Lo peor del PRI

El periodista Ricardo Ravelo publicó dentro del sello editorial Temas de Hoy la segunda entrega de “Los incómodos: los gobernadores que amenazan el futuro político del PRI”. En este nuevo libro Ricardo centra su investigación en cuatro figuras acusadas de corrupción tras su paso por el gobierno de sus respectivos Estados: primero los Moreira, Humberto y Rubén, en Coahuila; César Duarte, en Chihuahua, y Roberto Sandoval, de Nayarit. Vía telefónica, Ravelo contó sobre el libro:

“Lo que el libro plantea es que estos exgobernadores incurrieron en muchos excesos en el ejercicio del poder, desviando recursos, ligándose a poderes fácticos como el narcotráfico. Desde la cabeza del poder, la presidencia de la República, se dieron muchas facilidades, se operó con la impunidad absoluta para que esto ocurriera. Aquí aplica aquello de que si la cabeza está mal todo lo demás estará mal, o peor. Ha sido la tónica del sexenio: corrupción, escándalos de enriquecimientos personales descomunales. Los gobernadores se sintieron blindados, sintieron que tenían el pase automático a la impunidad y actuaron sin ningún recato. Está documentado lo que pasó en Coahuila, César Duarte; Roberto Sandoval, en Nayarit (al que le entregaron un amparo para no ser investigado). Eso es impunidad. Fue una política de manga ancha, de total encubrimiento a estos gobernadores que fueron presentados como los nuevos rostros del PRI, pero que fueron tan tradicionales como los que conocemos de la vieja guardia”.



-¿Cómo leer la candidatura de alguien ligado al partido, pero que fue secretario de Hacienda y no detectó ningún movimiento ilícito en las finanzas de los gobernadores?

-El caso de Meade, sin ser priista (no tiene la militancia en el partido), creo que sí operó en favor de los intereses de un grupo en específico, de una clase política y empresarial que van de la mano en este gobierno y en el anterior de Calderón. Si bien no se le han acreditado actos de corrupción en concreto a Meade, no fue ajeno a algunas maniobras en las secretarías de Desarrollo Social y en Hacienda. Lo que queda claro al ser el candidato del PRI es que representa lo más obscuro, lo más negro. Es la razón que explica por qué no se mueve del tercer lugar. No dudo que sea brillante en el escritorio, pero le falta mucho para ser un verdadero político, y no le ayuda su partido. No tiene el respaldo del partido, ni de los logros sexenales para convencer a la gente. Todo mundo sabe quién está detrás, los intereses que representa.



-Hacia el final del libro mencionas a Carlos Salinas como el gobernante más perverso, ¿es, como dice AMLO, el cabecilla de la “mafia del poder”?

-Salinas sin duda es la cabeza de esta generación de políticos que han gobernado Estados de la República. Es una suerte de gurú de la nueva generación de políticos, incluido el presidente Peña Nieto. Representa lo más perverso del poder, de la política. Menciono todo lo que fue su sexenio, fue un gobierno caótico también, marcado por los crímenes, magnicidios, la corrupción del hermano, de los gobernadores. Si analizamos su sexenio veremos que tiene muchos matices similares al de EPN: un gobierno manejado con el doble discurso, favorecido por la corrupción, aun cuando dijo que la combatía, que no aclaró los crímenes, como ahora, que le dio rienda suelta al narcotráfico. Es una suerte de tutor político de muchos de los gobernadores que hoy están presos.



-En “Los incómodos 2” habla de Roberto Sandoval, quien gobernó un Estado pequeño, con poco presupuesto pero que aun así desfalcó el erario y se ligó con el narcotráfico.

-Lo que queda claro en la investigación es que Roberto Sandoval no llegó multimillonario al ejercicio del poder: al contrario, llegó sin recursos y salió multimillonario. Se le atribuyen decenas de propiedades, ranchos ganaderos, casas, muchas residencias, propiedades que no ha podido acreditar su origen. Es muy cuestionado: de la noche a la mañana apareció como uno de los hombres más prósperos del país. El poco presupuesto no limitó su ambición: empezó a ganar mucho poder cuando fue presentado con EPN y fue avalado.



-Menciona “ambición”, que puede ser una palabra clave para comprender el accionar de estos políticos, ¿es una crisis moral la que se vive, se puede hablar en esos términos?

-Es una crisis moral: sí, claro que lo es. Es una gran devaluación primero que nada moral, humana. Es una degeneración de la política. Lo documentado en Veracruz, que se inyectó agua destilada a niños enfermos de cáncer, eso sólo lo hace una persona sin escrúpulos. Es lamentable que ocurra. Javier Duarte le quitó todos los recursos a los jubilados: ante eso de qué estamos hablando, de una degeneración humana, moral y política. Por desgracia le tocó al PRI abanderar a estos gobernadores, y ahora le toca tener las consecuencias. Es muy difícil que por la vía legal retengan la presidencia.



-A contracorriente están esfuerzos como el de Javier Corral, cuya campaña contra la corrupción califica de batalla, ¿qué tan viable es, realmente?

-Aunque tiene el camino muy bloqueado para encarcelar a los protagonistas: tiene una gran batalla para extraditar a César Duarte. Se enfrenta no solo al ejército de abogados, sino al poder político mismo. Hace unas semanas la PGR canceló las carpetas de investigación de César Duarte. Eso deja ver la protección que tiene por el gobierno federal. Corral está solo, no sabemos hasta dónde va a lograrlo. Ya tiene a varios funcionarios encerrados, pero falta la cabeza: está refugiado en Estados Unidos y protegido por el sistema.



-Sucede algo similar con Javier Duarte, de Veracruz: la investigación está muy incompleta.

-Y hay poco dinero asegurado, pocas propiedades, cuando lo que se sabe que se robaron es una fortuna descomunal, ahora invertida en negocios y compra de propiedades en Europa. Queda la impresión de que algunos de estos personajes están encarcelados, pero que se les protege. En buena medida por la parte económica: están presos físicamente, pero no financieramente. En el ámbito financiero tienen amplias libertades: acceso a sus recursos para pagar sus defensas, por ejemplo. Pronto muchos de estos gobernadores estarán en la calle.

JA