Acta de defunción en línea; conoce el paso a paso para tramitarla

El acta de defunción es el primer documento que se emite cuando ocurre algún deceso, con el se acreditan las causas y las circunstancias de la perdida . Los familiares necesitan este certificado para registrar la defunción ante la Dirección General del Registro Civil y obtener el acta correspondiente.

La validez legal que este documento ostenta es requerida para realizar distintos tramites administrativos y patrimoniales. La digitalización de este proceso por parte de las autoridades, facilita el acceso a copias certificadas , permitiendo a los ciudadanos solicitar el acta de defunción en línea mediante plataformas gubernamentales seguras, con autenticación digital y pago electrónico.

¿Qué necesito para realizar el tramite?

Antes de iniciar el trámite digital, es importante contar con la información y documentación necesaria para evitar contratiempos. Las autoridades del Registro Civil señalan que los requisitos básicos son los siguientes:

Pago de derechos: El costo de la copia certificada es de 85 pesos , aunque puede variar dependiendo de la entidad federativa.

Datos registrales del acta: Se requiere el año de registro, juzgado, libro, número de acta, así como el nombre completo de la persona fallecida.

Identificación oficial: La persona que realiza el trámite debe contar con una identificación vigente.

Carta poder: En caso de que el solicitante no sea un familiar directo, se debe presentar una carta poder firmada por dos testigos, acompañada de copias de sus identificaciones.

Cuenta Llave MX: Este mecanismo de autenticación digital permite verificar la identidad del usuario en plataformas de gobierno. Si no se cuenta con ella, puede crearse sin costo en el portal oficial del Registro Civil.

Los pasos a seguir

El proceso para obtener el acta de defunción en línea es sencillo y puede completarse en pocos minutos si se cuenta con la información correcta.

Paso 1 . Ingresar a la Plataforma Nacional del Registro Civil (miregistrocivil.gob.mx) .



. Ingresar a la Plataforma Nacional del Registro Civil . Paso 2 . Seleccionar la opción "Acta de defunción en línea".



. Seleccionar la opción "Acta de defunción en línea". Paso 3 . Iniciar sesión con la Cuenta Llave MX.



. Iniciar sesión con la Cuenta Llave MX. Paso 4 . Capturar los datos de la persona fallecida conforme al registro original.



. Capturar los datos de la persona fallecida conforme al registro original. Paso 5 . Verificar que la información mostrada en pantalla sea correcta.



. Verificar que la información mostrada en pantalla sea correcta. Paso 6 . Realizar el pago con tarjeta bancaria.



. Realizar el pago con tarjeta bancaria. Paso 7. Descargar el acta de defunción digital una vez validado el pago.

El documento descargado tiene validez oficial y puede imprimirse en hoja blanca tamaño carta. Autoridades recomiendan conservar copias adicionales, ya que el acta suele solicitarse en diversos trámites posteriores, como reclamaciones de seguros, pensiones o procesos sucesorios.

TG