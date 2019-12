¿Eres ecofriendly?

Me siento más confiado que nunca en que el poder para salvar el planeta reside en el consumidor individual.

Dennis Hayes, Activista ambiental estadounidense.

A lo largo de la historia, nuestra manera de vestir ha tenido infinidad de cambios, tanto en forma como en color, pues ésta se moldea al gusto de su protagonista, el ser humano. Gracias a esta adaptación la mayoría de nosotros hemos logrado expresarnos con ella, rompiendo reglas o estableciendo, abanderando épocas, ayudando a sentirnos parte de un grupo o diferenciarnos de este, pero, ¿qué sucede cuando esta misma forma de expresarnos termina por traer un daño importante a nuestro ecosistema?, ¿Existe una manera de conservar esta empresa y ser eco-friendly?

El primer paso para darle una respuesta a estas preguntas es tener datos claros sobre la huella ecológica que deja la producción de nuestra ropa; citando al holandés Arjen Hoekstra (científico y padre del concepto de huella hídrica) estima que para fabricar una camiseta de algodón de 250 gr se usan unos 2.900 litros de agua y para pantalones vaqueros de 1 kg son 11.800 litros, por si esto no fuera suficiente debemos tomar en cuenta que los químicos utilizados para teñir la ropa, son pesado y bastante tóxicos, juntando esto con el combustible para el transporte de la materia prima e importación de los productos terminados, es por estas cifras que muchas personas y marcas han buscado una manera para detener esta producción sin consciencia, esto lo hacen poniendo como protagonista de la ropa al medio ambiente, buscando así materiales reciclados y ecológicos.

Sí bien esto representa una gran ayuda para reformar esta industria, el verdadero cambio puede ocurrir cuando unimos las acciones de este sector privado, le implementamos regulaciones medioambientales del gobierno y todos como sociedad promovemos la consciencia al comprar y desechar ropa, es como se logrará un cambio permanente. Todos colaboramos en el crecimiento de esta industria, por eso todos debemos responsabilizarnos por sus efectos.

Mariana Zacnite Lares

ECOS DEL DEBATE

La conciencia ambiental es importante para la industria del vestir

En un momento en el que la emergencia climática se ha vuelto un factor importantísimo al momento de tomar decisiones sobre el consumo de productos y servicios, la industria del vestido no puede ser la excepción.

Mientras que a nosotros nos corresponde convertirnos en consumidores responsables, que adquiramos sólo las prendas que necesitemos y con la visión de no desecharlas en un futuro próximo, es tarea de los diseñadores y fabricantes de ropa el producir prendas duraderas y hechas con materiales que no contaminen tanto.

Rodrigo Iñíguez, Voluntario Mar Adentro.

No consideramos el impacto ambiental generado por nuestra vestimenta, porque esta misma satisface nuestra “estética” y es cuando no tomamos en cuenta que está provocando en el mundo estos jeans o esta blusa que compré, creo fielmente que la austeridad y la reutilización de prendas en buen estado, causan un gran impacto positivo en la sociedad, en tu cartera y en el medio ambiente. Dejemos de lado la vanidad y pongamos de frente nuestra obligación con la flora y fauna.

Iván Cervantes, Participante Mar Adentro.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Caminos con amor y paciencia

Entrevista a Kavita Parmar

Kavita Parmar es una diseñadora de modas proveniente de la India, fundadora de OIU Project, una propuesta innovadora para la industria textil que trabaja por devolver el valor artesanal de las prendas, y promover el uso de materiales 100% sustentables. Kavita se describe como “una activista utópica enamorada del textil y muy positiva sobre el futuro de la humanidad, pero sabiendo perfectamente que debemos trabajar a esa dirección”.

Su compromiso con el medio ambiente se ve reflejado en su paciencia, “Yo creo que una de mis cosas buenas que tengo entiendo que las cosas toman tiempo, y pienso a largo plazo. Creo que ese es el problema de la sociedad ahora mismo, queremos todo inmediatamente y pensamos a corto plazo. Hay activismos que dejamos de hacer porque no tenemos resultados inmediatos. De vez en cuando hay que levantar la mirada y darnos cuenta que el camino es largo y que debemos hacerlo con amor y paciencia”.

La relación de la industria textil se ha visto afectada por los grandes procesos de industrialización, sin embargo, para Kavita la tecnología no es un mal, sino una plataforma que debe ser bien utilizada. “La tecnología, como cualquier otra cosa, es nueva, brilla, nos llama la atención y parece que va a ser la respuesta para todo. Pero la tecnología es solo una herramienta, y nada más, como lo fue el fuego. La tecnología no es una cosa que nos va a solucionar las cosas, lo que va a solucionar nuestras cosas es nuestra intención. Y eso es la pregunta que debemos hacer, qué vamos a hacer en el futuro como humanos, qué son las cosas que nos importan”.

Para Kavita es un reto actual reconceptualizar el llamado mundo de la moda para dar una perspectiva fresca, responsable y de verdadero interés para todas las personas, incluso aquellas que se consideran ajenas al tema. “En cuanto a moda, qué poderosas son las palabras, vienen dotadas de cultura e ideas que tenemos. A mí no me gusta usar la palabra moda, lo que me gustaría más decir es textil y tejido de lo que llevamos encima. Todo el mundo viste, debemos de poder recuperar este lenguaje individual de nuestro textil, que les cuente a las personas que nos miran, quiénes somos, qué nos importa. No podemos decir que somos de una forma y vestir de otra, esa incongruencia no funciona. No hay nadie arriba que va a venir a ayudarnos a un mundo nuevo, es un mundo que nosotros votamos, no cada cinco años, votamos todos los días con el dinero que gastamos”.

Kavita se inspiró del movimiento pacifista de Gandhi para abogar por los derechos de los artesanos textiles, y además como filosofía de vida. “Me encantaría haber vivido en el tiempo de Gandhi, es una persona que me fascina, creo que fue innovador, usó el puro amor y pensamiento y dijo que podíamos cambiar el mundo actuando en congruencia. En especial en este mundo donde la violencia parece lo más fácil, lo más rápido, se ha dejado de creer en la no violencia. Me encantaría ver a Gandhi debatiendo con el Che Guevara, pensaba igual que Gandhi, pero tomó otro camino”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Ustedes tienen una herramienta muy poderosa que viene con una responsabilidad muy grande, les da una libertad inmensa, pero la libertad nunca es gratis, viene con la responsabilidad enorme. Y ustedes deben tomar esa responsabilidad y llevarla a la dirección correcta, nunca dejar que nos lleve a otra parte”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

“Todas y todos podemos hacer arte”

El Abierto Mexicano de Diseño (AMD) es un festival que muestra diferentes piezas artísticas durante el mes de octubre en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El festival crea un espacio donde las distinciones sociales se minimizan y solo conviven el arte y las piezas creadas por los artistas previamente seleccionados. Está abierto a todas las mentes creativas dentro del diseño, sin distinguir nivel escolar, edad, nivel socioeconómico, experiencia o identidad buscando promover, después de diferentes convocatorias, el talento dentro de la sociedad mexicana en todas sus expresiones.

AMD busca que los temas tratados en los diseños sean una representación de problemas culturales, sociales, ambientales, económicas y políticas para que se haga una concientización sobre el mundo que nos rodea, a través del conducto visual. Las obras dentro del festival son expuestas en lugares tales como: Palacio de Correos, El Palacio de Bellas Artes, el Museo Numismático, entre otros.

Las personas pueden sumarse a este proyecto en las categorías de arquitectura y espacio público, mobiliario y objeto, diseño de moda y textil entre otros más.

Diez notas positivas

Alexa Medina ganó medalla en el Mundial de Gimnasia Artística Femenil. El Instituto Tecnológico de Massachusetts creó dispositivo que elimina el CO2 gastando mucha menos energía que otros métodos anteriores. Araceli Quispe, se convierte en la primera mujer latina que comanda tres misiones exitosas de la NASA. LifePack en Colombia creó platos que al ser enterrados germinan diferentes plantas. Jalisco crea la Unidad de Supervisores Apícolas para proteger abejas y avispas. Michelle Obama y Julia Roberts se unen para que la educación llegue a más niñas en el Sudeste Asiático. Estudiante femenil de la UNAM descubre molécula en la sangre que ayuda a detectar el daño renal. Susana Harp, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado logró la aprobación unánime para la Ley contra plagio de Cultura Indígena. Oaxaca es reconocido por segundo año consecutivo como “el mejor destino gourmet” por los Food and Travel Awards. Yalitza Aparicio dio una master class donde visibilizó a las comunidades indígenas además de formar la beca que lleva su nombre.

Mar adentro propone

Para leer…

“Tu consumo puede cambiar el mundo” de Brenda Chávez.

Para conocer…

La Galería Páramo de Guadalajara tiene la exhibición “Texto” donde se recopilan diseños textiles artesanales con enfoque sustentable.