Lunes, 15 de Junio 2026

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Regalan camiseta de la Selección Mexicana al niño viral del suéter navideño: VIDEO

El pequeño Santi llamó la atención de los internautas por lo original de su vestimenta y su actitud animada

Por: SUN .

Además de la camiseta de la Selección, Santi podrá acudir a uno de los partidos que se disputarán en el Estadio Ciudad de México. SUN/ESPECIAL

Además de la camiseta de la Selección, Santi podrá acudir a uno de los partidos que se disputarán en el Estadio Ciudad de México. SUN/ESPECIAL

A través de redes sociales se viralizó un video de un joven aficionado mexicano que animaba con euforia a la Selección Mexicana desde las afueras del Centro de Alto Rendimiento del equipo tricolor con un suéter navideño de color verde y rojo.

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La grabación llamó la atención de los usuarios, pues a primera vista pasaba desapercibido, cumpliendo su objetivo de portar los colores de la bandera mexicana. Por su vestimenta, el pequeño fue apodado por internautas como "Mexi Christmas".

Luego de que su caso se difundiera en redes, Michelle, la madre de Santiago, nombre del menor, aclaró que su vestimenta fue su propia elección. "Soy una madre que lo educa con libertad y lo deja elegir lo que lo hace feliz", señaló.

El pequeño ganó gran visibilidad en redes por su apoyo al equipo tricolor cuando llegó al Centro de Alto Rendimiento (CAR) la mañana de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 el pasado jueves 11 de junio.

A través del equipo de Claro Sports y luego de una larga búsqueda, el delantero centro del AC Milan, Santiago Giménez "Chaquito", envió una camiseta personalizada y un mensaje especial que rápidamente se viralizó en la plataforma de X.

@rumxnoticias �� ¿Ya vieron al niño que se robó la inauguración del Mundial? Mientras todos estaban pendientes del partido de México, un pequeño apareció en las gradas con un suéter navideño y botas rojas. Las redes lo bautizaron como ‘Mexi Christmas’ y el video ya suma millones de reproducciones. Su mamá explicó que fue él quien eligió el outfit porque le gusta vestirse así. ��⚽ Y sin querer, terminó convirtiéndose en una de las estrellas de la inauguración. #fpy #mundial #futbol #viral #viralvideo ♬ Gol En La Pista - Infinite Finite
     

"Qué onda Santi, tocayo, ¿cómo estás? Te habla Santiago Giménez y simplemente quería mandarte un abrazo muy grande, muchas bendiciones. Y espero que te guste el regalo. Abrazo grande, cuídate", declaró en transmisión en vivo.

Finalmente, Santi también recibió la promesa de próximamente asistir a un partido oficial en el Estadio Ciudad de México, donde podrá vivir de cerca la pasión del futbol y convivir con la afición mexicana.

JM

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