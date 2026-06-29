Verificación en CDMX y Edomex: Precios y quiénes deben realizarlo en julio

A partir del 1 de julio de 2026 comenzará el programa de verificación vehicular correspondiente al segundo semestre para los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Como cada año, el trámite será obligatorio para la mayoría de los vehículos de combustión interna y deberá realizarse conforme al color del engomado y el último dígito de la placa.

El programa tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y contribuir a mejorar la calidad del aire. Las autoridades recordaron que no cumplir con la verificación dentro del periodo asignado puede derivar en multas económicas.

¿Qué vehículos verifican primero en julio?

El calendario del segundo semestre arrancará con los automóviles que cuentan con:

Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Estos propietarios deberán realizar el trámite durante julio y agosto, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Calendario completo de verificación del segundo semestre

Después del primer periodo, el calendario continuará de la siguiente manera:

Agosto y septiembre: engomado rosa, placas 7 y 8.

Septiembre y octubre: engomado rojo, placas 3 y 4.

Octubre y noviembre: engomado verde, placas 1 y 2.

Noviembre y diciembre: engomado azul, placas 9 y 0.

Las autoridades recomendaron respetar las fechas establecidas para evitar contratiempos y sanciones.

Requisitos para verificar en la Ciudad de México

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) recordó que, antes de acudir al verificentro, los propietarios deberán asegurarse de que el vehículo no tenga:

Adeudos de tenencia.

Multas de tránsito pendientes.

Sanciones ambientales.

Infracciones fotocívicas sin cumplir.

Si alguno de estos conceptos permanece pendiente, el vehículo no podrá completar el proceso de verificación.

¿Qué vehículos están exentos?

No todos los automóviles están obligados a verificar. Entre las unidades exentas se encuentran:

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categorías I y II.

Autos antiguos con matrícula especial.

Vehículos de demostración o traslado.

Tractores agrícolas.

Maquinaria industrial.

Motocicletas.

¿Cuánto cuesta la verificación en 2026?

Los costos varían dependiendo de la entidad donde se realice el trámite.

Ciudad de México

Verificación vehicular: 738 pesos, IVA incluido.

Multa por verificación extemporánea: 2 mil 263 pesos.

La Sedema también informó que, si un vehículo obtiene un rechazo durante los últimos siete días del periodo que le corresponde, el propietario podrá acceder a una prórroga de hasta 15 días naturales para realizar una nueva revisión en el mismo verificentro sin pagar la multa por retraso.

Estado de México

En territorio mexiquense, el costo depende del holograma obtenido:

Holograma 00: mil 196 pesos.

Holograma 0: 610 pesos.

Holograma 1: 469 pesos.

Holograma 2: 469 pesos.

La multa por realizar la verificación fuera del periodo establecido asciende a 3 mil 394 pesos.

Autoridades llaman a evitar sanciones

Con el inicio del segundo semestre de 2026, tanto la Ciudad de México como el Estado de México exhortaron a los automovilistas a consultar con anticipación el calendario correspondiente a su vehículo y programar su cita en el verificentro dentro del plazo asignado.

Cumplir con este trámite no solo evita multas económicas, sino que también permite que los vehículos circulen conforme a la normativa ambiental vigente y contribuyan a reducir los niveles de contaminación en la zona metropolitana.

EE