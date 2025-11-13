Este jueves, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron las movilizaciones frente a Palacio Nacional durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Durante el inicio de estas protestas, integrantes de la CNTE intentan derribar las vallas que cubren el recinto.Las y los inconformes, que llegaron al Zócalo de la Ciudad de México en el marco de un paro de 48 horas, intentaron tumbar las vallas, previo a "La Mañanera", lo que provocó momentos de tensión con los policías capitalinos, quienes les lanzaron gases.En redes sociales ya circulan videos, todos grabados por las y los asistentes a esta movilización, donde intentan derribar las vallas que cubren Palacio Nacional, todo mientras se lleva a cabo la conferencia de la Presidenta. La CNTE anunció movilizaciones en varias regiones del país y una mega marcha en la Ciudad de México, por lo que cientos de maestros empezaron a congregarse en el Zócalo capitalino desde la madrugada de este jueves.En mayo pasado, el Gobierno de México anunció una serie de mejoras laborales, como una subida del 9 % en el salario del gremio magisterial y más días de vacaciones, entre otros acuerdos.Sin embargo, la CNTE sigue demandando la derogación inmediata de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa de 2019, además de mejores condiciones para las escuelas rurales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF