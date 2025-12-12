Debido a la peregrinación que se llevará a cabo con motivo de la celebración a la Virgen de Guadalupe, el día de hoy comenzarán algunas modificaciones en la vialidad de la Ciudad de México. A continuación, te informaremos todo lo que tienes que saber al respecto.

La metrópoli prevé la llegada de cientos de peregrinos, quienes motivados por la fe, acudirán a la Basílica Santa María de Guadalupe, la cual esta ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, para evitar la mayor cantidad de complicaciones, las autoridades de la CDMX han decidido realizar una serie de cierres viales en la zona y las calles aledañas a la misma.

¿Qué calles permanecerán cerradas por las peregrinaciones en la Basílica de Guadalupe?

Se ha informado a la ciudadanía que algunos de los cortes viales que se esperan este viernes 12 de diciembre, afectarán la circulación vehicular en las siguientes rutas:

Calzada de los Misterios

Calzada de Guadalupe, a la altura del Eje 4 Norte

Cantera

Cabe resaltar que las zonas aledañas que también podrían presentar congestionamientos viales o una alta afluencia de tráfico son: Montevideo, Calle 5 de febrero, Vicente Villada, Calle Garrido y Circuito Interior.

Por lo que te recomendamos evitar transitar por la zona y sus inmediaciones o en su defecto, tomar rutas alternas si en tu ruta diaria es necesario que cruces por dicha área.

Algunas de las alternativas viales a tomar en consideración son:

Ferrocarril Hidalgo

Avenida de los Insurgentes

Eje 2 Norte

Si planeas ser partícipe de este importante evento religioso, te exhortamos a tomar las precauciones pertinentes, desde llevar ropa abrigada, hasta el cargar contigo una botella de agua y algún snack en caso de sentirte mareado o con la presión baja. Ahora sí, estas listo para acudir a este encuentro de devoción y gratitud hacia la Virgen de Guadalupe.

CT