Participación por el derecho a la información

La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es una condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la defiende.

Rigoberta Menchú, líder Indígena.

“Estamos frente a un ejecutivo que no quiere que el Congreso le haga control político, que no quiere a una contraloría que los cuestione y ahora no quieren a una procuraduría que los investigue”, Luis Galarreta, político peruano. El combate a la perversión y creación de una cultura de trasparencia y legitimidad son metas irrevocables para todos los ciudadanos que requieren un cumplimiento de mandato no solo de una acción decidida y constante del estado, sino de la participación ciudadana; pero, ¿qué pasa cuando los ciudadanos no participan? No fomentamos la confianza en el pueblo, tenemos una decadencia por parte del voto, la gente ya no cree en sus funcionarios dado que estos no tienen fe en sus palabras después de haber escuchado tantas ideas trinchadas y sin propósito.

La participación ciudadana impacta en el gobierno de una manera positiva dado que, desde que se implementó, se han atribuido aptitudes para desarrollar un régimen más justo y eficaz. ¿Realmente hay democracia en esta participación ciudadana? ¿Cómo se realiza si ni siquiera se apega al sistema racional y analítico que prescribe la perspectiva de políticas públicas? Es una acción colectiva sin fin de lucro con un único objetivo: llevar sus opiniones dentro del sistema, cambiar el régimen de corrupción, pero al parecer esto no ha funcionado dado que la comunidad sigue sin dar mucha respuesta teniendo un decremento sobre todo porque no creen en que de verdad haya transparencia por medio de los órganos ya que no cumplen del todo con la opacidad publica y deja de ser un antídoto en contra de la corrupción.

Reflexionemos acerca de la idea de un gobierno que no la tiene confianza en su pueblo. Las personas participarían muy poco se encontrarían muchos disgustos y siempre estarían al margen de las acciones que realizan los funcionarios, esto sería trágico dado que no cumplirían con su función que es tomar en cuenta al pueblo.

María Guadalupe Alatorre Rangel

ECOS DEL DEBATE

El derecho a la información empodera a las y los ciudadanos

El filósofo Francis Bacon dijo "el conocimiento es poder". No nacemos con conocimiento, pero se adquiere dejando de lado la indiferencia por las cosas y con el interés de cambiar algo, en la actualidad es un derecho el acceso a la información y nos empodera tal manera que podemos cambiar las situaciones por medio de la participación ciudadana en los diferentes mecanismos de transparencia, la participación ciudadana es parte importante para desarrollar el país con democracia.

Dara Bigvai Pelayo, Participante Mar Adentro.

El conocimiento es vital para la humanidad. Sin conocimiento no hay progreso, pero asegurar que los derechos empoderan automáticamente a las personas sería lo mismo que asumir al proceso legislativo como un acto de magia que cambiará nuestra vida.

El derecho a la información se consolidará cuando los entes públicos y privados vean la transparencia y rendición de cuentas como motor y no como obstáculo. Las personas debemos exigir la comunicación directa y oportuna de lo que afecta al desarrollo de la sociedad.

Diego Villanueva, Participante Mar Adentro.

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

El componente humano es el que le da sentido a la administración pública

Entrevista a María Teresa Brito Serrano

La licenciada María Teresa Brito Serrano es la actual Contralora del Estado de Jalisco. Con 35 años en la función pública, ha participado de cerca en los tres poderes y en las tres formas de gobierno. A sí misma se define como “una persona muy comprometida, institucional. He tratado de aportar lo mejor en relación con el gran reto que significa trabajar dentro de la administración pública”.

Sin duda alguna el valor de la honestidad es esencial y ha estado presente en su vida. “Está de más decir que ante nada el valor de la honestidad sobre todo en este escenario en el que se busca implementar exitosamente el Sistema Nacional Anticorrupción y que la Contraloría juega un papel importante en eso. Antes que eso, la institucionalidad. Si les das a las instituciones la estatura que la ley demanda, las fortaleces con tu trabajo, lo demás resulta por añadidura”.

Las principales cualidades de la juventud que percibe María Teresa es su participación. “Los jóvenes están participando de una manera decidida con una fórmula mágica e iniciativa con responsabilidad. Ellos están entrando muy de lleno a participar en la administración, se colocan de manera exitosa y de frente. Con iniciativa, energía e independencia y alto grado de responsabilidad. Ellos como nuevas generaciones deben seguir construyendo lo que en discurso ya hemos reintegrado”.

En este sentido, también se identifican retos para este sector, “Es bien importante que quienes venimos trabajando en la administración pública entendamos que, en estos tiempos, en los ejercicios de gobernanza, subimos al barco de la responsabilidad en administración pública a los jóvenes. Y tenemos que darles todo el campo y la oportunidad y luego embonar en armonía. Que le reditué a la sociedad lo que son, el transito generacional, lo que es. Es un reto interesante para los jóvenes”.

Como recomendación literaria, María Teresa Brito hizo mención del libro “Crear o Morir” de Andrés Oppenheimer, del cual la idea más importante que rescata es el valor humanitario que se le debe de dar a todos los campos profesionales. “El componente humano es el que le da sentido a la administración pública. Si ellos perfeccionan, abonan a las instituciones, con su calidad y calidez como seres humanos, sustentado en valores como la honestidad, la lealtad, la institucionalidad, vamos a ver un cambio muy significativo en el desarrollo de administración pública. Por eso me gusta el libro, porque, antes que nada, si tú quieres dar dentro de esquemas como es el gobierno, sus dependencias y organismos. Si quieres dar y que esto produzca debes fortalecerte primero hacia el interior. Ser un gran ser humano, cultivarte en tus valores. Darle la estatura suficiente para que luego esto se proyecte en tu actuación como servidor”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Los jóvenes que vienen a participar en esta edición de Interprepas deben de saber que todo lo que expresan y refieren con sus debates y razonamientos es insumo para la Contraloría. Estamos en un escenario ambicioso, la Contraloría forma parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo que están expresando en sus debates nos va a servir para fortalecer lo que llevamos caminando en esta transformación de lo que son las buenas prácticas y la rendición de cuentas. También para alimentar a la contraloría frente al gran reto de abanderar el tema del cuidado en el ejercicio del recurso público.

Agradezco en verdad a Mar Adentro de México que siga considerando el relacionarse con la Contraloría del Estado, y que hagamos este tipo de ejercicios con los jóvenes. Es como abrir las ventanas y recibir aire fresco. Lo que ellos están haciendo es un insumo muy valioso.”

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Quintana Roo por la transparencia

“Somos tus ojos” es una organización que surgió en el 2015, tras algunos años de realizar investigaciones independientes de vigilancia gubernamental. A través de las herramientas de acceso a la información pública es que han hecho válido su derecho a la transparencia.

El colectivo está conformado por la abogada Fabiola Cortés, el contador Juan Valdivia Berrones, y la periodista Gabriela Ruíz Serna. Este colectivo pudo proceder legalmente contra el ex gobernador Roberto Borge.

Con el objetivo de promover la cultura de la transparencia, este colectivo brinda asesoría tanto al sector público como al privado, ya sea desde ejercicios de observación o de evaluación. Su experiencia también abarca la figura de Testigo Social en los proyectos de alta inversión económica.

Además, para la continuidad del ejercicio de vigilancia tienen como proyecto en creación la evaluación de transparencia a partir de indicadores acordes a la cantidad y calidad de la información que ofrecen los organismos públicos. El alcance de este colectivo aumenta con la implementación de talleres para que las y los ciudadanos hagan uso de los diferentes mecanismos.

Diez notas positivas

Se inauguró la primera escuela de Ballet en Guadalajara. Estudiantes del Tecnológico Nacional de México ganaron medallas de oro, plata y bronce en el torneo de robótica KSÜ TeknoRob. Guillermo del Toro financia transporte para equipo mexicano en la Olimpiada de Matemáticas. Alejandro González Iñarritu recibió en Francia el título de Comandante de la Orden de las Artes y las Letras. Se instalará la planta solar más grande del mundo en Egipto. La película Roma de Alfonso Cuarón, fue galardonada en 5 categorías en los Premios Platino del Cine Iberoamericano. La futbolista mexicana Kenti Robles obtuvo el sexto título con el Atlético de Madrid en la liga española femenil. Reemplazan con bolsas de agua biodegradables las botellas de plástico del maratón de Londres. Mexicano en Quintana Roo fabricó ladrillos a base de sargazo, plaga presente en las playas. Científicos de la Universidad Purdue fabricaron drones basados en el tamaño de un colibrí para rescate de personas.

Mar adentro propone

Pra leer...

“Crear o morir” de Andrés Oppenheimer.

Para saber…

Está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de la Juventud 2019 promovida por el IMJUVE.

Para conocer…

De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del año 2016 al 2017 aumentó en un 20.8% la cantidad de solicitudes hechas a dicho organismo.