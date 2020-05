El planeta y la humanidad en crisis

En el capítulo anterior hablamos de las familias que controlan todas las actividades humanas en el planeta y de ser los responsables de la creación del virus COVID-19 y sus consecuencias para dar inicio a un plan bien estructurado donde la economía mundial, la salud, la religión y la política son solo parte de su elaborado “nuevo orden mundial”.

Llama la atención en esta maliciosa estructura, la presencia en todos los ámbitos del empresario y ahora filántropo “BILL GATES” que se apunta para liderar esta transformación del futuro y que en unión de su familia, empresas y socios, ya dieron inicio a su llamada agenda 20-30 que consiste en apoderarse y controlar a todos los habitantes de este planeta y las evidencias ya no son un Secreto, el mismo BILL GATES, se encarga de promocionar a través de conferencias , publicaciones y todos los medios de comunicación, y para constatar analicemos las siguientes declaraciones:

En el pasado mes de Abril en el canal de tv CBS NOTICIAS, le preguntaron, que cuando podríamos volver a la normalidad, y respondió, “que siempre y cuando se aplique una vacuna a nivel global, será entonces cuando podremos regresar de manera cercana a lo que teníamos antes, ya no podremos estar en lugares masivos si no tienen la vacuna, y podría ser considerado y podría ser considerado como un acto de desobediencia civil”.

En otra entrevista para Univisión en el 2019 le pidieron explicara el por qué él cambió de ser empresario exitoso con Microsoft decidió renunciar y retirarse en el 2014 para dedicar su vida a la filantropía a través de la fundación Bill y Melissa Gates. Argumento que “él se denomina Agnóstico por lo que su altruismo no está enfocado a ganarse el cielo, tampoco lo hace por las personas en particular, sino por encontrar soluciones a los problemas de la humanidad y que él invierte y no regala su fortuna, en proyectos viables y productivos, por lo que reducir la población mundial es el proyecto más beneficioso para el futuro de la humanidad”.

Estas declaraciones son solo una muestra viva de sus intenciones personales, autoproclamándose Salvador de la humanidad , y lamentablemente el PAPA Francisco también así lo asegura en varias declaraciones, afirmación que confunde y no terminamos de entender , y más porque en diferentes medios de comunicación califican a BILL GATES , como el Anticristo, y no deja de ser anecdótico que su nombre significa “PORTAL DEL DEMONIO” cuando en realidad su nombre verdadero es, William Henry Gates III, su padre lleva el mismo nombre y proviene de un clan siniestro, ya que en el pasado estuvo asociado a la familia Rockefeller para aplicar y difundir la EUGENESIA sin autorización previa de las personas y elegían a todos los que ellos consideraban , indeseables, desprotegidos y enfermos , fue la cabeza principal de “PARENTHOOD” organización en pro del aborto y control de la población, ambos padres Mary y William, han entrenado a Bill Gates desde pequeño para difundir y llevar a cabo el evangelio de la eugenesia. Enseñanza que ya está dando sus frutos y no son especulaciones , son afirmaciones de él mismo como ya hemos comentado , y como a veces suele suceder el alumno superó a sus maestros ya que su ambición de poder le ha llevado a querer implantar un nano chip cuántico con inteligencia artificial para detectar y ubicar a cada habitante de este planeta y todos sus movimientos, gestiones y transacciones, no estamos hablando de ciencia ficción ,sino en las puertas de una realidad inmediata que intenta callar al ser humano en todas sus libertades y expresiones.

En el próximo artículo analizaremos la carta astral de Bill Gates y si serán posibles todos sus demoniacos planes para la humanidad.