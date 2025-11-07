Morena busca juntar revocación de mandato con elección de 2027

El próximo lunes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Leonel Godoy Rangel, planea aprobar un dictamen de reforma al artículo 35 constitucional para empatar la realización de las consultas populares y de revocación de mandato, con la elección de diputados, alcaldes, gobernadores y jueces.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, publicó en sus redes sociales parte de las modificaciones, entre las que se encuentra cambiar el día para realizar las consultas populares, del primer domingo de agosto, al primer domingo de junio.

Y realizar la revocación de mandato del titular del Ejecutivo se plantea realizar el mismo día de la elección intermedia.

"Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión", específica la reforma.

El diputado Moreira calificó la reforma como una estrategia de Morena para no perder la elección del 2027.

"¡¡Todo el mismo día!!....bola rápida de #Morena....el miedo a perder la intermedia...se vota el próximo lunes... juntar la revocación con la elección de diputados federales, gobernadores, alcaldes y jueces y magistrados... la dictadura que viene", escribió Moreira en sus redes sociales.

