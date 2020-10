Herramientas para empoderar a las mujeres

Este jueves 15 la University Canada West sostendrá su foro virtual “Women in Leadership”, con el eje en Latinoamérica. La cita es a las 18:30 horas, a través de la plataforma Zoom. Previamente la universidad realizó ejercicios similares en África, Brasil y el Caribe. En esta ocasión tendrán tres invitadas hispanohablantes, además de la participación de dos de los organizadores: Lawrence Ragos (director regional de LATAM de Global University Systems) y Gabriela De La O (directora asociada en México para University Canada West). Las invitadas son Ana Barrera (cofundadora y CEO de Aflore), Wenyi Cai (fundadora y CEO de Polymath Ventures) y Ana Karen Ramírez (fundadora y CEO de Epic Queens).

Vía telefónica Gabriela platicó sobre esta actividad de la universidad, que además de ser una institución educativa se han preocupado de labor social. Como ejemplos de ello están sus becas, una de ellas en busca de la equidad de género en ambientes laborales y educativos: “Una beca es de apoyo a las mujeres emprendedoras: ahora está comenzando en Canadá, para residentes del país”, aclaró De la O. Con esa misma vocación iniciaron los foros de Women in Leadership para despertar consciencia sobre la temática de equidad de género.

Lawrence recordó que tras el éxito de la primera experiencia en África quisieron replicar la actividad en Latinoamérica, primero en portugués: “Hablaron del mundo laboral para las mujeres en Brasil. En el Caribe hablaron de emprendurismo: esta semana será sobre empoderamiento. Creemos que es importante hablar del tema, el mundo laboral está cambiando, necesitamos el punto de vista de las mujeres”.

Gabriela resaltó que hay mucho trecho por recorrer en el tema: “Sabemos que en México la situación no es la ideal, que están interesadas en carreras que no se piensan para mujeres, aunque no me gusta hablar de ellas así. Hay muchas chicas que tienen mucho potencial en el área de ciencias, en el área de negocios. Hay que apoyarlas, lo notamos con el Premio Nobel de Química con las ganadoras. Por eso es importante abrir esta conversación, que las invitadas cuenten sus historias de éxito es importante: no hay mejor manera de inspirar que con el ejemplo”.

Algo que recalcan los organizadores es la importancia de contar con mujeres en altos puestos, pues su punto de vista ofrece diferentes perspectivas para la toma de decisiones.

Para asistir virtualmente al foro Women in Leadership solo es necesario un registro previo, disponible en la liga https://zoom.us/webinar/register/WN_hdu_DdS7T52YPe5HOGPgvA

