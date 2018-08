"Cambio de yugo"

Decía aquel viejo verso que: admiraba un portugués, que desde su tierna infancia, todos los niños en Francia supieran hablar francés. Cosa diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que un hidalgo en Portugal, llega a viejo y lo habla mal y aquí lo parla un muchacho.

Así, lo que aumenta en nuestra vida es sin duda la esperanza, de hecho no tiene nada que ver con la realidad; creo que en las vidas paralelas cuentan que Alejandro, cuando pretendía conquistar el resto de su mundo, reunió sus bienes y los repartió entre sus soldados y alguien cercano le pregunto que qué se reservaba para sí mismo y el magno le respondió: ¡yo me quedo con la esperanza!

Ahora mismo estamos como el magno y algún solitario lector me pidió le dijera mi opinión del gobierno que nos espera; debo decir que no soy muy optimista al respecto y yo creo que no hay gobierno bueno, claro que, por excepción, alguna cosa buena harán pero en ese caso serán, pero en ese supuesto lo que hicieron será mucho más caro que si lo hiciera otro. Sin embargo está vez el cambio parece tener particularidades que lo singularizan.

Hasta ahora lo que rifaba era el mundo neoliberal impuesto desde Salinas y nos vendieron las grandes obras del gobierno, vistas desde el punto de vista de su interés, aumentó según ellos el empleo, bajo la pobreza, aumentó el bienestar, sólo que la gente común no lo sintió y nuestros amados gobernantes no entienden que pasó y por ello todo el concepto neoliberal y sus mediciones valen lo que se le unta al queso y en lo posible se irán quitando.

Note usted que los candidatos de los partidos “tradicionales” eran perfectos burócratas, Anaya y Meade eran un compendio de cualidades, vistos desde ese punto de vista y perdieron en el federal y en el estado contra dos, de otros partidos pero que tienen una característica que no tienen los perdedores, y esa diferencia es que los ganadores son en sus campos líderes y el liderazgo tiene que ver con la fe, ofrecen una esperanza que el tiempo dirá si es fundada o no.

No ofrecen equipos, no valen las anteriores valoraciones, su personal debe funcionar porque ellos lo dicen, sobre todo en lo federal estamos viendo como quienes eran considerados negativamente ahora, por obra de que fueron redimidos por la pureza del líder y ahora se borra la mala fama oprque él lo dice.

Aquí esperamos una refundación que purificara el Estado, los males desaparecerán, los ciegos verán, los sordos escucharán, los tullidos andarán, los prepotentes ( que hay muchos) razonarán, todos seremos felices y capaz que nos transformaremos en un reino; y puede que se genere el JTA :Jalisco ta askatasuna, sólo el líder sabrá a dónde vamos.

A los miembros del glorioso infelizaje nos corresponde tan sólo nos toca como dijo aquel Virrey callar y obedecer, es un cambio de yugo y pregunte usted el resultado a su adivino favorito.

@enrigue_zuloaga