Display de aprendizaje

El educador ya no es solo el que educa sino aquel que, en tanto que educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa Paulo Freire, Pedagogo brasileño

La mañana ya había avanzado y la pared mostró la tenue proyección de un mapa estelar. Desde sus asientos mis alumnos buscaban la constelación de sus signos zodiacales. No era una clase sobre astrología, sino de herramientas educativas. Aquel día intentaba mostrar que el inicio de todo conocimiento es la curiosidad y una aplicación de código libre que dibuja la posición de los astros me ayudó a confirmarlo.

La educación tradicional tambalea, es algo que se repite con frecuencia. Me lo han dicho en infinidad de cursos donde todo se limita a una presentación de Power Point que es leída en voz alta por un capacitador. Como alumno se me proponía aprender a aprender y como docente se me exige que sea innovador, en ambos casos la petición fue tradicional.

Los dispositivos tecnológicos ofrecen una serie de posibilidades de aprendizaje tan grandes como nuestra imaginación. Basta una visita a cualquier tienda de aplicaciones en un dispositivo móvil para encontrar alternativas. Simuladores virtuales, videos paso a paso, diagramas interactivos y un largo etcétera que sigue creciendo. Con mucha frecuencia pasan desapercibidas para quienes nos dedicamos a la educación.

La forma en que se enseña y se aprende ha estado en transformación constante durante las últimas décadas. Mientras se discute a nivel nacional sobre el modelo educativo más adecuado, los desarrolladores siguen superando lo que muchos docentes imaginamos. Si nos sumergimos en ese mundo lleno de posibilidades algo podemos aprender sobre aprender.

Después de ver el avance de los astros en el hemisferio norte había muchas preguntas. Contesté las que conocía y guardé algunas para investigar. Nuestro modelo educativo actual propone que el alumno cree su propio conocimiento. El único método infalible que conozco para conseguirlo es sembrar dudas. En la agricultura del conocimiento también es útil seguir buscando nuevos métodos.

Luis Moctezuma

ECOS DEL DEBATE

Los programas de debate fortalecen la formación educativa en la juventud

Al debatir se adquieren actitudes como crítica propia, reflexión, métodos de investigación y argumentación, se pierde el miedo a hablar en público, entre otras actitudes que ayudan y fortalecen la formación educativa en la juventud, puesto que son herramientas claves para el aprendizaje y desarrollo escolar. También fomenta la participación ciudadana en los jóvenes estudiantes y los hace consientes de los problemas sociales que existen en la actualidad, ayudando a que piensen posibles soluciones como objetivo crear empatía y solidaridad.

Dara Bigvai Pelayo.

El debate nos brinda muchas habilidades que podemos utilizar en la vida diaria, en especial en el ámbito educativo, este nos ayuda a formarnos de una manera más amplia, nos fortalece en conocimientos, en la facilidad del poder hablar en público, en nuestro pensamiento crítico, etc. Pero es lamentable que muchos de los jóvenes no conozcan esta gran oportunidad, creo que si todos tuviéramos esta formación todo el mundo sería diferente, las grandes soluciones se dan hablándolo.

Ricardo Zavala.

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

El valor de apreciar la singularidad de las personas

Entrevista a Juan Carlos Flores Miramontes

“Un profesor que disfruta mucho la docencia”, así se describe Juan Carlos Flores Miramontes, actual Secretario de Educación en Jalisco. Su toma de decisiones se caracteriza por priorizar una cultura de esfuerzo, la cual, a través de actividades, trabajo, y estudio, entre otras, lo han encaminado a estar en el lugar en el que hoy se encuentra.

La juventud es un sector en el que Juan Carlos encuentra diversas cualidades positivas. “Valoro de la juventud todo el potencial que tienen para brindar pasión, entusiasmo. Es algo que me parece que debe ser indispensable al joven. Que a veces parece que da un poquito de pena cuando está ausente uno de estos factores porque es la época donde tenemos la energía de plantearnos desafíos muy relevantes, ser soñadores, creativos, ambiciosos en el buen sentido”.

Cuando rememora a su juventud, Juan Carlos hace mención a la importancia de haber crecido aprendiendo de personas ejemplares. “Aprender de las personas que obtenían buenos resultados, es algo que alguna vez escuché. Esta idea de la gran ventaja que da poder aprender experimentando en cabeza ajena, me pareció sencillo y sensato. La lógica dice que es difícil de vivirlo porque hasta que uno no experimenta en carne propia la lección queda clara, y a veces si uno no entiende se la vuelve a repetir la vida. Eso es como infalible, pero creo que también hay maneras de aprender de manera más práctica, pensando en que la juventud es breve y las metas y ambiciones que uno tiene son significativas, eso es algo que procuro hacer. Lo viví en mi juventud de una manera ideal, pero lo procure hacer y creo que dio buenos dividendos”.

La formación de Juan Carlos inició en el campo de la Física, sin embargo, continuó sus estudios por el camino de la pedagogía. “Tuve una experiencia muy interesante, justo cuando viniendo de una formación como físico, estructurada y rígida, ante una invitación por el desafío que tenía de trabajar en un centro educativo, de estudiar la maestría en pedagogía. Con una visión al principio de que iba a ser algo sencillo, entonces mi experiencia fue muy enriquecedora y compleja porque desgraciadamente el ser humano no se fija en la gran ventaja de la gran singularidad en cada persona, que nadie es igual aunque parezca, cada uno es único e irrepetible, la variable que nos da la libertad y la autodeterminación nos hace interactuar de maneras distintas y creo que por lo mismo el estudio de la persona a través de las áreas que tienen que ver con las Ciencias Sociales, antropológica o pedagogía, son complejas”.

Al frente un cargo como la Secretaría de Educación, Juan Carlos planta aplicar todo el aprendizaje adquirido como docente, con un alto compromiso con la juventud y la niñez. Uno de esos aprendizajes, es el debate, en el cual enfatiza su experiencia a través de los años. “Fue circunstancial y afortunado que las primeras actividades después de que tengo este cargo de dirigir la secretaría haber presenciado una demostración de debate y compararla con algo que suscitó hace 20 años, que esta organización, Mar Adentro que me invitó a ver este debate (Debate FIL 2018), organiza su primera actividad. Yo tenía como un año de director de preparatoria, entonces acudo con un grupo de alumnos a un evento que se suscitó en un fin de semana muy intenso, donde fue muy positivo lo que demostraron los alumnos, el aprendizaje que obtuvieron y compararlo con lo que ha pasado en casi 20 años y se ve una evolución significativa, muy profesional la organización, el desempeño de los alumnos. Además, expresa su gusto por ver alumnos de los Subsistemas de educación participando en los torneos de debate con un destacado desempeño.

Mensaje

Súmate Mar Adentro

“Los felicito por participar con tanto entusiasmo en este ejercicio que ellos mismos saben que genera infinidad de beneficios colaterales; el estudio, la sistematización en el estudio, la lectura, el trabajo en equipo, ordenar ideas, ser buenos para el análisis y sobre todo para la síntesis, y la prontitud para tener calidad en las ideas y transmitirla. Hay una infinidad de habilidades que se generan en el ejercicio. Por eso los felicito y reconozco su crecimiento. Por ultimo decirles que sigamos apoyado e intensificando lo que desde la Secretaría de Educación se hace para apoyar a Mar Adentro y promover más el ejercicio del debate, y en general para que nuestro sistema sea una práctica ordinaria del proceso de enseñanza-aprendizaje”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Rosaura Zapata Cano, docente ejemplar mexicana

Rosaura Zapata Cano nació en 1876 en La Paz, Baja California Sur, hija del Capitán Claudio Zapata y Elena Cano Ruíz. En 1898 se recibió de profesora y posteriormente estudió psicología y pedagogía en la Universidad Nacional.

En 1902 obtuvo una beca para estudiar en San Francisco, California, y Nueva York. Después de regresar a la Ciudad de México ocupó la dirección de la Escuela Párvulos No.2. Pasados dos años hizo posible la apertura de dos Jardines de Niños, e insertó a las primeras educadoras de los planteles.

Durante la administración de Justo Sierra como ministro de educación, Rosaura, viajó a Europa, para investigar y conocer los sistemas educativos de Alemania, Francia, Bélgica, Suiza e Inglaterra, los cuales fueron creados por Enrique Pestalozzi y Federico Froebel, lo que le permitió, en su regreso a México, la creación de más escuelas ideando métodos educativos para infantes, a través de juegos, textos y cantos.

Después de ser docente para la formación de educadores en Veracruz, fue delegada para capacitar personal en toda la República. en 1954 el Senado de la Republica le otorgó la medalla Belisario Domínguez y al cumplir 50 años de trayectoria recibió el galardón Maestro Ignacio Altamirano. Falleció en 1963.

Diez notas positivas

Científicos chinos lograron que una semilla de algodón brotara en la Luna.

Elisa Carrillo, bailarina mexicana, recibirá el premio ruso “Alma de la danza” en el Teatro Musical Académico de Moscú Stanislavski y Nemirovich-Danchenko

Será subastada en la Ciudad de México una obra gráfica del pintor español Salvador Dalí.

Cumplió 45 años la Cineteca Nacional.

Isaac Hernández, bailarín mexicano, presentó de manera exitosa “El lago de los cisnes” en el Coliseo de Londres.

Se exhibió la exposición “Kandinsky, pequeños mundos” en el Palacio de Bellas Artes con el fin de sensibilizar del uso del arte para pacientes con problemas de salud mental.

Organiza el INBA un recorrido en la colonia Roma basado en el libro “Las batallas en el desierto”.

Estudiante de la Facultad de Ciencias de BUAP desarrolla un prototipo de robot submarino para analizar la calidad del agua.

El IPN y el Centro de Innovación en Insumos para Bioenergéticos y Co-productos (Cibioc) colaboran en conjunto para crear tecnología para producir biocombustible.

Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México obtuvieron el segundo y tercer lugar en el torneo internacional Robotic Arena 2019 en Polonia.

Mar adentro propone

Para leer…

“La educación de las virtudes humanas” de David Issacs

Para conocer…

24 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Educación.

Para saber…

En el informe “Panorama de la Educación 2018: Indicadores de la OCDE (Education at a Glance 2018: OECD Indicators)” se reconoció el incremento de paridad de género en la educación en México.