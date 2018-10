Lo mejor del Suplemento Autos del 13 de octubre

Un guiño a la belleza coreana

La ves y te enamoras. Revisas lo que ofrece y no te la piensas para comprarla. Su aura es sin duda atractivo, quizá todo lo que siempre quisiste tener... Estos argumentos son tan sólo algunos de los que nos imaginamos pudieron pasar por la mente de quienes hoy tienen una Kia Sportage en su cochera, claro, si el consumo de combustible no te importa demasiado y lo que buscas es un manejo sin sobresaltos.

Esta SUV llega con nuevos pincelazos exteriores y elementos que van directo a conquistar el corazón. Por fuera, para muchos que la compran, es una de las camionetas más bonitas del mercado. Eso lo sabe Kia y por ello buscó reforzar la parte frontal con un estilo que adopta de otros productos del portafolio como el Stinger.

En la portada del suplemento de esta semana te contaos los resultados de la prueba de manejo del modelo 2019.

El rey del consumo

¿Cuántos kilómetros se pueden recorrer en el Attitude con un solo tanque? Desde hace tiempo Dodge promocionaba al Attitude como uno de los mejores vehículos en cuanto a ahorro de gasolina, con hasta mil kilómetros de autonomía por tanque. Honestamente parecía información inexacta, hasta que nos retaron a realizar una prueba de rendimiento, con resultados que parecen irreales. Tuvimos la oportunidad de llevar a este sedán subcompacto desde la Ciudad de México y con destino final a Monterrey.

El Attitude se comportó a la altura, con un andar medianamente confortable y aplomo. A no más de 100 km/h, en quinta velocidad y con un régimen de no más de tres mil revoluciones por minuto, fue como transcurrieron más de 12 horas de manejo. La fórmula funcionó y llegamos a Monterrey cerca de las dos de la mañana del martes pasado, sin autonomía registrada en la computadora y con los testigos de la gasolina encendidos. No obstante, seguimos hasta que el vehículo se detuviera, y sucedió más de dos horas después con 118 kilómetros extra. El balance final fue sorprendente: mil 120.5 kilómetros recorridos con un solo tanque de gasolina.

Vislumbrando la deportividad

El potencial del equipo de diseño de General Motors ha quedado manifiesto en una ocasión más, esta vez con la celebración de los 50 años de existencia de una de sus marcas: Holden. Dicha marca festejó con la creación de un deportivo, que adopta lo mejor del futuro, pero sin perder la tarea primaria de correr a altas velocidades.

El exterior no esconde la esencia centrada en el futuro, el cofre es amplio y con una parte de cristal, mientras que en los costados se aprecian salpicaderos más voluminosos de lo normal. Los faros son delgados en extremo y el parachoques frontal es formado por una admisión central de aire y un lip de fibra de carbono para mejorar la adherencia al asfalto. El concepto fue desarrollado por el departamento técnico de General Motors, pero admiten que por ahora no es algo que se pueda hacer realidad, al menos en el mediano plazo.

Un clásico moderno

La nostalgia suele mover los sentimientos de quienes compran automóviles, y parece que Peugeot acertó con la develación de un nuevo automóvil, aunque éste se encuentra en fase de desarrollo y por ahora es solo un prototipo. Se trata del e-Legend concept, un Coupé que podría tener una versión de producción a futuro. El exterior se basa en otro modelo de la marca: el 508; la frontal incrusta un par de faros de LED, mientras que al centro se coloca una parrilla central pequeña; el cofre es semi-curvo y tiene un par de trazos mientras que la fascia tiene pocos adornos y sólo un par de entradas laterales de aire. Pocos botones y alta tecnología conformarían la multimedia de este auto, el cual tendría una pantalla colocada atrás del volante de dirección y una serie de mandos en la pequeña saliente de la consola central. También habrá equipo de manejo autónomo que será programable con dos modos de manejo distintos. Estos son Soft, enfocado al confort y suavidad del manejo y la otra es Sharp, con un desplazamiento que será más dinámico y preciso.

En materia mecánica se contaría con un motor eléctrico que distribuirá 455 caballos de fuerza a las cuatro ruedas del automotor, que empujaría con un torque de 590 lb-pie de par. Según la marca, el e-Legend tendría una velocidad tope de 220 km/h, y podría acelerar de 0-100 km/h en poco menos de cuatro segundos, además, la autonomía de las baterías serían suficientes para 600 kilómetros por cada carga completa. Por ahora es sólo un ensayo, pero Peugeot afirma que este vehículo podría convertirse en un realidad, pues tienen los desarrollos tecnológicos para dotarlo, pero su momento de llegada todavía no es el indicado.

Renovación lista

Honda presentó en México a la nueva Pilot 2019, que entre sus novedades se enlistan una nueva imagen, más equipo y una nueva versión. Los cambios principales son en la parte frontal y trasera, con nuevas luces y parrillas, así como calaveras e insertos de cromo, además de nuevos rines de 20 pulgadas para la versión Touring. La mecánica mantiene el motor V6 de 3.5 litros y 280 caballos, con opciones de caja de seis y nueve velocidades. Los precios son: Pilot Prime: 739 mil 900 pesos, y Pilot Touring: 799 mil 900 pesos.

