Para quienes estén renovando la visa americana o busquen hacerlo este 2026, el proceso es prácticamente el mismo. Sin embargo, es posible exentar la entrevista, siempre y cuando se renueve una visa de turista con validez completa (10 años), haya vencido hace menos de 12 meses, tenías al menos 18 años cuando se emitió o la estás solicitando en tu país de residencia habitual.

En cualquiera de estos casos, sólo será necesario hacer una cita en el CAS para presentar el pasaporte, el comprobante de pago e impresión de la página de confirmación del formulario DS-160.

Después se realiza el seguimiento en la web del Servicio de Visas de Estados Unidos para recogerla.

A pesar de reunir los requisitos de exención, los cónsules pueden solicitar que acudas a una entrevista consular.

¿En qué lugares se puede tramitar la visa americana en México?

En total, son 10 oficinas en las que se puede tramitar la visa americana en México.

La principal es la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, aunque hay otros 9 consulados ubicados en Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana.

¿Qué cambios hay en los trámites de visa americana?

Aunque no hay cambios oficiales en el trámite de visa americana que hayan entrado en vigor a partir de este año, a lo largo de 2025 se emitieron actualizaciones que debes saber.

Una de las más importantes es la reubicación de la Embajada de Estados Unidos en México. Si planeas acudir a esta sede en CDMX, considera que, desde el 24 de noviembre pasado, las oficinas de Paseo de la Reforma se mudaron a Polanco, específicamente a la dirección: Presa Angostura 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo (muy cerca del Museo Soumaya).

Desde el 11 de julio de 2025, los pagos de la visa americana ya no se realizan en el banco Banamex, sino en Scotiabank y BanBajío (en efectivo) o a través de una transferencia electrónica del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier institución bancaria.

A partir del 14 de julio de 2025, la recolección de visas tiene 3 modalidades. En cualquier Centro de Atención a Solicitantes (CAS) sigue siendo gratuita, aunque también puedes solicitar que la entreguen en sucursales de DHL (con un costo extra de $320 pesos) o a domicilio (pagando $400 pesos adicionales y con disponibilidad limitada a ciertos códigos postales).

Ya no es posible programar la cita en el CAS y la entrevista consular el mismo día. Ahora, los solicitantes deben presentarse en el CAS al menos 48 horas (2 días) antes de la entrevista.

Los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista desde el 2 de septiembre de 2025.

En caso de tramitar la visa tipo F, M o J (para estudiantes e intercambios), deberás mantener públicas y visibles tus redes sociales.

