En un hecho sin precedentes en el país, los gobiernos de Jalisco y Guanajuato firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá fortalecer la seguridad vial, mejorar la coordinación fiscal y combatir la evasión de sanciones entre ambas Entidades.

Se trata del Convenio de Colaboración Administrativa y Coordinación en Materia Fiscal y de Asistencia Mutua Interestatal, un instrumento que ya se encuentra vigente y en proceso de implementación, y que establece un nuevo modelo de cooperación entre estados.

Este acuerdo marca un precedente a nivel nacional al ser el primero en su tipo, al sentar las bases para que otras entidades federativas puedan sumarse a un esquema similar de coordinación administrativa y fiscal.

Con su entrada en operación, los vehículos con placas de Guanajuato que circulen en Jalisco deberán cumplir con sus obligaciones vehiculares y, en caso de cometer infracciones, podrán ser sancionados y notificados en su estado de origen. La medida también aplicará de forma recíproca para unidades con placas de Jalisco que transiten en Guanajuato.

El objetivo es garantizar una aplicación equitativa de la ley y evitar que conductores evadan responsabilidades al trasladarse entre estados.

Durante la firma del convenio, el secretario de Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, destacó el trabajo previo que hizo posible este acuerdo. “El convenio que hoy formalizamos entre Jalisco y Guanajuato es el resultado de un trabajo previo, de diálogo técnico entre nuestras administraciones. En el ámbito de la hacienda pública, los acuerdos sólidos se construyen sobre confianza institucional, intercambio de información y voluntad política compartida”, señaló.

El convenio contempla además el intercambio de información a través de plataformas digitales, lo que permitirá fortalecer el padrón vehicular, mejorar la identificación de infractores y aumentar la eficiencia en la recaudación.

Entre los beneficios se encuentran un incremento en la recuperación de adeudos, mayor eficacia en la ejecución de multas y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad vial, al asegurar que las infracciones tengan consecuencias reales.

El proceso contó con el acompañamiento técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unión Europea en México y la Comisión Nacional de Funcionarios Fiscales, lo que refuerza su carácter estratégico.

Con esta iniciativa, Jalisco se posiciona a la vanguardia en coordinación fiscal interestatal, al impulsar un modelo innovador que podría replicarse en otras entidades del país.

El acuerdo a detalle

Cobro de adeudos y multas vehiculares entre Jalisco y Guanajuato, sin importar dónde esté registrado el vehículo.

Coordinación fiscal interestatal para mejorar el cumplimiento de obligaciones vehiculares.

Reducción de la evasión de sanciones al impedir que conductores eviten multas al circular en otro estado.

Aplicación recíproca de la ley para vehículos de ambas entidades.

Intercambio de información mediante plataformas digitales para fortalecer el padrón vehicular.

Identificación más eficiente de infractores y seguimiento de sanciones.

Mejora en la recaudación pública a través de mecanismos de cobro más efectivos.

Fortalecimiento de la cultura de la legalidad vial, asegurando consecuencias reales por infracciones.

Modelo replicable a nivel nacional para otras entidades federativas.

Coyotes venden placas foráneas para evitar sanciones viales

En México, la venta irregular de placas vehiculares de otros estados -a través de gestores conocidos como “coyotes”- se ha convertido en un mecanismo recurrente para evadir multas de tránsito y obligaciones fiscales.

De acuerdo con testimonios, estos intermediarios operan principalmente en redes sociales, donde ofrecen tramitar el cambio de matrícula en cuestión de días. El servicio permite a los automovilistas circular con placas foráneas que dificultan la aplicación de sanciones, especialmente fotomultas o infracciones locales.

Los costos varían según la entidad de origen: pueden ir desde unos tres mil hasta siete mil pesos, dependiendo del Estado y las facilidades que ofrezca el trámite.

Esta práctica se ha extendido en zonas metropolitanas como la Ciudad de México, donde incluso autoridades han reconocido que una proporción significativa de vehículos porta placas de otras entidades, lo que complica el control vehicular y favorece la evasión de pagos.

Además del impacto fiscal, autoridades advierten que el fenómeno también afecta la seguridad vial, ya que algunos conductores utilizan estas placas para evitar sanciones por exceso de velocidad detectado por cámaras.

Ante ello, distintos gobiernos han comenzado a implementar reformas y operativos para homologar registros vehiculares y limitar este tipo de prácticas.

CT