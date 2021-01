La educación en casa como complemento fundamental de la vida académica

Hablar de educación es complejo cuando solo nos limitamos a hablar de la educación académica, debido a que existen más factores que influyen en la vida de una persona, con esto nos referimos a la educación en casa, la cual más que otorgar un grado académico, proporciona una personalidad que, complementada con otros factores, forman a un ciudadano responsable, consciente y comprometido con ayudar a la sociedad.

¿Cómo es entonces que ambas educaciones convergen en el Individuo? muy simple; debemos entender que en esas dos situaciones es posible realizar una comparación respecto a su funcionamiento, iniciando obviamente por los maestros, en una educación académica existen maestros titulados con certificados que avalan sus conocimientos en una materia y son ellos los encargados de transmitirlos a sus alumnos, mientras que en casa los únicos maestros son los padres, si bien ellos enseñan en los primeros años de vida de la persona, principios lógicos que ayudarán a su hijo a comprender su entorno, a su vez enseñan algo que solo puede adquirirse en esa etapa temprana de su vida, me refiero a los “valores y principios”.

Ahora bien, mientras que en la escuela existen escalas numéricas para calificar el buen o mal desempeño que existe en el alumno, en casa es más complicado, debido a que no es posible calificar a un hijo por medio de un número, es aquí donde los maestros de la vida (los padres) deben esforzarse y estar atentos en todo momento del proyecto que están realizando, al final el hecho de que la educación académica y la del hogar formen una mancuerna es por el simple hecho de poder crear personas de calidad, que representen con orgullo a su escuela, casa y sobre todo a su país.

Brian Alejandro Hernández Franco

ECOS DEL DEBATE

Los retos de la educación en Mexico ante la pandemia

A lo largo de esta pandemia hemos tenido grandes dificultades como lo son la falta de tecnología y la falta de un plan específico. Sin embargo, un gran reto del que no se suele escuchar comúnmente es el del alumno en su etapa adaptación a “esta nueva normalidad educativa”, donde existe el estrés, el llanto, la desesperación, pero sobre todo la incertidumbre de un futuro incierto que se vive en nuestro día a día como estudiantes mexicanos.

Guadalupe Alejandra Hernández Franco, participante de Mar Adentro

Para muchos mexicanos es muy importante la educación. Sabemos que no se ha alcanzado el nivel adecuado; sin embargo, el reto de esta pandemia revela mucho más que solo las mejoras en la educación. El hecho de que los estudiantes no pueden conectarse a clases online por falta de equipo, revela un problema de pobreza estructural muy fuerte. Hay que replantear si el problema es la educación o las condiciones socioeconómicas donde se desarrolle un niño para que pueda aprender.

Oscar Ramírez Ramírez, participante de Mar Adentro

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

La educación como el movilizador social actual

Paulina Hernández

En los últimos meses hemos sufrido ciertos cambios a nivel mundial, entre los cuales el ámbito educativo ha sido uno de los más afectados. Sin embargo, por más complicada que se vea la situación hay muchas personas trabajando día tras día para que el proceso de adaptación para todos los actores involucrados, sea de la manera más amena, y una de las personas que trabajan por y para ello es Paulina Hernández

Paulina es una persona a quien le gusta ayudar a los demás, defiende y valora mucho la justicia, sobre todo la justicia social y le gusta el tema del trabajo colaborativo, el ayudar siempre con las habilidades que cada uno tiene, sacando nuestro mayor esfuerzo para un bien común. Es mamá de tres hijos, además, le encanta trabajar en causas sociales, dirige un gran equipo de trabajo en Mexicanos Primero Jalisco donde defienden justamente el derecho a aprender de los niños y niñas.

En su vida lleva mucho el tema de la disciplina, el esfuerzo y la justicia. La justicia en términos de cómo se entienden los derechos de los demás, como todos somos iguales y deberíamos tener acceso a las mismas oportunidades.

Sabiendo la importancia y el impacto de la educación, en nuestro país el gran reto es lograr que todos los niños, niñas y jóvenes aprendan “las pruebas estandarizadas PISA que son a nivel internacional, las pruebas PLANEA a nivel nacional, nos dan datos de que 7 de cada 10 niños no están teniendo los aprendizajes de lenguaje y comunicación ni de matemáticas que deberían tener” El gran reto es que asistan, aprendan y participen de la escuela pública y ¿qué significa esto? “Que hagan uso de todas sus habilidades, que puedan trabajar, que puedan tener pensamiento crítico, tomar decisiones a partir de lo que sucede en la escuela y se vean juntos como una comunidad escolar.” Para Paulina, hay dos principales desafíos: el primero es el rezago educativo, en cuanto a los estudiantes que se van quedando en el camino.

“Solo el 75% de los niños del estado de Jalisco tienen televisión digital, el 25% que no la tiene no puede darle seguimiento a la televisión educativa y tampoco a los programas de recrea digital, entonces para ellos ha sido complicado darle seguimiento a la educación. Tenemos más de 100 mil niños en nuestro estado que desde marzo, no han tenido ningún contacto, ni comunicación con su escuela, su director, su maestro o maestra.”

El segundo es el abandono escolar, que son los jóvenes que abandonaron por que tuvieron que salir a trabajar, porque de cualquier manera no tenían forma de conectarse a internet y seguir el paso de la escuela y de sus maestros.

Paulina ve en los jóvenes una gran pasión y esperanza, y eso es lo que le gusta de ellos, “Los que estamos más grandes tendemos a ver las cosas con un poco de desilusión, hartazgo y no encontramos la salida; vemos el problema demasiado grande. Y creo que los jóvenes tienen una gran pasión, un ímpetu, ven que ningún problema es demasiado grande y ninguna solución se les va a quedar corta. para mí, es inspirador ver a un joven trabajando por un proyecto, trabajando por una causa, trabajando para toda una generación”.

La educación es un gran movilizador social y los jóvenes lo entienden, lo aceptan y trabajan para eso, por ello, hay que creer en esa capacidad de los jóvenes de encontrar soluciones que sean efectivas e innovadoras para que puedan llegar a todos y todas en Jalisco.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Nunca dejen de aprender, nunca sientan que ya saben todo, o que no hay nada que les venga a traer una nueva idea o una nueva solución. Estén abiertos a cosas diferentes, al aprendizaje, porque cuando estás abierto al aprendizaje te abres las puertas a nuevas soluciones para los problemas o simplemente a nuevos criterios, a nuevos sueños, a una mente abierta, a una mente flexible, que puedas encontrar diferentes respuestas a los diferentes problemas que tenemos en la vida cotidiana, y nunca dejen de contagiar ese deseo de aprender, que ahorita en su juventud es natural”.

La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser,

Hesíodo

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Educando por sonrisas

Mientras algunos cuentan con todas las oportunidades para su educación, otros en todas las medidas carecen de ellas. Educando por Sonrisas es una institución sin fines de lucro cuya tarea principal es brindar apoyo a escuelas e instituciones que tienen índices de marginación escolar. Impulsando la educación de niños y jóvenes que tienen las ganas de salir adelante, pero por desgracia, no cuentan con las oportunidades.

Educando por Sonrisas AC es fundada en 2015 por Raúl González, quien en compañía de un grupo de jóvenes que no pasan de los 23 años al día de hoy, han apoyado a la educación con rehabilitación de espacios, bibliotecas, aulas, escuelas, etc. Así como entregando material escolar, como lápices, cuadernos, mochilas, entre otros. Aunado a ello, organizan talleres, conferencias, cursos, capacitaciones, y gestión de becas, esto con la finalidad de una educación integral.

El éxito y aceptación ha sido tal, que actualmente Raúl y su equipo de cuatro personas más, han apoyado a más de 800 niños y jóvenes de zonas marginadas y vulnerables, como Las Mesas o San Juan Ocotán, entre otras. A esto hay que sumarle que, el equipo externo de “Educando por sonrisas” es mayor a 200 colaboradores, entre instituciones públicas, gubernamentales y privadas

Educando por Sonrisas AC extiende la invitación a jóvenes y adultos, a sumarse al proyecto. Desde talleristas, activistas, servicio social o voluntarios. El contacto es en sus redes sociales, donde los encentras con el nombre de la misma asociación civil.

10 notas positivas

Estudiantes mexicanos ganan concurso internacional por desarrollar dispositivo que ayuda a bebés prematuros. Estudiantes del CONALEP de Tamaulipas ganan concurso de SAMSUNG. Escritora mexicana, Guadalupe Nettel gana el Premio Cálamo “Otra mirada 2020”. La mexicana Fernanda Valadez gana premio Gotham, del cine independiente. .Golfista mexicano Rodolfo Cazaubón gana la Final GGPB Copa Puro Sinaloa DevSeries. Dr. Helí Rafael Morales Ascencio, psicoanalista mexicano gana THE SIGOURNEY AWARD-2020. Joven oaxaqueña gana la beca Fulbright-García Robles. Chef mexicano gana estrella Michelin con su restaurante en París. Escritor mexicano Manuel Carrera gana Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo”. Entregan a Eduardo Antonio Parra el Premio de Narrativa Colima por obra publicada.

Mar dentro propone

Para Conocer

El club de los poetas muertos - Peter Weir.

Para saber

El 23 de enero es el Día Internacional de la Educación.

Para Leer

“Siddhartha “ Hermann Hesse.