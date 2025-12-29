Viral: Joven termina en el hospital por consumir 20 tamales en Nochebuena

Durante la temporada decembrina, los excesos en comida suelen ser comunes y, en algunos casos, pueden derivar en problemas de salud. Un ejemplo de ello ocurrió en Ciudad Obregón, Sonora, donde una joven presentó una fuerte intoxicación alimentaria tras un consumo desmedido durante la cena navideña.

El hecho tuvo lugar en 2017, pero fue retomado nuevamente en 2025 por Azteca Noticias debido a lo inusual del caso. La mujer, de 25 años y complexión delgada, tuvo que ser trasladada de emergencia por la Cruz Roja Mexicana luego de ingerir alrededor de 20 tamales en cuestión de minutos durante la celebración de Nochebuena.

En ese periodo, la Cruz Roja de Ciudad Obregón registró varios servicios de emergencia tanto la noche del 24 de diciembre como la mañana de Navidad. Entre los casos atendidos, el de la joven intoxicada llamó especialmente la atención del personal de auxilio por la cantidad de alimento consumido.

Comandante José Luis Osegueda narra los hechos

El comandante José Luis Osegueda, quien se encontraba al frente de las labores de atención, calificó el episodio como poco frecuente. Al recordar lo ocurrido, explicó:

“Una persona que llegó intoxicada con comida... que comió bastantes tamales. Eh, bastantes, veinte tamales. Entonces, pues son casos para nosotros raros, ¿no? Llegó intoxicada por la cantidad”, declaró.

Osegueda también señaló que este tipo de intoxicaciones suele estar relacionado directamente con el exceso en la ingesta de alimentos durante las celebraciones.

“Casi siempre es por la cantidad de alimentos que consume. Tienden a consumir muchos alimentos”, afirmó.

Además, el comandante detalló que, en esas fechas, la Cruz Roja normalmente atiende un número limitado de casos, aunque esa noche la demanda fue mayor.

“Normalmente, atendemos en estas fechas dos o tres personas. El día de anoche, eh, de ayer, lo que fue la noche, se atendieron cuatro personas quemadas por cohete, de los cuales dos fueron adolescentes y dos fueron menores”, narró.

Este caso dejó en evidencia cómo los festejos decembrinos, caracterizados por abundantes platillos y bebidas, pueden provocar afectaciones gastrointestinales cuando no se moderan las cantidades, como ocurrió con la joven atendida en Ciudad Obregón.

