Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 13 de noviembre de 2025

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México , perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) , que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana.

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

Bloqueos y cierres Totales de caminos y carreteras en México

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, en el kilómetro 228, en dirección a Cd. Mendoza . Registra cierre a la circulación por atención de accidente (volcadura de tractocamión). Toma tus precauciones.

Bloqueos y cierres Parciales de caminos y carreteras en México

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 16 . Continúa reducción de carriles en ambos sentidos, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. En la zona se registra carga vehicular.

. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. En la zona se registra carga vehicular. Autopista México-Cuernavaca, km 55, en dirección a Ciudad de México . Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino).

. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino). Autopista México-Querétaro, del km 42 al 33, en dirección a CDMX . Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. En el km 201, en dirección a CDMX, autoridades atienden accidente automovilístico.

. Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. En el km 201, en dirección a CDMX, autoridades atienden accidente automovilístico. Autopista Querétaro-Irapuato, km 86, en dirección a Irapuato . Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de camioneta).

Por último, Capufe reportó de nueva cuenta la presencia de manifestantes en ambos sentidos de la Carretera Guamúchil–Guasave, al poniente de Sinaloa. No hay cierre a la circulación. Maneja con precaución.

Posible bloqueo de carreteras anunciado por campesinos y transportistas

El pasado martes 11 de noviembre, fuera de las instalaciones de Palacio Nacional, se manifestaron integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) para exigir mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción.

Alejandro Rodríguez, líder del Frente y productor de Chihuahua , denunció que la crisis del campo se ha profundizado por el abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores, por ello, anunciaron un paro nacional el próximo 24 de noviembre .

Movilizaciones de la CNTE

Estos 13 y 14 de noviembre, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizarán en CDMX, frente a Palacio Nacional.

Las protestas tendrán como eje la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017 , así como la eliminación total de las reformas educativas impulsadas administraciones anteriores.

También demandarán la reinstalación de la mesa nacional de trabajo con el gobierno federal y la reactivación de las mesas resolutivas estatales suspendidas desde meses atrás.

