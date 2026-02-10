Vacunación contra el sarampión: horarios disponibles en tu módulo más cercano

La jornada de vacunación contra el sarampión comenzó formalmente ayer en la Ciudad de México con el despliegue de mil 500 brigadistas que recorrerán la entidad y aplicarán los antígenos en más de un centenar de módulos ubicados en sitios con gran afluencia de personas.

Serán 21 puntos de vacunación los que operen en horario extendido —de 9:00 a 23:00 horas— distribuidos en las 16 alcaldías; 50 módulos estarán en lugares de alta concentración como mercados, el Zócalo y el Bosque de Chapultepec, y otros 100 módulos se localizarán en estaciones del transporte público: 70 del Metro, 10 del Metrobús, 10 en estaciones del Servicio de Transportes Eléctricos y 10 puntos de RTP.

Cincuenta brigadas vacunarán en escuelas de nivel medio superior y superior, mientras 250 brigadas más realizarán barridos territoriales, iniciando por colonias de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Además, la vacuna estará disponible en todos los centros de salud de la Ciudad de México.

En total, son 354 puntos de vacunación: fijos (261), semifijos (89) y móviles (4).

Para conocer la ubicación del centro de vacunación más cercano y sus horarios, ingresa al enlace del sitio que el gobierno de la Ciudad de México ha habilitado para tal propósito, el cual se actualiza constantemente.

A la fecha se han registrado 166 casos de sarampión en la Ciudad de México, de los cuales 122 han ocurrido en lo que va de 2026. En el 81% de los casos, la persona enferma no estaba vacunada.

Los síntomas del sarampión suelen iniciar con fiebre alta, tos, escurrimiento nasal y ojos irritados; después aparece salpullido en la piel y puede derivar en complicaciones graves.

¿Quiénes pueden vacunarse en la Ciudad de México?