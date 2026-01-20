CFE confirma nuevo descuento para adultos mayores que cumplan estos requisitos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró cómo funciona el apoyo que beneficia a miles de hogares en el país y que puede representar un ahorro directo en el recibo de luz para personas adultas mayores, aunque no se trata de un descuento exclusivo para jubilados o pensionados, sí existen condiciones específicas que permiten acceder a una tarifa más baja sin realizar trámites adicionales.

La empresa eléctrica explicó que el beneficio vigente corresponde al subsidio gubernamental general, el cual se aplica de manera automática a las tarifas residenciales de bajo consumo ; esto significa que los hogares que mantienen un uso moderado de energía eléctrica reciben un descuento reflejado directamente en su factura mensual, sin necesidad de solicitarlo.

En este contexto, la CFE señaló que los adultos mayores que cuidan su consumo energético son quienes obtienen un mayor provecho de este apoyo, ya que el ahorro depende del nivel de electricidad utilizada en el hogar, a menor consumo, menor es el monto a pagar, especialmente en viviendas que no usan de forma constante aparatos de alto consumo.

Si bien la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no otorga un descuento específico en el servicio de luz, sí permite acceder a otros beneficios importantes. En distintas entidades del país, este documento facilita descuentos de hasta el 50 por ciento en el pago del predial y del servicio de agua, siempre que se cumplan los requisitos locales.

Uno de los puntos clave para acceder a estos apoyos es que el recibo de luz esté a nombre de la persona adulta mayor, lo que permite validar la información y aplicar los beneficios de manera más ágil ante las autoridades correspondientes.

Finalmente, la CFE recomendó adoptar hábitos de ahorro energético para reducir el gasto en electricidad, acciones como cambiar focos tradicionales por luces LED, desconectar aparatos que no se utilizan y evitar abrir el refrigerador innecesariamente pueden marcar una diferencia significativa en el monto final del recibo de luz.

