Vizsla Silver: ¿Quién es el dueño de la empresa minera cuyos 10 trabajadores fueron secuestrados en Sinaloa?

El pasado miércoles 28 de enero, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México confirmó la privación ilegal de la libertad de 10 ingenieros que trabajan para la minera canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia.

La asociación informó que, el día 23 de este mes, un comando armado irrumpió en el lugar donde se hospedaban los trabajadores y los secuestró, sin que hasta ahora se conozca su paradero ni los motivos del secuestro.

Otras versiones indicaron que entre los desaparecidos se encuentran ingenieros, personal operativo, un geólogo y guardias de seguridad.

Entre las críticas al caso, que resalta nuevamente la actuación impune del crimen organizado y la falta de seguridad para la población por parte de las autoridades, destaca la acusación de que la empresa para la que trabajaban los ingenieros secuestrados, Vizsla Silver, no denunció el ilícito, lo que constituye una grave falla en la procuración de justicia.

Este hecho llamó la atención sobre la empresa, su función en México y quiénes la dirigen.

Michael A. Konnert en los terrenos mineros de Concordia, Sinaloa. X/KonnertM

¿Quién es el dueño de Vizla Silver?

Vizla Silver fue fundada en 2017 por Michael A. Konnert, quien es su actual presidente, CEO y director, cuando tenía 27 años.

Antes, había dirigido CobaltOne Energy, de la cual fue cofundador, una empresa también del ramo minero que fue vendida a Blackstone Minerals en 2017.

Konnert se graduó de la Licenciatura en Comercio por la Universidad Royal Roads y tiene un diplomado en Gestión de Mercadotecnia por el Instituto de Tecnología de la Columbia Británica.

A finales de 2024 fue incluido en la lista Forty Under 40 de la revista Business in Vancouver, por su capacidad en los negocios a una edad temprana.

Con Vizla Silver, adquirió en 2018 un paquete de terrenos, más de 7 mil hectáreas en total, en Concordia, Sinaloa, zona donde históricamente se ha extraído plata, para iniciar el proyecto Pánuco.

Las exploraciones del terreno confirmaron en 2020 una gran veta de plata, conocida como Napoleón, lo que atrajo la atención de inversionistas.

El año pasado, la empresa hizo público un estudio de factibilidad donde proyectó una producción anual de 17.4 millones de onzas de plata por 9.4 años.

Las ganancias estimadas para este tiempo en Pánuco se calcularon en 1.8 mil millones de dólares después de impuestos.

Konnert también es cofundador y socio director de Inventa Capital, una incubadora de recursos naturales dedicada a la adquisición y desarrollo de activos en el sector minero.