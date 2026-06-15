A través de redes sociales se viralizó un video de un joven aficionado mexicano que animaba con euforia a la Selección Mexicana desde las afueras del Centro de Alto Rendimiento del equipo tricolor con un suéter navideño de color verde y rojo.

La grabación llamó la atención de los usuarios, pues a primera vista pasaba desapercibido, cumpliendo su objetivo de portar los colores de la bandera mexicana. Por su vestimenta, el pequeño fue apodado por internautas como "Mexi Christmas".

Luego de que su caso se difundiera en redes, Michelle, la madre de Santiago, nombre del menor, aclaró que su vestimenta fue su propia elección . "Soy una madre que lo educa con libertad y lo deja elegir lo que lo hace feliz", señaló.

¡QUÉ MOMENTAZO!������



Santi, el pequeño que se hizo viral en redes por apoyar al Tricolor con su icónico suéter navideño recibió una sorpresa que jamás olvidará. ��⚽



�� @Santgimenez_ le mandó un mensaje a su tocayo Santi y le regaló un recuerdo para toda la vida�� pic.twitter.com/94r1QgtGc2 — Claro Sports (@ClaroSports) June 14, 2026

El pequeño ganó gran visibilidad en redes por su apoyo al equipo tricolor cuando llegó al Centro de Alto Rendimiento (CAR) la mañana de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 el pasado jueves 11 de junio.

A través del equipo de Claro Sports y luego de una larga búsqueda, el delantero centro del AC Milan, Santiago Giménez "Chaquito", envió una camiseta personalizada y un mensaje especial que rápidamente se viralizó en la plataforma de X.

"Qué onda Santi, tocayo, ¿cómo estás? Te habla Santiago Giménez y simplemente quería mandarte un abrazo muy grande, muchas bendiciones. Y espero que te guste el regalo. Abrazo grande, cuídate", declaró en transmisión en vivo.

Finalmente, Santi también recibió la promesa de próximamente asistir a un partido oficial en el Estadio Ciudad de México , donde podrá vivir de cerca la pasión del futbol y convivir con la afición mexicana.

JM