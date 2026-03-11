Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 11 de marzo anticipa que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 18 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

