La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, realizó el bloqueo de cuentas a varias personas del círculo cercano de Edgar Rodríguez Ortiz, “Limones” o “El Cítrico”, integrante de la organización criminal “Los Cabrera” afín a “Los Mayos” del Cártel del Pacífico y secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en La Laguna que comprende Durango y Coahuila.

El Gabinete de Seguridad informó que también se realizó el bloqueo de empresas con diferentes giros; inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita.

Además, tenían características de empresas fachada, eran utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.

El Gabinete de Seguridad remarcó que estas acciones se efectúan con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional.

El hoy detenido recibió depósitos millonarios de origen injustificado, realizó transferencias a empresas vinculadas con “lavado” de dinero y participó en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes, así como juegos de apuesta.

Fuentes consultadas detallaron que “El Cítrico” ordenaba realizar cobros de cuotas a negocios, talleres mecánicos y centros de rehabilitación, desde 10 mil pesos mensuales y tenía el apoyo de autoridades de Durango.

Caen cinco operadores más vinculados a la célula delictiva

Fuerzas federales detuvieron a cinco presuntos integrantes de una célula dedicada a la extorsión durante operativos coordinados realizados en Durango y Coahuila, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Las acciones derivaron de trabajos de inteligencia que permitieron identificar a los ahora detenidos como responsables de cobros ilegales y amenazas contra comerciantes y productores, principalmente del sector ganadero, en municipios del norte del país.

La captura de célula se inscribe en la estrategia federal contra la extorsión. Los detenidos quedaron a disposición ministerial.

