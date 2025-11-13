Este jueves, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron las movilizaciones frente a Palacio Nacional durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum . Durante el inicio de estas protestas, integrantes de la CNTE intentan derribar las vallas que cubren el recinto.

Las y los inconformes, que llegaron al Zócalo de la Ciudad de México en el marco de un paro de 48 horas, intentaron tumbar las vallas, previo a " La Mañanera ", lo que provocó momentos de tensión con los policías capitalinos, quienes les lanzaron gases.

En redes sociales ya circulan videos, todos grabados por las y los asistentes a esta movilización, donde intentan derribar las vallas que cubren Palacio Nacional, todo mientras se lleva a cabo la conferencia de la Presidenta.

Maestros de la CNTE intentan derribar las vallas de Palacio Nacional

¿Por qué vuelven las movilizaciones de la CNTE en Ciudad de México?

La CNTE anunció movilizaciones en varias regiones del país y una mega marcha en la Ciudad de México, por lo que cientos de maestros empezaron a congregarse en el Zócalo capitalino desde la madrugada de este jueves.

En mayo pasado, el Gobierno de México anunció una serie de mejoras laborales, como una subida del 9 % en el salario del gremio magisterial y más días de vacaciones, entre otros acuerdos.

Sin embargo, la CNTE sigue demandando la derogación inmediata de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa de 2019, además de mejores condiciones para las escuelas rurales.

