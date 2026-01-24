El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) entrará en febrero en su sexto mes de actividades, y millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria continuarán con las actividades académicas semanas antes de que vuelvan a disfrutar de vacaciones. Sin embargo, febrero no será de asistencia continua, ya que el documento oficial marca dos días sin clases para los alumnos de educación básica en todo México.

Días sin clases en febrero 2026

De acuerdo con la SEP, el mes de febrero contará con 18 días efectivos de clase y dos jornadas de suspensión. Estas pausas están destinadas a actividades institucionales y conmemorativas, por lo que padres de familia y docentes deben considerarlas para organizarse con anticipación.

El viernes 27 de febrero de 2026 no habrá clases debido a la reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Este encuentro se realiza el último viernes de cada mes y tiene como propósito que los maestros trabajen en la planeación y evaluación del avance académico de los alumnos.

¿Habrá puente en febrero 2026?

Además de la suspensión por el CTE, el calendario marca otro descanso en el mes. El lunes 2 de febrero será día inhábil, ya que se recorrerá la conmemoración de la Constitución Política del día 5. Al coincidir con el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, los estudiantes disfrutarán de un megapuente que se extenderá durante tres días, antes de regresar a clases el martes 3.

En total, febrero de 2026 tendrá 18 días de clases dentro del ciclo escolar 2025-2026, el cual contempla 185 días efectivos y concluirá en julio del próximo año.

Con estas fechas, febrero no será un mes completamente académico, pues las pausas del megapuente por el aniversario de la Constitución y del Consejo Técnico Escolar ofrecerán un breve respiro a estudiantes, docentes y familias antes del cierre del año.

Calendario febrero 2026: ¿Qué días no hay clases según la SEP?

Fecha | Motivo de suspensión | Tipo de descanso

Lunes 2 de febrero | Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política | Se recorre el 5

Viernes 27 de febrero | Reunión del Consejo Técnico Escolar (CTE) | Suspensión oficial de labores docentes

