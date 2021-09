La burbuja de la alfabetización

Hablar de alfabetismo y analfabetismo trae consigo varias ideas, sin embargo, técnicamente por lo regular escuchamos el analfabetismo como un término para medir números y no pensamos en las personas que lo viven y sus consecuencias.

Irónicamente el lenguaje importa en demasía cuando hablamos de comunicación sobre las personas con analfabetismo, cuando escuchamos datos presentados en informes de gobiernos o incluso de las mismas organizaciones internacionales escuchamos como se habla de tantos por cientos y se prioriza sobre la sensibilización de las personas que viven en esta situación.

Que claro, para resolver un problema hay que entenderlo, es el paso uno de una política pública, sin embargo, para que una política pública funcione también hay que conocer a la población que va dirigida.

Otro tema de suma relevancia es que según los datos publicados por el INEGI en el censo 2020 cuatro de cada 100 hombres y seis de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir, siendo un problema de género que urge sensibilizar puesto que cada vez hay más niñas y mujeres que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad.

Es muy relevante incrementar la alfabetización en mujeres puesto que las empodera y les da mayor libertad de desplazarse en puesto de toma de decisiones, lo cual es imperante.

Finalmente hay un tema de perspectiva y reconocimiento del problema. Primero al cambiar la perspectiva y la comunicación de la alfabetización podemos sensibilizar mejor y cerrar la brecha social que genera la discriminación hacia personas que se encuentran en esta situación, es un tema que nos toca a todos, desde la cúpula más alta del servicio público, el tercer sector y todos nosotros y nosotras en casa, lo que decimos y como lo decimos cuenta.

Juan Antonio Covarrubias Ladrón de Guevara

ECOS DEL DEBATE

“La alfabetización digital en México, ¿Puente o barrera?”

La pandemia nos ha hecho evolucionar forzosamente y sin aviso. Una de las adaptaciones más comunes fue el estudio a distancia, motivación para que cientos de personas (mayormente adultos mayores) pasaron de no entender el funcionamiento de un proyector en un aula, a manejar a la perfección todas las opciones de la aplicación ‘Zoom’. La pandemia evidenció dos cosas, que una importante cantidad de personas eran analfabetas digitales y que tenemos una capacidad de aprender en la adversidad, a una velocidad récord.

Eduardo Medina, participante de Mar Adentro

México es un país de contrastes, mismos que se ven reflejados incluso en las estrategias políticas implementadas para el desarrollo integral de la sociedad, y educativamente no es la excepción. Para saber si la digitalización educativa en tiempos de pandemia resulta ser un puente o una barrera, habría que cuestionarse si se tienen o no los medios digitales para desarrollarse desde la distancia. La certeza imperante es: ahora es más evidente la brecha de rezago educativo, de acuerdo al nivel adquisitivo.

Enya Camila Cervantes Curiel, participante de Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Abrevar al conocimiento

Beatriz Escalante

Beatriz Escalante, mejor conocida como “Beca”, se define a sí misma como una novelista que le encanta escribir cuentos, una amante de los viajes que curiosamente la vida la ha llevado a escribir libros de ortografía y redacción.

“Me gusta impulsar a la gente para que haga su trabajo de escritura creativa, pero me di cuenta de que muchas personas no sabían dónde poner una coma, dónde poner un acento ortográfico, y de ahí nacieron mis libros relacionados a la redacción y ortografía para escritores y periodistas”.

Beatriz considera que su mayor valor o pilar que le ha permitido seguir con la trayectoria de enseñanza que tiene es que es una persona que tiene muy claro lo que desea, “no tengo 700 deseos, pero cuando los tengo, los purgo y me pregunto cuáles son las cosas que realmente me encantan.”

Esos deseos los clarifica, como la familia, el amor, los amigos. Los selecciona primero, y luego su tiempo y esfuerzo, disciplina, todo lo emplea en esos proyectos que son su prioridad.

Cuando hablamos con la escritora Escalante sobre tantos temas de los que son posibles escribir, le preguntas ¿por qué escribir sobre las palabras? Y no dudó en compartirnos su experiencia:

“A mí siempre me han encantado las palabras, como me encantan, por ejemplo, las mariposas. Las palabras son bonitas, fonéticamente son atractivas, pero además son útiles. No solamente comunicamos todo el contenido de nuestra memoria, no solamente nos permite transmitir conocimientos, sino abrevar de los conocimientos”.

Hablar de idioma también significa hablar de evolución, así que le preguntamos sobre su perspectiva de las variaciones contemporáneas de la lengua española, y esto fue lo que nos compartió:

“El idioma está cambiando, cada generación inventa las palabras que quieran emplear. Hace 20 años no tenían el tema de << Las y los jóvenes>>, porque el lenguaje cambia de acuerdo a la petición de la sociedad, porque indudablemente nosotras, como personas de género femenino queremos tener presencia en la lengua, pero inicia la interrogante de ¿Cómo vamos a dar ese salto? porque de lo contrario vamos a destruir el idioma y no vamos a avanzar. Estos sujetos del tamaño del mundo no ayudan a la comunicación, y degradan bastante un idioma que está completamente desarrollado a nivel de primer mundo.”

Así mismo, compartió alguna de las soluciones que usa para combatir el problema de desigualdad de género en la narrativa de la lengua española:

“A mí, por ejemplo, lo que me gusta no es poner < >, a mí lo que me gusta es precisamente esa < >. Si te das cuenta, la palabra < > termina en e, y es un participio activo. ¿Qué quiere decir? que la persona participante es la persona que interviene en la acción. Decir < > sería algo adecuado, porque la e es bigenérica, y no perderíamos la parte sintética de nuestro idioma.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Les dejo dos mensajes, el primero, que se acerquen a mi página (www.beatrizescalante.com), y que vean los libros que he escrito para jóvenes. Hay un libro maravilloso que se llama “Adolescentes en peligro” y los mejores escritores de mi escuela de escritores, escribimos en conjunto un libro con los problemas actuales que enfrenta la juventud, como el desempleo, la criminalidad, y lo absurdo de la vida.

Y la otra es: lean. Leer te hace coincidir con amigos de todos los lados y de todos los siglos. Si un libro no te convence, no te castigues. No a todos nos tiene que gustar lo mismo. Los libros son como los amigos, y hay muchísimas opciones con las cuales coincidir”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Centro Educativo La Barranca

Hablar de la alfabetización en México, significa (a veces de manera implícita) hablar de los recursos económicos, formativos y culturales que posee un individuo para lograr una educación íntegra y un crecimiento académico.

Esta lucha por disminuir la barrera educativa entre personas de diferentes niveles socioeconómicos ha sido emprendida por el Centro Educativo La Barranca desde el año 1998, donde La fundación Lorena Ochoa A.C y Ayuda y servicio A.C unieron fuerzas para consolidar educación de calidad para niños y niñas de escasos recursos. Posteriormente sumaría herramientas Corporativa de Fundaciones A.C, como benefactor desde el año 2004.

El proyecto se desarrolla en la colonia Mesa Colorada, una de las zonas con mayor índice de delincuencia y marginación económica en el estado de Jalisco.

La institución brinda educación a 359 alumnos y alumnas que año con año reciben una beca educativa determinada por el examen de nivel socioeconómico que les realizan a los niños y las niñas antes de ingresar a su vida académica.

Este proyecto impulsa la movilidad social, ya que genera oportunidades para que los niños crezcan y se desarrollen con una perspectiva cultural, educativa, formativa y nutricional alterna a la que ofrece el entorno en donde nacieron. El Centro Educativo la Barranca, es una historia de éxito.

10 notas positivas

México se posiciona en el lugar número 20 a nivel mundial en paralímpicos. Atleta paraolímpica Amalia Pérez gana medalla de oro en powerlifting. El mexicano Jesús Hernández gana oro en paranatación. La deportista Mónica Rodríguez ganó el oro y rompió récord mundial en atletismo, en paralímpicos. Diego López lidera los 50 metros libre S3, consiguiendo oro para México. Mexicano Arnulfo Castorena trae oro con 50 metros pecho. Rodolfo Chessani ganó medalla dorada en 400 metros planos. Gloria Zarza trae plata a México con final de impulso de bala clase F54, con una marca de 8.06 metros. Lenia Ruvalcaba ganó bronce en judo, categoría -70 kg. Rosa María Guerreo trae 2 medallas de bronce a territorio mexicano.

Mar Adentro propone

Para leer

“Adolescentes en peligro” de Beatriz Escalante, es un libro dedicado a la juventud mexicana, y a las travesías a las que se enfrenta.

Para saber

El 8 de septiembre es el día mundial de la alfabetización.

Para Conocer

En México, de acuerdo con el Censo de INEGI en 2020, el 21.5% de la población se auto reconoce como indígena, poco más de 25 millones de personas.

