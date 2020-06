Cuida tu vista

Estar en casa puede ser el momento ideal para leer ese libro que tanto has postergado o terminar esa serie que dejaste pendiente, sin embargo, es necesario que durante el aislamiento, sobre todo los adultos mayores, cumplan con algunas precauciones para no perjudicar la vista durante el confinamiento.

Por tal motivo, aquí dejamos una lista de tips que ayudarán para cuidar, descansar y proteger los ojos durante el tiempo de estar en casa.

La luz solar beneficia a los ojos

A pesar de estar en confinamiento, es importante buscar un espacio y un momento adecuado para estar al aire libre, pues está comprobado que la luz solar es benéfica para la vista, pues ayuda a reducir el riesgo de padecer miopía.

Cuida la alimentación

Una buena alimentación es clave para la salud, y en lo que respecta a la vista es de vital importancia no olvidarse de consumir alimentos ricos en vitaminas A, B6 y C, las cuales son buenas aliadas para los ojos.

No olvidar el descanso

Hacer pequeñas pausas puede ser un gran alivio para la visión, pues esto puede marcar la diferencia al final del día. No es necesario dormir una siesta o alejarse de las actividades por mucho tiempo, ya que cerrar los ojos durante 20 segundos cada hora ayudará a cumplir con las jornadas sin castigar demasiado la vista.

Utiliza “lágrimas artificiales”

La resequedad es una de las peores cosas que le pueden pasar a nuestros ojos, por lo cual es importante acudir a la farmacia más cercana y comprar lágrimas artificiales, un producto ideal para combatir la sequedad ocular.

Leer con luz natural

Este punto puede ser complicado si el tiempo de lectura se toma por las noches, pero se aconseja utilizar la luz natural mientras se hace esta actividad, ya que esto es más cómodo para los ojos.

La distancia social

La sana distancia se ha puesto de moda durante esta cuarentena, pero no sólo aplica en guardar un espacio considerable entre nosotros y las demás personas, sino que también a la hora de poner distancia entre nuestros ojos y cualquier pantalla. 40 centímetros frente a la computadora y 30 con el celular bastarán para cuidar la vista.

Cuidado con los lentes de contacto

Si usas lentillas en el día a día, recuerda no usarlas por más tiempo del recomendado por el especialista, no descuide sus rutinas de higiene y trate de no frotar sus ojos.

Omite el uso de rímel o maquillajes

Estar en casa es el momento perfecto para olvidarse del maquillaje hasta nuevo aviso, y esto es una buena noticia para sus ojos, pues el uso constante de productos como el rímel podría causar irritación, conjuntivitis o picor.

Las revisiones de rutina

Recuerde acudir a revisión cuando menos una vez al año. Además, es importante que no descuide la visión de los más pequeños del hogar, supervise que cumplan con los puntos aquí comentados.