Martes, 16 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Venta Navideña en Sears

Venta Navideña en Sears: ¿En qué fecha termina?

Con promociones en ropa, tecnología, artículos para el hogar y entretenimiento, la cadena busca ayudar a adelantar las compras navideñas y reducir las prisas de último momento

Por: Elsy Angélica Elizondo

La Venta Navideña de Sears ofrece excelentes descuentos, facilidades de pago y la posibilidad de ganar grandes premios. CANVA /SEARS

La Venta Navideña de Sears ofrece excelentes descuentos, facilidades de pago y la posibilidad de ganar grandes premios. CANVA /SEARS

Sears lanzó su esperada Venta Navideña 2025, una de las campañas más fuertes del año con descuentos, meses sin intereses y concursos especiales disponibles tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea.

El objetivo de esta promoción es que los clientes puedan anticipar sus compras de fin de año y aprovechar precios más bajos antes del cierre de temporada. Con ofertas en moda, tecnología, hogar y entretenimiento, la cadena busca facilitar los preparativos navideños y evitar las compras de último minuto.

¿Cuándo termina la Venta Navideña de Sears?

De acuerdo con la información oficial, la Venta Navideña 2025 inició el 12 de diciembre y concluirá el 25 de diciembre, ofreciendo dos semanas completas para comparar precios, elegir regalos y aprovechar promociones exclusivas. 

LEE: Fecha límite para recibir el aguinaldo 2025 y qué hacer si no te lo pagan

Horarios y modalidades de compra

Las ofertas estarán disponibles en todo el país, tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital de Sears:

  • Tiendas físicas: De 11:00 a 21:00 horas, con horarios que pueden variar ligeramente según la sucursal.
  • Sitio web y aplicación: Disponibles las 24 horas, desde las 00:00 del 12 de diciembre hasta las 11:59 p.m. del 25 de diciembre.

Además, los clientes pueden combinar ambas opciones, comprando en línea y recogiendo su pedido en tienda pocas horas después.

Promociones y beneficios

Durante esta temporada, Sears ofrecerá rebajas de hasta el 50%, así como promociones combinadas y facilidades de pago:

  • Hasta 50% de descuento en artículos seleccionados.
  • 30% de descuento + 10% adicional pagando con tarjeta Sears.
  • Descuentos del 30% en moda, videojuegos y diversas categorías.
  • Meses sin intereses, con opciones de 6, 9, 15, 18 y hasta 24 meses fijos.
  • Devoluciones sin costo y recolección en tienda dos horas después de comprar en línea.

Sorteo navideño: cómo participar

Durante el periodo de la Venta Navideña, Sears activará un concurso especial en el que los clientes podrán registrar sus tickets de compra y participar por premios como un automóvil o una camioneta, dentro de la dinámica denominada Prueba de Venta Navideña. 

Con el registro de tus tickets de compra participas en el sorteo de un automóvil o una camioneta. FACEBOOK / SEARS
Con el registro de tus tickets de compra participas en el sorteo de un automóvil o una camioneta. FACEBOOK / SEARS

La Venta Navideña de Sears estará vigente hasta el 25 de diciembre de 2025, ofreciendo descuentos, facilidades de pago y la posibilidad de ganar grandes premios, ideal para quienes buscan cerrar el año comprando con estrategia y sin contratiempos. 

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones