El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, en el que se buscaba detener a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, se desarrolló en pocas horas y concluyó con el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En entrevista con NewsMax, el funcionario federal explicó que la movilización fue ejecutada por el Ejército mexicano y se llevó a cabo en menos de 24 horas desde que comenzó el despliegue de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con García Harfuch, la operación inició la mañana del pasado 22 de febrero y derivó en una serie de hechos violentos en distintas zonas del Estado, entre ellos narcobloqueos, quema de vehículos y asaltos.

Estos hechos dejaron un saldo de 62 personas fallecidas, entre militares, integrantes de la Guardia Nacional, presuntos criminales y civiles.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que, aunque el operativo general se organizó y ejecutó en menos de un día, la intervención directa para capturar al líder criminal se realizó en un periodo mucho más breve.

“Fue una operación que el Ejército desarrolló en menos de 24 horas, la operación de manera directa fue desarrollada por el Ejército mexicano en muy pocas horas”, señaló.

García Harfuch precisó que la acción táctica que permitió ubicar y neutralizar al dirigente del CJNG tuvo una duración aproximada de dos horas.

Durante ese lapso, las fuerzas federales lograron primero la neutralización de Oseguera Cervantes, considerado uno de los líderes del crimen organizado más buscados en México.

El funcionario afirmó que el objetivo del operativo era detener a quien describió como un responsable de generar altos niveles de violencia tanto en el país como en otras regiones.

“El Mencho” era un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas debido al impacto de las actividades del CJNG en distintas zonas del territorio nacional.

Según García Harfuch, el líder criminal había provocado afectaciones no sólo en México, sino también en varios lugares de Latinoamérica y en Estados Unidos.

“Se logró neutralizar a un objetivo que tanto daño le había hecho a México, a varios lugares de Latinoamérica y a Estados Unidos”, mencionó.

El secretario de Seguridad agregó que uno de los principales reclamos de las víctimas de la violencia en el país es la impunidad.

Por ello, sostuvo que la operación representa un mensaje de que los delitos cometidos en México no quedarán sin castigo.

En ese sentido, afirmó que acciones como esta forman parte de la estrategia de seguridad del Gobierno federal para combatir a los grupos del crimen organizado y reducir la impunidad.

El funcionario reiteró que la finalidad de la estrategia es que quienes cometan delitos enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

El Universal

Cronología

Primeras horas. Fuerzas especiales del Ejército mexicano, con apoyo de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, iniciaron el operativo en Tapalpa. Al aproximarse al lugar donde se encontraba el líder criminal, elementos federales fueron atacados por integrantes del grupo delictivo, lo que provocó un enfrentamiento armado.

Fuerzas especiales del Ejército mexicano, con apoyo de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, iniciaron el operativo en Tapalpa. Al aproximarse al lugar donde se encontraba el líder criminal, elementos federales fueron atacados por integrantes del grupo delictivo, lo que provocó un enfrentamiento armado. Durante el operativo. Las fuerzas federales repelieron la agresión y varios integrantes del grupo criminal murieron o resultaron heridos. Durante el intercambio de disparos, Oseguera Cervantes también fue alcanzado por impactos de bala.

Las fuerzas federales repelieron la agresión y varios integrantes del grupo criminal murieron o resultaron heridos. Durante el intercambio de disparos, Oseguera Cervantes también fue alcanzado por impactos de bala. Alrededor de las 10:30 horas. Gravemente herido, el líder del CJNG fue detenido por militares, pero murió a causa de las lesiones por arma de fuego durante el operativo o mientras era trasladado para recibir atención médica.

Gravemente herido, el líder del CJNG fue detenido por militares, pero murió a causa de las lesiones por arma de fuego durante el operativo o mientras era trasladado para recibir atención médica. Horas posteriores. Tras confirmarse su muerte, se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y otros hechos violentos en distintas zonas del país.

CT