Verificación vehicular 2026: Estos son los autos que pagarán menos en Edomex

Recientemente, el Gobierno del Estado de México emitió el anuncio de una significativa reducción el los precios de la verificación vehicular , la cual entrará en vigor en 2026.

Según los datos de la INEGI, el Edomex es la entidad federativa con el mayor número de automóviles en el país, seguido por la Ciudad de México. No obstante, la tarifa de multa por incumplimiento de la verificación vehicular durante el siguiente año, será de 3 mil 394 pesos.

De acuerdo con la INEGI, en 2025 se contabilizaron 9.9 millones de autos en Edomex:

7.1 millones vehículos particulares

49 mil 855 camiones de pasajeros

1.5 millones camiones y camionetas

1.2 millones de motocicletas

Estos autos son los que pagarán la mitad por la verificación vehicular en 2026

Los nuevos precios de la verificación vehicular fueron aprobados por los diputados del Edomex dentro del paquete fiscal 2026.

Las nuevas tarifas serán estas:

Holograma 00: de mil 131 pesos baja a 630 pesos.

de mil 131 pesos baja a 630 pesos. Holograma 0: de 566 pesos se reduce a 152 pesos.

de 566 pesos se reduce a 152 pesos. Hologramas 1 y 2: de 453 pesos pasan a 152 pesos.

¿Cuáles son los requisitos para la verificación vehicular en Edomex?

Puedes realizar este trámite en la página citaverificacion.edomex.gob.mx, y los conductores deben presentar los siguientes documentos para obtener la verificación vehicular.

Identificación oficial vigente (INE).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (agua, luz o teléfono fijo).

Comprobante de la última verificación.

No contar con adeudos de verificación, tenencia ni multas de tránsito.

¿Cuáles son los costos de las nuevas categorías de hologramas?

Dentro del paquete fiscal 2026, la gobernadora Delfina Gómez incorporó dos nuevas modalidades de hologramas:

Holograma “Exento Voluntario”: 630 pesos.

Holograma “Rechazo”: 39 pesos.

Estas aplican para unidades eléctricas, híbridas o de colección, cuyos propietarios deseen comprobar que el vehículo cumple con los criterios ambientales establecidos en la entidad federativa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL