Verificación en CDMX y Edomex: Precios y quiénes deben realizarlo en julio

A partir del 1 de julio de 2026 comenzará el programa de verificación vehicular correspondiente al segundo semestre para los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Como cada año, el trámite será obligatorio para la mayoría de los vehículos de combustión interna y deberá realizarse conforme al color del engomado y el último dígito de la placa.El programa tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y contribuir a mejorar la calidad del aire. Las autoridades recordaron que no cumplir con la verificación dentro del periodo asignado puede derivar en multas económicas.El calendario del segundo semestre arrancará con los automóviles que cuentan con:Estos propietarios deberán realizar el trámite durante julio y agosto, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.Después del primer periodo, el calendario continuará de la siguiente manera:Las autoridades recomendaron respetar las fechas establecidas para evitar contratiempos y sanciones.La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) recordó que, antes de acudir al verificentro, los propietarios deberán asegurarse de que el vehículo no tenga:Si alguno de estos conceptos permanece pendiente, el vehículo no podrá completar el proceso de verificación.No todos los automóviles están obligados a verificar. Entre las unidades exentas se encuentran:Los costos varían dependiendo de la entidad donde se realice el trámite.La Sedema también informó que, si un vehículo obtiene un rechazo durante los últimos siete días del periodo que le corresponde, el propietario podrá acceder a una prórroga de hasta 15 días naturales para realizar una nueva revisión en el mismo verificentro sin pagar la multa por retraso.En territorio mexiquense, el costo depende del holograma obtenido:La multa por realizar la verificación fuera del periodo establecido asciende a 3 mil 394 pesos.Con el inicio del segundo semestre de 2026, tanto la Ciudad de México como el Estado de México exhortaron a los automovilistas a consultar con anticipación el calendario correspondiente a su vehículo y programar su cita en el verificentro dentro del plazo asignado.Cumplir con este trámite no solo evita multas económicas, sino que también permite que los vehículos circulen conforme a la normativa ambiental vigente y contribuyan a reducir los niveles de contaminación en la zona metropolitana. EE