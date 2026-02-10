PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral se atora de nuevo

La negociación de la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal volvió a estancarse luego de que los partidos aliados Morena, PT y PVEM no lograran consenso en torno a los temas más sensibles del proyecto, principalmente la representación proporcional, el financiamiento a partidos políticos y los mecanismos de fiscalización.

El desacuerdo se produjo durante una reunión privada en la que participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el presidente de la Comisión para la Reforma Electoral, Pablo Gómez; la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde; el líder del PT, Alberto Anaya, y los coordinadores del Partido Verde en el Congreso, Carlos Puente y Manuel Velasco.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, existía un acuerdo preliminar para mantener los 200 diputados plurinominales y los 32 senadores de representación proporcional, esquema que permitiría conservar un sistema mixto de integración del Congreso. Dicho pacto contemplaba también una reducción gradual del financiamiento público a los partidos, así como ajustes a las reglas de fiscalización. Y estaba previsto que se formalizara para enviar la propuesta a Palacio Nacional.

Sin embargo, Luisa María Alcalde rechazó mantener la figura de los plurinominales, al argumentar que existe una demanda ciudadana para eliminar o reducir de forma drástica las curules de representación proporcional, además de exigir una disminución mayor al financiamiento partidista. La postura provocó la inconformidad del PT y PVEM, cuyos dirigentes abandonaron la reunión sin acuerdo.

Alcalde reiteró públicamente su posición al señalar que Morena no respalda conservar el actual sistema de plurinominales y que es viable una reducción sustancial del presupuesto de los partidos políticos.

Pese a la tensión, legisladores del bloque oficialista descartaron una ruptura definitiva. El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, y la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, aseguraron que las mesas de trabajo continúan activas en la Secretaría de Gobernación y que aún no existe una iniciativa formal.

Aunque persisten diferencias, los partidos afirman que buscan construir una propuesta consensuada que permita modernizar el sistema electoral rumbo a los comicios de 2027.