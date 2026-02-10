Martes, 10 de Febrero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 10 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este martes 10 de febrero informa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 12 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 13 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 17 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

