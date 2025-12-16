Venta Navideña en Sears: ¿En qué fecha termina?

Sears lanzó su esperada Venta Navideña 2025, una de las campañas más fuertes del año con descuentos, meses sin intereses y concursos especiales disponibles tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea.El objetivo de esta promoción es que los clientes puedan anticipar sus compras de fin de año y aprovechar precios más bajos antes del cierre de temporada. Con ofertas en moda, tecnología, hogar y entretenimiento, la cadena busca facilitar los preparativos navideños y evitar las compras de último minuto.De acuerdo con la información oficial, la Venta Navideña 2025 inició el 12 de diciembre y concluirá el 25 de diciembre, ofreciendo dos semanas completas para comparar precios, elegir regalos y aprovechar promociones exclusivas. Las ofertas estarán disponibles en todo el país, tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital de Sears:Además, los clientes pueden combinar ambas opciones, comprando en línea y recogiendo su pedido en tienda pocas horas después.Durante esta temporada, Sears ofrecerá rebajas de hasta el 50%, así como promociones combinadas y facilidades de pago:Durante el periodo de la Venta Navideña, Sears activará un concurso especial en el que los clientes podrán registrar sus tickets de compra y participar por premios como un automóvil o una camioneta, dentro de la dinámica denominada Prueba de Venta Navideña. La Venta Navideña de Sears estará vigente hasta el 25 de diciembre de 2025, ofreciendo descuentos, facilidades de pago y la posibilidad de ganar grandes premios, ideal para quienes buscan cerrar el año comprando con estrategia y sin contratiempos. EE