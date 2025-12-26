Verificación vehicular 2026: Estos son los autos que pagarán menos en Edomex

Recientemente, el Gobierno del Estado de México emitió el anuncio de una significativa reducción el los precios de la verificación vehicular , la cual entrará en vigor en 2026.Según los datos de la INEGI, el Edomex es la entidad federativa con el mayor número de automóviles en el país, seguido por la Ciudad de México. No obstante, la tarifa de multa por incumplimiento de la verificación vehicular durante el siguiente año, será de 3 mil 394 pesos.De acuerdo con la INEGI, en 2025 se contabilizaron 9.9 millones de autos en Edomex:Los nuevos precios de la verificación vehicular fueron aprobados por los diputados del Edomex dentro del paquete fiscal 2026.Las nuevas tarifas serán estas:Puedes realizar este trámite en la página citaverificacion.edomex.gob.mx, y los conductores deben presentar los siguientes documentos para obtener la verificación vehicular.Dentro del paquete fiscal 2026, la gobernadora Delfina Gómez incorporó dos nuevas modalidades de hologramas:Estas aplican para unidades eléctricas, híbridas o de colección, cuyos propietarios deseen comprobar que el vehículo cumple con los criterios ambientales establecidos en la entidad federativa.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL