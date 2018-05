Cinco mujeres y un poeta: la primera novela de Mayobre

Un reto de escritura creativa fue lo que llevó a María Eugenia Mayobre a realizar su primera novela, ¿el objetivo? Narrar la historia de las mujeres ascendientes de Primitiva Serapio, a partir del mordisco de la guayaba que dio su bisabuela, acción que desencadenaría la locura en ella y las siguientes generaciones de mujeres, hasta llegar a Primitiva, quien posee un alter ego, Mulatona Montiel.

“En un inicio la idea era contar la historia de estas cuatro generaciones de mujeres, y el reto creativo era cómo hacer verosímil que dichas cuatro generaciones perdieran la cabeza por un mismo hombre. Yo me preguntaba si sería posible hacerlo. Solía dar clases de creatividad, y siempre hay una chispa o una idea para explorar y ver si se puede llegar con ella a algún lado, dentro de la escritura, claro. Entonces, decidí nadar en esta idea para ver qué podría nacer”, cuenta la escritora venezolana respecto a la génesis de la historia.

Proceso creativo: escribir a mano

Si bien “El mordisco de la guayaba”, publicado bajo el sello Plaza&Janés de Penguim Random House, es la primera novela de Mayobre, la escritura es una acción que la ha acompañado durante su vida: “Siempre he sentido pasión por la escritura, siempre llevo conmigo un diario o un cuaderno. Ya había publicado un libro de hiper breves, otro de cuentos… entonces, simplemente me designe para dar el paso a la novela y lo hice”.

Para lograrlo, la también guionista utilizó la mecánica de escritura que suele utilizar: escribir diario. “Yo escribo todos los días un poquito y las experiencias cotidianas terminan afectando obviamente la estructura. Primero hago un plan, una especie de bitácora, pero éste siempre cambia con la escritura cotidiana, pues en mis días diarios van surgiendo ideas, historias… no estoy segura de dónde salen, pero surgen de repente, a veces en la ducha, manejando o en el autobús”.

Escribir, entonces, es parte de su cotidianidad, sin embargo, no siempre le dedica a esta actividad el tiempo que quisiera, “por lo menos escribo media hora, pero si el tiempo me lo permite, lo hago más tiempo; porque por más que quiera, yo tengo un trabajo de tiempo completo”.

Además, dentro de su proceso de escritura hay una particularidad que la lleva a utilizar más tiempo, escribe a mano “y con una pluma fuente. El hecho de escribir a mano es algo que disfruto mucho, siempre escribo en lugares distintos. Después me pongo más rígida cuando me pongo en la computadora, en esta etapa comienzo a corregir y añadir, es decir, voy reescribiendo. Una vez que finalice el primer borrador, que éste ya en sí mismo incluye varias reescrituras, lo dejo reposar un tiempo”.

Su primera novela reposó durante un año, después, vino la relectura “con una mirada fresca, ahí volví a corregir”. Sin embargo, esto no fue todo, pues cuando Mayobre ya contaba con cien páginas escritas, “surgió el personaje de Primitiva y Mulatona, por lo que tuve que reescribir todo prácticamente, pero no podía dejar fuera a este personaje porque siento que es parte fundamental de la trama”.

Entre el deber ser y el querer ser

Por el lado del contenido de la novela, ésta abarca múltiples temáticas, “como el tema feminista, religioso, el deber ser de las sociedades conservadoras, pero éstas, desde mi punto de vista, son tocadas en el libro de una manera superficial”, pues el libro se centra en Primitiva-Mulatona.

“La temática que me parece fundamental es precisamente la lucha entre las dos voces, entre la luz y la oscuridad, entre la vocecita que te quiere llevar a un lado, es decir, la vocecita del deber ser y la del querer ser. Esto está representado claramente en el personaje de Primitiva- Mulatona”.

Primitiva era una niña tímida, aburrida y temerosa, después de una serie de eventos desafortunados, descubre en ella a una mujer libre, voluptuosa, irreverente y fuerte, Mulatona Montiel. A partir de este episodio, ambas estarán luchando para controlar el cuerpo y la mente que habitan, hasta encontrar una mejor opción.

“Es divertido porque a varias de mis amigas les digo ‘eres muy Mulatona’, y me contestan ‘no, yo tengo a mi Primitiva por dentro y a mi Primitiva hay que respetarla’. Creo que de la misma forma me identifico con este personaje, hay días que me siento más Primitiva y otros días que actúo más como lo haría Mulatona. Creo que esta lucha constante entre lo que uno quiere, entre descubrirse a uno mismo, está definitivamente en mi naturaleza”.

Diferentes tipos de amor

El hombre que logra enloquecer a cuatro generaciones de mujeres, es conocido como “Poeta”, y no solo logró revolver la mente de las mujeres de la novela, sino que también expone diferentes tipos de amor que pueden existir en las relaciones de pareja.

“Así como las personas vemos el amor de diferentes maneras, hay personas que designan a la pajera un rol totalitario, donde ésta tiene que ser tu mejor amigo, tu pareja, tu mejor amante, tu todo; hay otras que se quedan pegadas en algún amor del pasado, como le sucede a la bisabuela Yolanda; hay relaciones carentes de sexo, como lo vive la abuela Cornelia, y hay otras donde éste es el centro; además, también se explora el poli amor. Entonces, siento que el poeta termina siendo como un cúmulo de diferentes maneras de ver al amor”.

Sin embargo, Mayobre no fue consciente de esto durante el proceso de escritura, “creo que mi subconsciente se encargó del resto, porque al escribirlo no me daba cuenta, pero después, al releerlo noté que el ‘Poeta’representa diferentes tipos de amor”.

