La reina mexicana

Que la primera Miss Universo en la historia de México, pudo haberse quedado sólo con el título y pasar a la memoria colectiva gracias a este logro. Sin embargo, a partir de este cetro Lupita Jones formó un imperio para desarrollar la carrera de cientos de mujeres con cualidades estéticas, pero aún más importante, formando mujeres libres, independientes y decidas para luchar por sus sueños.

Y los resultados lo demuestran: Ximena Navarrete, Jacqueline Bracamontes, Karla Carrillo, Luz María Zetina, Vanessa Guzmán, Karin Ontiveros, Denisse Franco, Adriana Mardueño y otras tantas mujeres que ahora se encuentran a Lupita en algún evento o reunión y le agradecen el ser parte de un certamen que cambió sus vidas y sus motivos profesionales y personales.

“Me emociona muchísimo y me genera ilusión, impulsar cada año a más chicas a alcanzar sus metas y sus sueños, de ser parte de esta formación y este crecimiento que cada una de ellas vive a través de su paso por el concurso. Nunca me ha asustado esta responsabilidad, al contrario, me llena de ilusión”.

En 1991 Lupita ganó Miss Universo, antes había ganado Señorita Baja California en 1990 y después Señorita México. Sin embargo, su propósito de vida estaba más allá de ser la mujer más bella del mundo, su carácter y temple ahora la colocan como una de las mujeres más influyentes de México, un personaje con voz y opinión poderosa que hace crecer al país a través de las mujeres que representa, a las cuales las dota de herramientas para labrar sus propias oportunidades.

Los concursos de belleza pueden ser acusados de frívolos, de vacíos, de valorar en primera instancia a la mujer por su físico, pero los que están desarrollando estos certámenes como Lupita, saben del trabajo arduo que hay para llegar a una misma meta, porque hay la búsqueda de un empoderamiento, de que quienes participen sean mujeres visionarias, que utilicen sus cualidades para abrirse brecha a partir de una disciplina, de lograr objetivos donde hay sacrificios y lágrimas, como todo en la vida, esta es una plataforma y como ventana al triunfo, es tan prestigiosa como cualquier otra justa tanto deportiva como académica.

“Lo que más me mueve es esta posibilidad de transformar la vida de las chavas de una manera positiva, eso es lo que me recarga las pilas cada año, muchas veces he estado a punto de tirar la toalla, con demasiada crítica y tontería de pronto, pero cuando veo a los testimonios de las chicas, que sin haber ganado una corona nacional o estatal, me mandan una cartita agradeciéndome lo que ha significado el concurso en sus vidas y todo lo bueno que les ha traído y de diferentes formas me encuentro con chavas que hoy ya son señoras y que me agradecen, es ir sembrando una semillita buena en la gente”.

Nuevos bríos

Hasta hace unos meses, Lupita era directora de Nuestra Belleza México, plataforma respaldada por Televisa, pero todo en esta vida llega a un término y Jones tuvo que buscar nuevas ventanas para continuar con su proyecto de vida, ella es dueña de la licencia de México para Miss Universo y había que encontrar otro aliado que fuera el contacto entre el público y el concurso, ese fue TV Azteca.

“El salirte de tu zona de confort te obliga a buscar nuevas formas y nuevos métodos, horizontes distintos y eso te da también la posibilidad de medir tu capacidad y tu habilidad. Me siento muy orgullosa de mí misma, de tener la capacidad de seguir adelante, de reinventarme, de saber que no estoy empezando de cero, de saber que estoy empezando desde una plataforma que yo misma construí para mí y para las demás chicas, es la gran oportunidad de contar las cosas de manera diferente y de tomar un impulso mayor para seguir creciendo”.

Ahora “Nuestra Belleza México” cambia de nombre a “Mexicana Universal”, bajo este nuevo esquema, es Denisse Franco la primera Miss que se enfrenta a los nuevos cambios de la plataforma, ella estará el 26 de noviembre compitiendo en La Vegas por el título de Miss Universo. Sin embargo, ahí no paran las sorpresas, a través de las locales de Azteca, se estarán desarrollando los certámenes regionales para elegir a las representantes de cada uno de los Estados del país.

En Jalisco por ejemplo, están por seleccionarse a 12 chicas para que una de ellas se convierta en la “Mexicana Universal” de Jalisco en la segunda semana de diciembre y una vez elegida a la finalista, ésta vaya a Ciudad de México en mayo del 2018 para competir a nivel nacional y entonces que se elija a la nueva reina que buscará la corona de Miss Universo. El programa para esta decisión será producido por el periodista cinematográfico, Esteban Macías.

“Yo sabía que para que un proyecto como éste, tenga verdadera trascendencia, necesitas el respaldo de una televisora importante, el caso de TV Azteca es que se convertía en mi plataforma natural porque ellos desde hace dos años se acercaron a Miss Universo para transmitir la final internacional a través del 13, así que se convertía en la mejor ventana para mostrar mi concurso. Ellos me buscaron a mí aun estando en Televisa con este interés de qué podemos hacer porque yo tenía a la ganadora que va a Miss Universo y ellos tenían los derechos del programa, eso a mí me abrió la puerta para darme cuenta que ellos sí le estaban apostando al tema de belleza y con esa confianza y emoción de saber que mi trabajo era apreciado en otro lado, me fui encantada de la vida”.

Imitada, pero no igualada

En la transición de “Nuestra Belleza México” a “Mexicana Universal”, se sucedieron otros certámenes de belleza que querían alcanzar el estatus que logró Lupita, incluso confundieron al público pues pensaban que sería la nueva plataforma para Miss Universo, sin embargo Lupita encontró una frase matadora para todos ellos, “imitada, pero nunca igualada”.

“Que no se equivoquen las niñas, por eso hice mucho hincapié en prácticamente todas mis intervenciones, sacar siempre primero el tema del profesionalismo, hay que ser profesionales en esto, esto no es mi hobbie, es mi trabajo, a esto me dedico y a esto le he entregado mi vida. Debemos tomarlo con seriedad, ya que tenemos la posibilidad de tocar la vida de estas chicas, que (por estar en otros concursos) terminan desilusionadas con una idea equivocada de lo que puede ser una buena experiencia como lo es ‘Mexicana Universal’ que desgastarse en concursos que no las llevan a ningún lado. Las niñas deben valorarse más, tener muy claros sus objetivos y saber hasta dónde quieren llegar. Miss Universo siempre será la plataforma más importante a nivel mundial para estos certámenes, no se dejen envolver por cuestiones amateurs y que busquen profesionalismo ante todo”.

Lupita también tiene otras licencias además de Miss Universo, las cuales son Miss International y Reina Hispanoamericana, en Bolivia está concursando por este certamen Karla Berumen de Aguascalientes y en Japón en Miss International Citlaly Higuera. Ahora que Lupita está en Azteca tiene varias propuestas de trabajo independientes a “Mexicana Universal” para ofrecer en la empresa.