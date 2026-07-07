Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, es detenido; es acusado de violencia familiar

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido en la Ciudad de México, según se confirman sus datos publicados en el Registro Nacional de Detenciones del Gobierno Federal.

De acuerdo con los datos obtenidos, el ex funcionario federal fue detenido en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez de la capital del país, este mismo martes 7 de julio, a las 17:52 horas de esta tarde.

Fueron elementos de la Policía Ministerial quienes efectuaron la aprehensión contra el ex directivo de la paraestatal.

La información publicada en la ficha de detenciones no especifica por cuál delito se le imputa al ex funcionario federal.

La detención ocurre tras denuncia por violencia familiar

Sin embargo, el ex funcionario ha estado envuelto en la polémica debido a que en días pasados, se reveló un video en el que se aprecia a Víctor Rodríguez agredir físicamente a su esposa.

La víctima es María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, quien acusó al ex funcionario federal de violencia familiar.

De acuerdo con un video posteado en YouTube, la agresión habría ocurrido el pasado 15 de marzo de este año. En dicho video, se observa cómo el ahora ex funcionario agrede a su esposa mientras se encontraban en lo que aparenta ser la sala de una vivienda.

Fiscalía de Morelos abrió una investigación

Posterior a la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación por violencia de género en contra del ex funcionario de Pemex. La misma dependencia detalló que los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2026, cuando Rodríguez Padilla aún era directivo de la empresa del Estado, en una vivienda ubicada en el municipio de Emiliano Zapata.

Dependencias federales se pronunciaron sobre el caso

Tras la difusión del video, dependencias del Gobierno federal emitieron posicionamientos sobre el caso; por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres informó que brindó acompañamiento a la denunciante, mientras que la Secretaría de Energía difundió posteriormente una tarjeta informativa sobre la situación administrativa de Rodríguez Padilla.

Detienen a Víctor Rodríguez Padilla

Horas después de que se diera a conocer el video, Rodríguez Padilla publicó a través de redes sociales un comunicado en el que señaló su separación de cualquier cargo público , a la vez que pidió respeto y discreción sobre el caso para no afectar a sus hijos durante el proceso de investigación.

Sheinbaum garantiza apoyo a la víctima

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se ofrecerá apoyo y asesoría a María Felicia Jiménez y que no habrá protección para ningún funcionario.

CORTESÍA

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