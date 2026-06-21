Verificación vehicular en CDMX y Edomex: ¿Las multas impiden realizar el trámite?

La verificación vehicular es un requisito obligatorio para millones de automovilistas en la Ciudad de México y el Estado de México . Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre los conductores es si tener multas de tránsito o adeudos vehiculares puede impedir completar este procedimiento.

Aunque la respuesta depende de la entidad y del tipo de sanción, en algunos casos los adeudos sí pueden influir en la realización del trámite.

¿Las multas bloquean la verificación en la CDMX?

De acuerdo con el Programa de Verificación Vehicular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), todos los vehículos de combustión interna registrados en la capital deben cumplir con este procedimiento como parte de las acciones para reducir la contaminación atmosférica.

En términos generales, las multas de tránsito no representan un obstáculo automático para verificar un automóvil. No obstante, existen ciertos adeudos administrativos que pueden afectar algunos trámites relacionados con la verificación, especialmente cuando se trata de procesos extemporáneos o sanciones vinculadas a temas ambientales.

Adeudos que deben revisarse antes de verificar

La normativa vigente señala que los propietarios deben asegurarse de que su vehículo no presente pendientes relacionados con:

Infracciones al Reglamento de Tránsito.

Fotocívicas.

Tenencia o refrendo.

Sanciones derivadas de la Ley Ambiental en materia de verificación vehicular.

Además, el programa establece que los verificentros pueden corroborar que el vehículo no tenga adeudos por infracciones, sanciones o contribuciones vehiculares antes de prestar el servicio.

¿Qué ocurre en el Estado de México?

En el Estado de México, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible también mantiene la verificación vehicular como un trámite obligatorio para las unidades registradas en la entidad y para ciertos vehículos que circulan regularmente en su territorio.

Sin embargo, el Programa de Verificación Vehicular mexiquense no establece de manera general que la existencia de multas de tránsito impida realizar la verificación.

Recomiendan revisar adeudos antes de agendar cita

A pesar de que las multas no suelen ser un requisito directo para verificar en el Estado de México, las autoridades recomiendan consultar previamente la situación del vehículo en los portales oficiales para confirmar que no existan adeudos pendientes o restricciones administrativas.

De esta manera, los automovilistas pueden evitar contratiempos al momento de programar su cita y cumplir en tiempo y forma con una de las obligaciones vehiculares más importantes del año.

Verificación vehicular: Clave para evitar sanciones

Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, la verificación vehicular forma parte de las estrategias para controlar las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Por ello, las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento para realizar el trámite y verificar con anticipación si existen multas, adeudos o sanciones que puedan afectar el proceso.

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