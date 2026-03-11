Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 11 de marzo anticipa que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 17 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Miércoles 18 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos