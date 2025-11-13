Estas son las alternativas viales por bloqueo de la CNTE hoy en CDMX

Este jueves 13 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició un paro nacional de 48 horas con concentración en Ciudad de México, en demanda de avances en su agenda laboral y social. Debido a esta movilización, las y los capitalinos tendrán que planificar su ruta de hoy y, posiblemente, también la de mañana; te compartimos las vialidades afectadas y las rutas alternas que podrás tomar esta jornada.En el inicio de las movilizaciones, maestros y maestras de la CNTE intentaron derribar las vallas que protegen a Palacio Nacional. Al no tener éxito en esta tarea, las y los docentes marcharon hacia la Cámara de Diputados, donde planean instalar un plantón durante todo el día y la noche del jueves, así como toda la jornada del viernes.Las protestas tienen como eje la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017, así como la eliminación total de las reformas educativas impulsadas por administraciones pasadas.La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, así como el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), desde sus redes sociales, pidieron tomar precauciones y considerar vías alternas para evitar algunas vialidades. A continuación te compartimos más detalles.Resumen de alternativas viales:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF