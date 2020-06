¿Debo usar protector solar en casa?

Seguramente, muchas de las personas que se han apegado a la cuarentena han aprovechado el tiempo en casa para tomarse un break de su rutina diario de maquillaje, lo cual está bien siempre y cuando no dejes de aplicarte protector solar.

Y es que de acuerdo con un artículo publicado en la revista científica “El Sevier”, si bien es cierto que la exposición al Sol tiene múltiples beneficios para la salud, también es una práctica que debe realizarse con moderación y adoptando las medidas de protección adecuadas, siendo la más destacable el uso de protector solar.

Al respecto, hay que sumar que la luz solar no es la única que puede tener efectos nocivos sobre la piel, por ello no debes dejar de aplicar bloqueador solar durante la cuarentena. De acuerdo con la doctora Claudia Aquino, dermatóloga y vocera de Vichy México, todo el tiempo nos encontramos expuestos a diferentes espectros de radiación electromagnética, incluso cuando estamos dentro de casa, por ello resulta importante no descuidar nuestra piel solo porque creemos que ésta se encuentra resguardada de los daños cuando no salimos.

Si bien es cierto que al quedarnos en casa nos libramos en buena medida de la radiación solar, también nos lleva a exponernos más a la “luz azul”, que básicamente es la que emiten los dispositivos electrónicos. Aunque esta luz azul también puede provenir de lámparas artificiales e incluso de aquella que se filtra por nuestras ventanas.

Y ya que en la actualidad tanto las actividades de trabajo como de entretenimiento se ven sometidas al entorno digital, resulta necesario que utilicemos un protector solar que se adapte a nuestras necesidades. Esto con el fin de prevenir efectos nocivos en la piel como las arrugas prematuras, manchas, flacidez, tono de piel apagado, piel reseca y una mayor predisposición a cáncer de piel.

La doctora Aquino manifiesta que el bloqueador solar se debe reaplicar cada 3 o 4 horas y recomienda que en caso de que nos encontremos haciendo home office, lo mejor es evitar que el sitio donde estemos trabajando se ubique cerca de una ventana, pues de lo contrario, aumentaríamos la exposición solar a la que nuestra piel se ve sometida.

También es necesario limitar el uso de dispositivos como el celular, la computadora y las tablets (procura no usarlas mucho tiempo después de tu jornada laboral), tener una buena hidratación y un buen consumo de antioxidantes, ya que con esto le daremos a nuestra piel el cuidado que se merece.

JL