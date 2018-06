Lo mejor del Suplemento Autos del 23 de junio

De nuevo en la cima

A principios de la década pasada, Ford en Brasil dio justo en el clavo sobre qué iba a querer el consumidor en el futuro: camionetas. Y como no solo los adinerados las querían, usó la plataforma del Fiesta para lanzar la inmediatamente exitosa EcoSport que ahora, vuelve con todo en el modelo Titanium 2018.

Estéticamente las diferencias entre la nueva EcoSport y su antecesora no son muchas. Pero en sus entrañas hay mucho de nuevo y mejor que antes. En la prueba de manejo probamos la suma de virtudes que la hacen una guerrera urbana, capaz de vencer topes, baches y uno que otro eventual camellón que no falta quien la use para esto. Y en ese hábitat, resulta un gran producto. Es ágil, cómodo, seguro y se siente bien hecho. En conclusión, nos parece que regresó para ser la reina de su clase y mirar a las demás desde arriba.

Opción irreverente

Seat vive un momento vital en el mercado mexicano, donde ha logrado una consolidación destacable. Esto se debe a la renovación de su portafolio, que adolecía, hasta el año pasado, de SUVs. Ahora, la armadora española presenta a la utilitaria compacta que competirá en el segmento B: el Arona, que a base de seguridad, diseño y equipo, busca faltarle el respeto a las que ya se encontraban en el país.

Nuestro primer contacto con este crossover español nos dejó un buen sabor de boca en general. El diseño nos parece atrevido y jovial, digno de Seat y seguramente empatará con el gusto de varios compradores.



Este vehículo ya está disponible en los concesionarios de la marca alrededor de todo México, con tres versiones disponibles: Reference, con precio de 299 mil 900 pesos; Style, con una etiqueta de 319 mil 900 pesos y la variante Xcellence, con un costo unitario de 349 mil 900 pesos.

Lee todos los detalles de la experiencia de César Cerda. manejando la nueva SUV creada por Seat entre las ciudades de Mérida y Cancún, en el suplemento impreso o la edición digital al final del artículo.

Deportividad exclusiva en México

La espera terminó para nuestro país, pues BMW anunció la llegada a los concesionarios locales del nuevo M5 2019, con todo y la edición especial limitada.

El bólido de ocho cilindros y 4.4 litros de desplazamiento tendrá un costo de dos millones 499 mil 900 pesos.

También estará disponible la versión First Edition, que conjunta equipo especial como pintura; rines; interiores exclusivos y demás amenidades.

Con esto, la marca alemana también confirma que tan sólo habrá cinco unidades disponibles de este ejemplar en México.

Breves de autos

Porsche trabaja en un coche totalmente eléctrico y ya se informó que se llamará “Taycan” y que se venderá en un par de años más.

Aston Martin presentó al nuevo Rapide AMR, que será la versión más radical jamás creada de este ejemplar.

Tesla anunció el despido de un total del nueve por ciento de la fuerza laboral actual de la firma de coches eléctricos.

Mazda anunció que incrementaría la potencia del MX-5 para su año modelo 2019.

Porsche afirma que están trabajando en una versión Coupé de la Cayenne. La presentación ocurriría el próximo año.

BUSCA EL SUPLEMENTO AUTOS cada sábado en la edición impresa de EL INFORMADOR o navega la edición hojeable a continuación para conocer todos los detalles de estos temas: