agente de cambio

Celene Mendoza

Sólo si entendemos, nos puede importar. Sólo si nos importa, podemos ayudar. Jane Goodall, primatóloga británica

ECOS DEL DEBATE

Las y los jóvenes deben promover la cultura ambiental

Actualmente existe una problemática progresiva de deterioro ambiental, es importante nosotros como jóvenes promover la concientización con la manera en la que nos relacionamos con el ambiente, buscando generar cambios en beneficio de este. Los jóvenes somos el medio idóneo para transmitir estas ideas, produciendo una línea de valores medioambientales que podamos compartir en nuestro entorno. Nosotros tenemos la oportunidad para generar un cambio a la gran problemática ambiental que ha ido evolucionando, siendo asertivos al generar un entorno sustentable.

Beatriz Flores, Participante Mar Adentro

Actualmente estamos pasando por una etapa crítica respecto al cuidado del medio ambiente, si bien es necesario contrarrestar los daños, también es necesario impulsar la cultura ambiental, pues va dirigida a formar un comportamiento consciente entre el ser humano y la naturaleza ya que es el ser humano quien tiene el poder de transformar el medio ambiente y que mejor que desde las bases de la cultura ambiental para adquirir el conocimiento y las habilidades ambientales para un mejor comportamiento.

Alexia Zepeda, Participante Mar Adentro

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Armonía con la naturaleza

Entrevista a Maritza Morales

Maritza Morales es una persona que desde niña ha dedicado su vida a compartir su amor por la naturaleza y consolidarlo en la organización HUNAB Proyecto de Vida A. C.

“Soy yucateca, soy una mujer que quiere mucho a mi región, al país y que estoy agradecida con Dios por la vida. Me gustan los temas ambientales, también la ciencia, y pienso que como seres humanos es importante que nuestras vidas al final del tiempo que dios nos presta hayan sido para reforzar la armonía en el lugar donde nos toco vivir.”

Maritza considera importante la capacidad de los seres humanos para razonar así como la construcción de valores, la honestidad como el principal de ellos para tomar decisiones, seguidos de la perseverancia, disciplina y honorabilidad, “tal vez una de las palabras más difíciles de entender, pero cuando logras adentrar, estos valores te ayudan a tener esa fortaleza para seguir. Yo creo que más allá de los valores está la fe que tenemos en dios, cualquiera que sea nuestra idea de él.”

Trabajar con las nuevas generaciones representa para Maritza un valioso campo de oportunidad a futuro. “Entender que los niños no son adultos, pero tienen una perspectiva muy limpia de la vida, en la medida que seamos humildes y entendamos que todos podemos hacer una aportación valiosa, debemos apreciarla enriquecerla y compartirla.” Otro ejemplo de ello es el papel de jóvenes instructores en HUNAB, una enseñanza de pares que forma una red generacional.

Maritza reconoce el liderazgo que no se asume por sí solo sino que la sociedad lo otorga, sin embargo sabe que para dirigir un equipo se requieren de tres pilares importantes.

“¿Qué pasa con nosotros que decidimos dedicarnos a lo social? Esa parte es la que más debemos cuidar. No solo nuestra salud física, nuestra salud emocional y espiritual, porque no solamente desarrollamos proyectos, apoyamos equipos. Eso considero que es de los principales retos, armonizar la salud física, la emocional y la espiritual. Lo importante es cómo nos vamos cuidando como pilares para ir inspirando y apoyando a otros para que también tengan la fortaleza.”

Trabajar con la educación en una Asociación como HUNAB permite ir a la raíz de muchos problemas, para Martiza hablar de educación es tratar con un tema complejo que se complementa con la cultura.

“Ya no es solo quienes ignoran el tema, sino los actores que estamos en el sector, porque caemos en decir que si hacemos una campaña de reforestación le llamamos educación ambiental y no lo es. Es promoción, es activismo, y son importantes, pero no es educación ambiental. Decía el Papa Francisco, queremos mantenernos sanos en un planeta que está enfermo.”

Trabajar por una causa ambiental tiene también un impacto a cómo nos relacionamos como personas. “No se trata de saludarnos y de estar abrazándonos, eso no es la convivencia armónica, es ir respetando cada quien desde su lugar. Ese tipo de valores nos va formando como seres humanos para entender la cultura de paz, no hay empatía hacia otros seres vivos si de niños no nos dimos cuenta que debemos ser empáticos y respetuosos de todo los seres vivos.”

Mensaje súmate Mar Adentro

“Sean humildes, sean honestos y no empiecen a perder el rumbo de sus proyectos tempranos de vida, porque salen una o cien veces en los periódicos, o ganen un premio, al final tiene el mismo peso si te los da un niño, una autoridad, es un reconocimiento que te debe llenar de energía pero que no puedes perder el piso de cuál es realmente el corazón de tu proyecto”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

HUNAB

Hace 23 años inició HUNAB Proyecto de vida, una Asociación Civil semillera de líderes ambientales a través de la educación. Ubicados en Mérida, fomentan el respeto a la vida, y a la convivencia armónica con la naturaleza, a través de dinámicas, atractivas y divertidas en el parque HUNAB Ceiba Petandra.

Sus siglas significan Humanidad Unida a la Naturaleza en Armonía por el Bienestar, la Bondad, y la Belleza.

Cortesía de HUNAB.

Diez notas positivas

Dafne, psicóloga mexicana, termina su maestría en Harvard a sus 18 años. UNAM abrió un curso gratis en línea de Educación Financiera. La mexicana Yalitiza Aparicio inicia como columnista en pro de la causa indígena. Se reúnen más de 2 mil despensas diarias en Guadalajara para familias durante pandemia. Usarán drones para plantar árboles en bosques de Toronto. Alfonso Cuarón y el Dr. Gabriel Vallejo donaron insumos médicos para el Hospital Civil. La NASA y SpaceX lanzarán un vuelo espacial. Transmitirán en línea concierto de Beethoven por parte del INBAL. La Cineteca Nacional brinda cortometrajes para la exhibición del festival Ambulante. Inicia el MIT desarrollo de cubrebocas que detectan COVID-19.

Mar dentro propone

Para leer…

“Una breve historia de casi todo” de Bill Bryson.

Para saber…

Se necesitarían los recursos de 1.6 planetas Tierra para satisfacer a los humanos cada año.

Para conocer…

El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente.