Cambio climático, ¿Revolución o reforma?

Ante la situación urgente a la que nos enfrentamos con el cambio climático, no cabe posponer nada. Hay que preguntarnos “¿Qué tan tarde vamos?” y “¿A cuánto tendremos que renunciar?”. Tenemos que fijar una agenda a largo plazo, en primer lugar. Pero también tenemos que comenzar a actuar hoy mismo. Quizás lo primero que tengamos que hacer sea dejar de soñar, crecer como especie. El sueño del crecimiento económico infinito y a toda velocidad ya no vale. Si bien es cierto que la tecnología nos permite producir más con menos, esto no nos llevará a salvar el medio ambiente si cada vez queremos más.

En su libro “El fin del Petróleo”, Paul Roberts describe cómo el cambio de las economías europeas, de energía a base de leña a energía a base de carbón, llevó a un aumento enorme en el consumo de esta. Al redactar este artículo, tenía la intención de proponer reorientar nuestras economías hacia las energías limpias desde el día de hoy con planes progresivos y ambiciosos, e iba a argumentar que la baja densidad de CO2 que produce la energía nuclear (un tercio de lo que produce la energía solar, de acuerdo con la Organización Mundial del Medio Ambiente) la hace la mejor opción. Tal como se propuso en la conferencia The Future of Green Jobs del Foro de la Juventud del ECOSOC 2021, debemos comenzar entrenando a las juventudes desde hoy, pues ahí yace una enorme área de oportunidad laboral.

Sigo considerando que esta es la mejor propuesta, pero al hacerlo, hay que considerar que, si todo nuestro desarrollo tecnológico es utilizado para consumir más y más rápido, la reducción de las emisiones y la contaminación será solo una ilusión. Ante el cambio climático, la única solución es una revolución de nuestros hábitos.

Tenemos que cambiarlo todo

Greta Thunberg, activista medioambiental sueca

ECOS DEL DEBATE

La preservación del medio ambiente y el combate al cambio climático es un deber de toda la ciudadanía

Vivimos una crisis climática, lo vemos y vivimos en todas partes y momentos, una crisis que a pesar de ser cotidiana no debemos normalizar. Pero ¿Será que la voluntad de la ciudadanía es suficiente para crear acciones sostenibles y eficientes? Hemos escuchado que pequeñas acciones cotidianas pueden sumar grandes cambios, sin embargo, la ciudadanía no es el único actor involucrado en la crisis climática y también se necesita el involucramiento de gobiernos, empresas y organizaciones para frenar la crisis climática.

Karla Itzel Machuca Rodríguez, Participante Mar Adentro

Si bien la preservación del medio ambiente es un trabajo de toda la ciudadanía, pues impacta a todas las personas miembros de una comunidad, ésta debe partir del conocimiento y la educación social respecto a la importancia de la conservación de los espacios y recursos. Cuando se trabaja desde la capacidad ciudadana de incidir en lo público creando redes de alianza y de apoyo, se pueden generar consensos públicos para la preservación del medio ambiente.

Ximena González Aubry, Participante Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

La juventud y la sociedad contra el cambio climático

Entrevista a Sergio Humberto Graf Montero

Sergio se describe a sí mismo como una persona amigable y conciliadora. “Me gusta muchísimo ser un ejemplo para mis hijas, es algo que para mí es fundamental en mi vida profesional” es algo que mueve sus acciones y decisiones, pero que tienen un origen desde mucho más atrás, pues jugar fútbol con Chepo De La Torre le enseñó la importancia del trabajo en equipo y que, ante problemas de gran magnitud, se debe dejar atrás el individualismo de cada persona y buscar la colaboración.

Entre los ejes rectores detrás de la persona a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) se encuentran la honestidad y la consistencia, además de la congruencia entre lo que un individuo comunica y cómo actúa, pero aún más importante, considera que la clave del avance de una sociedad implica “Desarrollar muchos liderazgos y compartir el liderazgo que uno puede desarrollar”, debido a que nos enfrentamos ante una situación crítica: el cambio climático, el cual “No es una responsabilidad que le tengamos que dejar a la juventud, es algo que esta generación tiene que abordar y tiene que comprometerse para que la juventud tenga una posibilidad esperanzadora de hacer los cambios que le van a corresponder a ellos” es decir, que balancear el campo de acción y la responsabilidad de los liderazgos juveniles, es parte de la solución que nos propone.

Así mismo, reconoce que la juventud se enfrenta ante la desesperanza, la falta de inclusión y el olvido por parte del Estado y la sociedad, pero que se le contrapone el entusiasmo, la innovación, la admiración constante, las nuevas destrezas, formas de ver el mundo y de relacionarse, que hacen que el compromiso sea mucho más fuerte ante la solución de nuestros problemas y que convierten a las y los jóvenes en la esperanza de lo que se puede hacer en el futuro, lo cual queda ejemplificado en su reflexión: “La juventud es frágil, pero al mismo tiempo es muy poderosa”.

Sergio cree que iniciativas como la Agenda 2030 y los acuerdos internacionales en materia de cambio climático son fundamentales para el bienestar de las sociedades a nivel planetario, pues su transversalidad nos obliga a darnos cuenta de la mala relación que hemos establecido como seres humanos y la naturaleza y de ahí pasar a una renovación de los compromisos para cambiar los modos de producción y construir ciudades sustentables, que van más allá de la responsabilidad ambiental, pues es también social y las alianzas entre distintos actores que son lo que corona esta posibilidad para ir respondiendo todos los retos que nos hemos asumido como sociedad global para tener un mejor desarrollo en el mundo.

Finalmente considera que esta lucha no solo se da desde lo macro, pues a pesar de que el gobierno tiene que hacer políticas que permitan que los ciudadanos hagan estos cambios de comportamiento, si estos no asumen su responsabilidad, tener las campañas e infraestructura no será suficiente, sin olvidar que los ciudadanos pueden hacer muchas cosas: exigir al gobierno que haga y tome las medidas necesarias para que se pueda hacer el cambio, pero no olvidar las medidas pequeñas como una movilidad sustentable, modos de consumo y colectas diferenciadas, pues más que un sacrificio de tiempo y esfuerzo, termina por ser una inversión para nuestra sociedad y nuestro planeta, por lo que los esfuerzos deben incluir la participación de distintos estratos sociales, visiones y liderazgos juveniles.

Perfil: Sergio Humberto Graf Montero (@sergio_grafm) es Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco.

Mensaje súmate Mar Adentro

La tarea no es nada más segregar a los jóvenes a que actúen ellos solos, si no que es un trabajo de acompañamiento que además es enriquecedor para ambas partes, […] las y los jóvenes están empujando hacia nuevas cosas, a tomar decisiones que son a veces arriesgadas, pero que son las que necesitamos para poder cambiar la realidad, entonces esta interacción de juventud y personas que ya hemos pasado por ese ímpetu, nos deja mucho por hacer a las personas mayores y les deja también mucho aprendizaje y mucha experiencia compartida a las y los jóvenes.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Foro de la Juventud del ECOSOC 2021

El Foro de la Juventud del ECOSOC (ECOSOC Youth Forum, en inglés) es el principal evento en el que las y los jóvenes, pueden hacer su contribución a las discusiones sobre políticas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al compartir ideas, soluciones e innovaciones de las principales problemáticas a nivel internacional.

Este proporciona una plataforma global para un diálogo franco entre los Estados Miembros, las y los líderes jóvenes -provenientes de distintas partes del mundo- sobre las soluciones a los desafíos que afectan el bienestar de la juventud, siendo un espacio único para que compartan su visión, acciones y puedan proporcionar nuevas perspectivas sobre la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las discusiones del Foro -en su décimo aniversario- llevadas a cabo en abril del presente año se llevaron a cabo de manera virtual y giraron en torno al tema general del Foro Político de Alto Nivel de 2021 sobre desarrollo sostenible (FPAN): «Una recuperación sostenible y resiliente de la pandemia del COVID-19, que promueva las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible: construir un camino inclusivo y eficaz para alcanzar la Agenda 2030 dentro del contexto de la Década de la Acción y conseguir un desarrollo sostenible».

Esta edición virtual del Foro contó con la participación de más de 11,000 jóvenes de los 193 Estados Miembros, lo que lo convirtió en el evento por y para la juventud más grande en la historia de las Naciones Unidas desde su fundación.

10 notas positivas

Dafne Navarro primera atleta olímpica mexicana de gimnasia de trampolín al clasificó a los JJOO Tokio 2020. Proyecto Biblioteca Humana (Human Library) vuelve a la normalidad y continúa expandiéndose en más de 85 países. Ana Laura Gómez Robles, alumna de la Preparatoria 5, representará a México en la Olimpiada Iberoamericana de Biología. Museo Soumaya exhibirá pintura inédita de Diego Rivera que ha sido recientemente autentificada. Salma Hayek y Angélica Vale tendrán sus propias estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2022. El Ueno Zoo, el zoológico más antiguo de todo Tokio, anunció el nacimiento de dos gemelos de osos pandas. Rut Castillo clasificó en las olimpiadas en la disciplina de gimnasia rítmica del Campeonato Panamericano de Gimnasia Rítmica. Se publica “Latinitas”, libro para niños de la ilustradora Juliet Menéndez, que busca dar un mejor entendimiento de la cultura latina. La cineasta Tatiana Huezo competirá en el Festival de Cannes 2021 con “Noche de Fuego”. Erick Martínez, hijo de migrantes mexicanos, se graduó de la carrera de neurobiología por la Universidad de Harvard.

Mar Adentro propone

Para leer

Estrategia Estatal sobre Biodiversidad de Jalisco 2030 (EEB-Jal). Contiene una guía informativa sobre las Metas de Aichi y la Agenda 2030.

Para saber

El 05 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.

Para Conocer

La SEMADET invita a participar en encuesta sobre Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco.