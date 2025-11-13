Jueves, 13 de Noviembre 2025

Estas son las alternativas viales por bloqueo de la CNTE hoy en CDMX

Te compartimos cuáles son las calles y avenidas afectadas por las y los manifestantes de la CNTE; toma nota y planifica tu ruta

Por: Fabián Flores

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, así como el C5, pidieron tomar precauciones y considerar vías alternas. SUN / H. Slavador

Este jueves 13 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició un paro nacional de 48 horas con concentración en Ciudad de México, en demanda de avances en su agenda laboral y social. Debido a esta movilización, las y los capitalinos tendrán que planificar su ruta de hoy y, posiblemente, también la de mañana; te compartimos las vialidades afectadas y las rutas alternas que podrás tomar esta jornada.

En el inicio de las movilizaciones, maestros y maestras de la CNTE intentaron derribar las vallas que protegen a Palacio Nacional. Al no tener éxito en esta tarea, las y los docentes marcharon hacia la Cámara de Diputados, donde planean instalar un plantón durante todo el día y la noche del jueves, así como toda la jornada del viernes.

Las protestas tienen como eje la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017, así como la eliminación total de las reformas educativas impulsadas por administraciones pasadas.

Calles y avenidas afectadas por la CNTE

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, así como el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), desde sus redes sociales, pidieron tomar precauciones y considerar vías alternas para evitar algunas vialidades. A continuación te compartimos más detalles.

Metro de la CDMX; avisos vigentes

 Metro de la Ciudad de México reporta algunas de sus estaciones cerradas. X / @MetroCDMX
Avisos vigentes del C5 de la CDMX

 Vialidades afectadas este jueves en la Ciudad de México. X / @C5_CDMX
Resumen de alternativas viales:

  • San Emeterio
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Eje 1 Oriente
  • Calle Héroe de Nacozari
  • Eje 2 Norte
  • Avenida Francisco del Paso y Troncoso 
  • Distribuidor Vial Heberto Castillo
  • Av. Chapultepec
  • Manuel Villalongín

