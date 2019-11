ODS 13 ¿La prioridad de los gobiernos?

Las oportunidades no se presentan dos veces. Tomemos la bandera del desarrollo sostenible hoy. Susana Villarán, Política Peruana

Dentro de La Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2015 se tomó la iniciativa de la agenda 2030, la cual tiene 17 objetivos que buscan una solución a problemas de índole internacional, dentro de estos se encuentra el No. 13 (Acción por el Clima). Es un compromiso que aceptaron los países que son filiales a la ONU, pero ¿realmente se está tomando acción? La ONU estima que a lo largo de los años se ha aumentado 1°C y 20 cm el nivel del mar, realmente son cifras alarmantes, el efecto invernadero es el enemigo del planeta, los principales factores a nivel mundial que producen Gases de Efecto Invernadero (GEI) son el transporte, la industria y las energías, los países que tienen los primeros lugares en la lista son China y Estados Unidos, mientras que nuestro país está en doceavo lugar. Si bien no es el único objetivo es uno de los más importantes, los países están tomando poca acción, ya que se niegan a dejar de lado las energías tradicionales e implementar energías limpias, no pueden regular a la industria, ni el uso de los transportes, no hay excusas ya que los países que encabezan la lista son de primer mundo, tienen la infraestructura y el recurso que les permite hacer cambio, es cuestión de tiempo para que nuestros gobernantes abran los ojos y vean todo el panorama.

La situación en nuestro planeta es crítica por eso La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha tomado acción promoviendo una cultura “Limpia” donde como persona, empresa, organización o Administración Pública, tú puedes ser parte del cambio con pequeñas y/o grandes acciones que en conjunto pueden hacer un gran impacto, tenemos que empezar a accionar y no esperar a reaccionar.

Ricardo Zavala

ECOS DEL DEBATE

El ODS Acción por el Clima debe ser prioridad de la Agenda Global

El problema más grande actualmente es el cómo vamos a velar por el cambio climático causado por la contaminación generada. Culturalmente y de manera inconsciente hemos desarrollado como sociedad una indiferencia con la salud del planeta, tanto así que los recursos no renovables y los procesos sistemáticos que lleva a cabo la fauna se han vuelto de vital importancia; por lo cual debemos empezar a actuar por esta salud ambiental, darnos cuenta de que estamos tratando con nuestro hogar.

Ivan Cervantes, Participante Mar Adentro.

Nos encontramos en momentos críticos porque las condiciones que hemos generado, pueden tener consecuencias irreversibles si no actuamos urgentemente. Para esto, la Agenda 20-30 de las Naciones Unidas proponen en el Objetivo de Desarrollo Sostenible #13 acción por el clima, metas para contrarrestar efectos del cambio climático. Para alcanzarlas debe coincidir el esfuerzo y participación del gobierno, sector público/privado y principalmente de nosotros. Te animo a conservar el planeta lleno de colores y ser el cambio.

Karina Toala, Participante Mar Adentro.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Haciendo lo posible

Entrevista a Alberto Mejorada Eller

Alberto Mejorada Eller es presidente de la Asociación Civil “Al teatro en bici”, una ambiciosa iniciativa que surgió en 2009 con un doble propósito de acercar a las personas a los eventos culturales, así como promover la bicicleta como medio de transporte. En la actualidad lleva a cabo el proyecto de Tianguis Recycle, en Zapopan, un evento que busca sumar esfuerzos para combatir el cambio climático.

Para sí mismo Alberto es una persona que vive con el compromiso de proteger el medio ambiente e involucrar a más personas para lograr dicho objetivo. “Alberto para Alberto es un activista que quiere concientizar a las demás personas ante lo que está pasando a nuestro planeta. Por eso es que Alberto puede hacer cosas para hacer algo por este planeta.”

Como egresado de la escuela de artes escénicas, Alberto ha encontrado una virtud que ha aportado gran valía a sus proyectos. “El valor que ha marcado mi vida es la creatividad. Yo estudié artes escénicas. A veces hay que echarle teatro a las cosas. Lo aplico al teatro en bici, que lo empezamos hace 13 años, más o menos. Llevando a las personas al teatro, pero también al cine a eventos culturales para fomentar el uso de la bicicleta como una alternativa de movilidad sustentable, básico, fundamental, importantísimo. Es uno de los hábitos que ya urge cambiemos. El tema del tianguis del recicle, del Recycle. Pues es un evento cultural, se llama tianguis, pero propiamente es un evento cultural que mezcla las artes, para sensibilizar y concientizar a las personas. También ofrecemos alternativas, dentro de todo esto para hacer cambios importantes”.

Sus diferentes proyectos están dirigidos a públicos infantiles, adultos y juveniles. En estos últimos atribuye una cualidad importante para que las y los jóvenes sean partícipes del cuidado del medio ambiente. “La comunicación me parece una cualidad muy importante en las y los jóvenes. La comunicación que ahorita nos tiene muchos más comunicados a todos, y creo que los jóvenes ahora tienen la información en la palma de sus manos, están bien enterados, se pueden y se organizan de manera más rápida y eso puede ser más benéfico para estos temas ambientales”.

Formar parte de la Acción por el Clima es para Alberto algo que surgió frente a un problema que se hacía cada vez más evidente. “Bueno, creo que la información todos la tenemos, todos sabemos por la crisis ambiental por la que estamos atravesando, de la que somos corresponsables. Por eso es que hace dos años decidí comenzar a trabajar el tema del reciclaje, como acciones que podemos hacer. Creo que no podemos perseguir los imposibles, los imposibles están determinados a seguir así. No lo podemos hacer, no podemos limpiar el océano, o detener el calentamiento global. Hay cosas que son imposibles como apagar esos incendios forestales que últimamente han estado de moda. Esas cosas imposibles no las podemos hacer, pero sí podemos hacer aquello que nos es posible. Lo que podemos hacer es poner las cosas en su lugar, es reducir consumos, cambiar ciertos hábitos. Entonces, haciendo lo que nos es posible, tal vez, tal vez, lo imposible seda.

A manera de reflexión, Alberto retoma uno de los aprendizajes con más trascendencia: “Lo más importante que aprendí en mi vida es hacer las cosas con amor. Que encontremos cuál es el talento que tenemos en esta vida y que apliquemos amor. Es decir, trabajemos para los demás y siempre pensando en un bien común”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Me dijo un maestro. ‘El que sabe deja de aprender y por lo tanto deja de saber’. Hay que estar siempre debatiendo”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Al teatro en bici A.C.

Al teatro en bici AC es una asociación fundada en 2009. Surgió como una iniciativa de Alberto Mejorada Eller. Su misión es promover el uso de la bicicleta como un medio sustentable, al mismo tiempo que acerca a las personas a los centros culturales, e invita a recuperar espacios públicos.

A través de alianza con diferentes teatros para obtener descuento para diferentes funciones en los teatros de la ciudad de Guadalajara. A los tres años de su fundación ya contaban con una población interesada de aproximadamente 600 personas.

Además de obras de teatros, las y los participantes asisten a conciertos, y funciones de cine. Esta iniciativa también representa un ideal de cultura de paz: mientras más acercamiento a la cultura habrá menos violencia.

Diez notas positivas

Se exhibió en el Festival de Cine de Morelia el documental “Lorena de los pies ligeros”, de la vida de la atleta rarámuri.

Se entrega apoyo de 18 mdp en Jalisco para la producción de largometrajes.

La actriz mexicana Yalitza Aparicio fue nombrada embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO.

La programadora autodidacta mexicana Paola Villareal fue reconocida en las mujeres más influyentes del año por su contribución en labores policiacas.

Científicos chinos cultivaron una planta de algodón en la luna.

Mexicanos ganaron medalla de plata en el Robot Challenge 2019 en China Beijing China.

Valeria Souza, investigadora de la UNAM, será nombrada miembro internacional honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias.

El Museo Nacional de Arte abrirá exposición de cortometrajes sobre artistas y arte mexicano.

La gimnasta mexicana Alexa Moreno competirá en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Ingenieros mexicanos desarrollan máquina para condensar aire y transformarla en agua.

Mar adentro propone

Para leer…

“Primavera silenciosa” de Rachel Carson.

Para saber…

La Agenda 2030 de Naciones Unidas contempla las acciones para mitigar el cambio climático y preservar el medio ambiente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13.

Para conocer...

Cada primer sábado del mes, en la Unidad Administrativa de Las Águilas en Zapopan, se realiza el Tianguis Recycle.