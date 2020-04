De la caminata al trote en casa

El quedarte en casa no es un impedimento para hacer ejercicio y por imposible que parezca, tampoco para caminar o correr.

Estos días salir a dar un paseo no es una opción y si no tienes jardín o espacio para hacerlo en casa puede resultar complicado, pero aun así es posible lograr nuestras metas, y sobre todo no aumentar esos kilos de más dado que no estás teniendo actividades fuera de tu hogar.

Te contamos algunas formas en las que puedes caminar sin salir a la calle y hacer un poco de ejercicio diario que te ayudará a sentirte bien y despejar la mente.

Los expertos dicen que caminar es un ejercicio de baja intensidad perfecto para mantenernos en forma, es beneficioso para la salud, para el corazón, para aliviar el estrés, entre otras cosas.

Para caminar en casa no requieres una máquina caminadora, sólo necesitas un poco de organización y marcarte un tiempo para hacerlo. Y sobre todo una buena actitud, que es lo más necesario para no perder la paciencia durante la cuarentena.

Estos ejercicios que te proponemos son aptos para toda la familia pero se pueden adaptar a tu ritmo y aumentar la intensidad, sólo tienes que hacerlos más rápido y de forma más intensa, pero siempre con cuidado de no lesionarte. Lo recomendable es intentar hacer un mínimo de 30 minutos de ejercicio diario, esto te ayudará a mantenerte sano y en ritmo.

Lo primero es organizarte, busca el mejor espacio para hacerlo, puede ser el pasillo, en alguno de los cuartos con pocos muebles en la que puedas dar vueltas.

APPS DE RITMO

Si quieres llevar la cuenta de los pasos que haces cada día puedes usar alguna de las aplicaciones que hay disponibles para medir los pasos, de esta forma puedes medir tus progresos.

Alguna que podríamos recomendar en Nike Run, que además puedes añadir a tus amigos y competir contra ellos.

Si buscar aplicaciones se te complica, basta con leer el manual de tu celular, muchos de ellos ya cuentan con sistemas integrados para contabilizar el ejercicio que haces en el día, así como para contar los pasos que das en un tiempo predeterminado.

Las aplicaciones más avanzadas te entregan más datos, tales como calorías quemadas, ritmo cardiaco e inclusive evaluaciones precisas sobre tus comparativas a diario.

EJERCICIO EN UN PUNTO

Sin movernos del lugar donde estamos ubicados, dobla y levanta la rodilla derecha y alza la mano izquierda al mismo tiempo por encima de tu cabeza, alterna los movimientos, primero uno y luego el otro.

Flexiona las piernas de forma alterna hacia atrás y mueve las manos con ritmo de adelante hacia atrás.

Camina sin moverte del lugar en donde estás, pero levantando los brazos de forma alterna por encima de tu cabeza.

Muévete dos pasos a la derecha y flexiona hacia atrás tu pierna izquierda y luego camina hacia la derecha y flexiona la izquierda.

Para motivarte a hacerlo puedes marcarte algunos objetivos e ir aumentando el tiempo, inclusive invitar a tu familia a que repita contigo.

MOVIENDO EL CUERPO

SIN PARAR. Aunque tengas pocos espacios en casa, puedes hacer ejercicio. ESPECIAL

Puedes caminar por el pasillo de un lado al otro, acompañando con un buen ritmo con los brazos, como si corrieras, marca la intensidad que puedas, simulando hacer un poco de skipping, que es como una marcha acelerada con las piernas arriba o ejercicios que emulan el saltar la cuerda.

También puedes caminar por el pasillo levantando las rodillas, es el mismo ejercicio, pero llevando las piernas hasta lo más alto que puedas.

Si no tienes suficiente espacio habilita una zona en tu casa unos cuatro o cinco metros y puedes hacer mini sprints, los cuales consisten en recorrer pequeños tramos y tocar el piso, pero en grandes repeticiones.