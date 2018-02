El osado Norte

Cuando piensas en el Estado de Minnesota es probable que tu mente viaje en automático a dos lugares: los Vikings (si eres fan de la NFL) o Marshall, el personaje de la serie “How I met Your Mother”, sin embargo, el “Norte osado”, como se promociona este lugar, tiene mucho más que ofrecer a sus visitantes.

El invierno es crudo, no hay manera de ocultar eso. Las temperaturas llegan a bajar hasta los -25 grados centígrados, pero si hay una ciudad preparada para hacerte sentir su calor, incluso en esas condiciones, es Minneapolis.

Podemos empezar por hablar de su gente. Personas que cada que te ven te regalan una sonrisa, te hacen sentir en casa y no dudan en hacer conversación para que no te sientas solo mientras esperas el transporte público o el cambio en el semáforo. La mayoría de ellos son amantes de su equipo de futbol americano, no te preocupes, te aceptarán y querrán sin importar cuáles sean tus creencias deportivas.

Aquí, las paradas de autobús son cerradas y cuentan con calentadores que puedes activar con solo presionar un botón. Lo mismo pasa en su estación del tren. No tienes que caminar por sus calles, pero tampoco dejarás de admirarlas con su sistema de “Skyways”, una serie de puentes de cristal que se encargan de conectar todos los edificios y centros comerciales en las principales zonas de la ciudad así que, tu chamarra, guantes y botas incluso terminarán por ser un estorbo.

Con sus crudos inviernos vienen también hermosos paisajes. Una parada obligada para los visitantes en el estado de los diez mil lagos es el “Parque Minnehaha”. Este sitio te regala blancos paisajes, dignos de un cuento de Navidad escrito por el mismo Dickens, que tienen como punto culminante unas cascadas congeladas que harán de tu cuenta de Instagram la envidia de todos.

Ahora, si de plano ya decidiste que el frío no es lo tuyo, puedes refugiarte en una ciudad, dentro de la ciudad: el “Mall of America”. Este centro comercial es el más grande del mundo, en su interior cuenta con: un parque de diversiones con tres montañas rusas, un acuario, dos parques de mini golf, go-karts, restaurantes y todas las tiendas que puedas imaginar.

La bebida y comida local son otro deleite que no puedes dejar pasar. El restaurante “The News Room” ubicado en el Centro de Minneapolis, en Nicolete Mall, está decorado con las planas de periódico más importantes de la historia. Su barra es un barco pirata y sus baños... bueno, esa es una sorpresa que no quiero arruinarte, solo diré que debes de ir y para el café ¡olvídate de Starbucks! eso aquí es cosa del pasado, para eso está el “Caribou Coffee”, una cafetería hecha en su totalidad con madera, con tazas de diseños únicos y una danza en tu paladar.

¿Quieres arte? Entonces, la parada obligada es el “Minneapolis Sculpture Garden”. Sus esculturas gigantes cautivarán tus ojos y pondrán a trabajar tu cerebro para descifrar cuál es el significado de cada una de estas obras de arte.

Cierto, tal vez antes de esto no habías pensado nunca en esta ciudad que está a solo 5 horas de vuelo de Guadalajara, pero ahora que lo hiciste puedes empezar con tu maleta y ¿por qué no? ponerlo de moda.

YR