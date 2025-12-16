Venta Navideña en Sears: ¿En qué fecha termina?

Sears lanzó su esperada Venta Navideña 2025 , una de las campañas más fuertes del año con descuentos, meses sin intereses y concursos especiales disponibles tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea.

El objetivo de esta promoción es que los clientes puedan anticipar sus compras de fin de año y aprovechar precios más bajos antes del cierre de temporada. Con ofertas en moda, tecnología, hogar y entretenimiento, la cadena busca facilitar los preparativos navideños y evitar las compras de último minuto.

¿Cuándo termina la Venta Navideña de Sears?

De acuerdo con la información oficial, la Venta Navideña 2025 inició el 12 de diciembre y concluirá el 25 de diciembre, ofreciendo dos semanas completas para comparar precios, elegir regalos y aprovechar promociones exclusivas.

Horarios y modalidades de compra

Las ofertas estarán disponibles en todo el país, tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital de Sears:

Tiendas físicas: De 11:00 a 21:00 horas , con horarios que pueden variar ligeramente según la sucursal.

, con horarios que pueden variar ligeramente según la sucursal. Sitio web y aplicación: Disponibles las 24 horas, desde las 00:00 del 12 de diciembre hasta las 11:59 p.m. del 25 de diciembre.

Además, los clientes pueden combinar ambas opciones, comprando en línea y recogiendo su pedido en tienda pocas horas después.

Promociones y beneficios

Durante esta temporada, Sears ofrecerá rebajas de hasta el 50%, así como promociones combinadas y facilidades de pago:

Hasta 50% de descuento en artículos seleccionados.

30% de descuento + 10% adicional pagando con tarjeta Sears.

Descuentos del 30% en moda, videojuegos y diversas categorías.

Meses sin intereses, con opciones de 6, 9, 15, 18 y hasta 24 meses fijos.

Devoluciones sin costo y recolección en tienda dos horas después de comprar en línea.

Sorteo navideño: cómo participar

Durante el periodo de la Venta Navideña, Sears activará un concurso especial en el que los clientes podrán registrar sus tickets de compra y participar por premios como un automóvil o una camioneta , dentro de la dinámica denominada Prueba de Venta Navideña.

Con el registro de tus tickets de compra participas en el sorteo de un automóvil o una camioneta. FACEBOOK / SEARS

La Venta Navideña de Sears estará vigente hasta el 25 de diciembre de 2025, ofreciendo descuentos, facilidades de pago y la posibilidad de ganar grandes premios, ideal para quienes buscan cerrar el año comprando con estrategia y sin contratiempos.

EE