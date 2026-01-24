VIDEO| Así quedó la zona de Xalostoc tras incendio en Ecatepec

Por la noche de este pasado viernes, se registró un siniestro de gran intensidad en una nave industrial dedicada a la fabricación de fomi en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, lo que obligó a la evacuación preventiva de habitantes cercanos. Como es bien sabido, el fuego todo lo devora, sin embargo, ¿cómo quedó la zona? En esta nota te lo revelamos.

El incendio generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros, lo que alertó a vecinos y autoridades. El accidente ocurrió en un inmueble localizado en el cruce de la avenida Pentatlón Mexicano y Calle 14, donde la presencia de solventes y materiales altamente inflamables aceleró la propagación del fuego.

¿Cómo quedó el área de Xalostoc tras el accidente?

Según reportaron usuarios, vía redes sociales, la nave industrial de fabricación de fomi quedó de la siguiente forma:

Como parte del protocolo de protección, aproximadamente 150 personas fueron desalojadas de manera temporal de domicilios ubicados sobre la avenida Pentatlón Mexicano y las calles 14, 17, 18, 19, 20, 21 y Jorge Jiménez Cantú. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Cerca de la medianoche, el Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, dio a conocer que el incendio fue totalmente sofocado, iniciando posteriormente las labores de enfriamiento y remoción de escombros.

